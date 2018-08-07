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Бессмысленный, но особенный. К чему приведут очередные танцы вокруг статуса Донбасса
17:02 07.08.2018 |
Похоже, "зрада" на теме так называемого "особого статуса Донбасса" становится доброй украинской ежегодной традицией политической осени.
Дело в том, что срок действия закона "Об особенностях местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей" или, как его называют в народе "Об особом статусе Донбасса", являющийся частью "безальтернативных Минских соглашений" снова истекает. В этом году это должно произойти 10 октября 2018-го, ровно через год, после публикации закона о продлении действия документа, принятого в сентябре 2014-го года.
И хотя до 10 октября еще больше двух месяцев, а Рада до сентября на каникулах, страсти вокруг "особого статуса" начинают кипеть уже сейчас, подогреваясь скорым стартом президентской избирательной кампании.
Толчком к новому скандалу послужило письменное обращение спецпредставителя председательствующего в Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ Мартина Сайдика к руководству Верховной Рады, в котором тот просит снова продлить скандальный закон. Солидарность с еврочиновником тут же выразил вице-спикер и нардеп от БПП Ирина Геращенко, пояснив, что данный закон нужен украинским дипломатам "для усиления переговорной позиции относительно продления санкций против России". "Кремль ожидает (обоснованно), что ВР в пылу предвыборных баталий уже не сможет пролонгировать закон, поэтому Украину обвинят в срыве политического блока и друзья Кремля в ЕС, которые мечтают об отмене санкций, получат железобетонный аргумент", - считает Геращенко.
На это тут же отреагировал экс-нардеп и член партии "Батькивщина" Андрей Сенченко, заявивший, что Геращенко совершила преступление, за что ее нужно "лишить неприкосновенности и отправить на скамью подсудимых".
Ирина Владимировна, разумеется, не растерялась и тут же предложила коллегам-депутатам поставить вопрос о лишении ее неприкосновенности на голосования, чтобы потом устроить "суд с "Батькивщиной" "по вопросу отношения к будущему Донбасса". Заодно Геращенко обратилась к посольства США, Франции и Германии, посмотрите, мол, как партия Тимошенко еще не дорвавшись до власти пытается устроить ей репрессии за "политическую позицию, которую поддерживает весь мир". Что же будет, если Тимошенко таки станет президентом, риторически вопрошает Геращенко.
В то же время свое мнение по поводу продления "особого статуса" высказал и другой представитель БПП Иван Винник, мнение которого диаметрально отличается от озвученного Геращенко. Дескать, продлять "особый статус" не только нужно, но и юридически неправильно, поскольку вступил в силу закон "о деоккупации Донбасса" и продление закона "об особом статусе" создаст конкуренцию норм.
Как видим, единого мнения о законе о деоккупации Донбасса нет даже внутри фракции БПП (что, честно говоря совсем не удивительно), что уж говорить о политических оппонентах партии власти. Однако в практической плоскости все скандалы вокруг раздражающего термина "особый статус Донбасса" не имеют ровным счетом никакого смысла, поскольку закон с самого начала был выписан так, чтобы быть исключительно декорацией и не иметь практически никаких шансов на вступление в силу.
Итак, "базовый" для Минска закон был принят он был еще в сентябре 2014-го, как раз к первым Минским договоренностям, и состоит из девяти статей, из которых вступила в действие только одна - под номером первым, которая декларировала сначала "временно, на три года... особый порядок местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей", а сейчас, после прошлогодней пролонгации, на год.
В остальных восьми статьях перечисляется, собственно, то, что и определяет характер "особого порядка". Тут и амнистия для "участников событий на территории Донецкой и Луганской областей", и "право языкового самоопределения каждого жителя" (формулировка более чем странная и явно неоднозначно трактуемая), и невозможность досрочно прекратить полномочия органов местного самоуправления, и государственная поддержка "социально-экономического развития отдельных районов", и создание "отрядов народной милиции", и ряд других "особенностей".
Все это спровоцировало в свое время бурные дискуссии внутри украинского общества и подозрения в "зраде", однако смысла в этих дискуссиях было крайне мало, так как реальное значение восьми ключевых статей закона стремится к нулю.
Дело в том, что эти статьи вступают в силу исключительно после того, как обретают полномочия органы местного самоуправления, избранные в "отдельных районах" в соответствии с Конституцией и законами Украины. Далее идет долгий перечень условий, которые должны быть соблюдены, выведения всех незаконных вооруженных формирований, боевиков и наемников, недопущения незаконного вмешательства в избирательный процесс, соблюдение принципов политического плюрализма и многопартийности и т. д. То есть, прежде чем "особый статус" реально вступит в силу, "ДНР" и "ЛНР" установленные ими политические режимы должны быть полностью демонтированы. Все это сделало фактически невозможным реальное вступление закона в силу, что и подтвердилось последними годами.
Боле того, в законе, как резонно отметил нардеп Винник (ошибившись, правда, на год, что ни коим образом не меняет суть) указана конкретная дата местных выборов в "отдельных районах" - 7 декабря 2014 года, которая не была изменена при предыдущей пролонгации. То есть, не декларативная часть закона вступит в силу только если обретут полномочия местные органы власти, избранные 7 декабря 2014 года, чего уже не произошло. Круг замкнулся. Конечно, при следующей пролонгации можно поменять и дату выборов, но практически от этого не изменится ничего.
Что же касается аргументов нардепа Винника о конкуренции норм, то они видятся также не слишком убедительными. Все дело в том, что условия обретения "особого статуса" выписаны так, что предполагают по сути деоккупацию "отдельных районов", что делает утратившими силу большинство норм "закона о деоккупации". Тем более, что сегодня оба закона являются действующими и никто от "конкуренции норм" как-то совсем не страдает, ни де-факто, ни де-юре.
Другое дело, что многие украинские гиперпатриоты слишком уж сильно возбуждаются от одного лишь слова "особый статус" и видят "зраду", не вникая в суть вопроса. И именно в этом главный риск всех танцев вокруг пролонгирования закона. В "Батькивщине", чтобы кто ни думал, не самые глупые люди в стране собраны, которые чудесно понимают всю практическую бессмысленность скандалов вокруг "особого статуса", и пользуются этой страшилкой исключительно чтобы подогреть собственный электорат и дискредитировать действующую власть. Ровно тоже самое делают и кремлевские провокаторы, провоцируя в Украине напряженность и нестабильность.
Кремль ведь, как не собирался исполнять Минские соглашения, так и не будет этого делать, а вот при непродлении Украиной закона об "особом статусе" можно переложить ответственность за неисполнение договоренностей на Украину. А когда украинская власть будет продлять закон. Всегда можно немного покачать ситуацию в соседней стране, благо агентуры и полезных идиотов у Кремля в Украине хватает.
Единственный выход из этой ситуации - это наконец всем украинцам осознать, что "особый статус" в том виде, в котором он есть, исключительно декларация, которая, тем не менее, нужна и полезна нашей стране как необходимая формальность.
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