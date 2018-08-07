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Украина договорилась с МВФ о предоставлении очередного транша, - источник «Апостроф»
14:51 07.08.2018 |
Украина договорилась с Международным валютным фондом (МВФ) о предоставлении стране очередного, пятого кредитного транша.
Об этом "Апострофу" рассказал источник, близкий к руководству Национального банка Украины (НБУ).
"Транш дадут", - сказал собеседник издания.
Других деталей он не уточнил.
Источник издания в руководстве Евросоюза на условии анонимности подтвердил информацию о выделении транша, отметив, что средства будут перечислены, скорее всего, к концу 2018 года.
Сумму транша собеседники издания не сообщают. Ранее сообщалось, что очередной, пятый транш МВФ составит $1,9 млрд, однако предыдущие транши были как правило меньше заявленной суммы. Возможно, такая ситуация сложится и на этот раз.
Отмечается, что в свою очередь украинское правительство согласовало план поэтапного повышения цен на газ для населения и приведения их к уровню импортного паритета.
Напомним, ранее в НБУ прогнозировали получение Украиной очередного транша от МВФ в первом квартале 2018 года. Позднее сроки были "сдвинуты" на второй квартал, а затем - на третий квартал 2018 года.
Первый транш в рамках программы EFF объемом $5 млрд Украина получила 13 марта 2015 года, второй на 1,7 млрд - 4 августа 2015 года. Третий транш объемом $1 млрд был одобрен МВФ 14 сентября 2016 года. 3 апреля 2017 года Совет директоров МВФ принял решение о выделении Украине четвертого транша в размере $1 млрд.
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