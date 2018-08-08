Двухнедельное подорожание доллара в Украине завершилось 7 августа разворотом рынка и курсовым откатом

Елена Лысенко / UBR.ua

Курс доллара на межбанке подешевел на 10 копеек, и остановился в рамках 26,9950-27,02 грн/$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Крупные экспортеры в один день хором пошли распродавать свой валютный запас, который придерживали до этого (свободную часть выручки): клиенты ПУМБа, УкрСиббанка и Приватбанка. Казначеи рассказали, что крупные суммы выбросили как металлурги, так и аграрии. И никого не смутила слаженность этих распродаж. Слишком уж изголодались на межбанке по валютному предложению.

Хотя по рынку и гуляли слухи об инсайдерской информации: что корпорации убедили в предстоящем снижении курса, и они решили раньше продаться. Однако официально банкиры говорили об обыкновенной коррекции рынка.

«Ну не могут же валютные котировки постоянно идти наверх. Рынок был сильно перегрет, потому после того, как нерезиденты завершили покупки под репатриацию дивидендов, произошла коррекция», - заверил Гриненко.

А его коллеги подчеркивали значимость нацбанковских распродаж: за прошлую неделю он выбросил на межбанк $240,55 млн., да еще вчера продал около $20 млн.

«Вчерашний психологический настрой рынка на курсовую коррекцию, подкрепленный поддержкой гривны со стороны регулятора, оправдался и привел к развороту тренда, сопровождающемуся преобладанием предложения валюты над спросом. Факторы вывода дивидендов, скупки валюты аграриями, ажиотажа наличного рынка в той или иной степени исчерпали себя. А продажа валюты экспортерами свыше обязательных объемов для проведения ими текущей хозяйственной деятельности, наоборот, активизировалась, пытаясь успеть поймать уходящий локальный курсовой максимум», - отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Как только откатился безналичный ценник «американца», ту же среагировал и наличный. Минимальный курсовой диапазон при продаже доллара людям в кассах банков рухнул сначала на 15-20 копеек - до 27,15-27,20 грн/$. А после этого появились предложения и дешевле - 27,12-27,14 грн/$. Средняя стоимость валюты в банках при этом находилась в рамках 27,25-27,35 грн/$. И с ней работали многофилиальные банки: Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, ОТП Банк, Альфа-Банк, Укргазбанк и др. А некоторые структуры продолжали ставить по инерции 27,40-27,50 грн/$: УкрСиббанк, Ощадбанк. При этом цена выкупа наличного доллара у населения опустилась к 26,50-27,21 грн/$.

Банкиры уверяют, что это только начало, и что доллар продолжит дешеветь до конца недели. Сначала на межбанке, а затем и в кассах банков.

«Скорее всего, межбанковская торговля завтра будет стартовать в рамках 27,96-27,05 грн/$, после чего не исключается курсовое движение к 27,0 грн/$ и даже ниже. Конечно, если импортеры, которые откладывали заявки на покупку валюты, не выйдут ее активно приобретать», - считает Юрий Гриненко.

Олег Куринной ждет завтра торговлю в диапазоне 26,90-27,0 грн/$, а его коллеги говорят и о более существенном снижении.

«Похоже, сегодня подтвердилось начало коррекционного движения вниз - первой целью которого будет являться уровень в районе 26,80 грн/$», - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

«Курсовой откат зафиксируется на отметке 26,85 грн/$. Он не будет одномоментным, рынок несколько дней будет идти к этому уроню, и к пятнице может его достичь. Какое-то время будет торговаться возле него, а ближе к концу месяца снова произойдет отскок наверх. К 27,0 грн/$, а может и выше - к 27,40 грн/$», - дополнил коллегу председатель правления RwS bank Владислав Кравец.