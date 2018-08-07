Курс доллара на межбанке 6 августа перестал дорожать

Елена Лысенко / UBR.ua

К вечеру 6 августа курс доллара зафиксировали на уровне предыдущих торгов - 27,10-27,12 грн/$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Этого на межбанке не случалось достаточно давно - валютный курс растет уже несколько недель, прибавляя каждый день в цене. На прошлой неделе она выросла на 37 копеек.

Впрочем, это не значит, что валютные котировки не прокачивали. Утром они достигали 27,20 грн/$, но после валютных распродаж Нацбанка поэтапно уходили вниз. «НБУ продавал доллар через Matching», - уточнил начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.

По разным оценкам, чиновники сегодня продали на межбанке до $20 млн. - не очень большой объем. И, вероятно, поэтому не проводили открытый валютный аукцион, на который трижды решались на прошлой неделе (после полугодового перерыва): совокупно с 30 июля по 3 августа НБУ продал $240,55 млн. - абсолютный рекорд для одной недели в 2018 году.

«Сегодня рынок не нуждался в крупных валютных продажах. Спрос подрастал, но не так активно, как в ходе предыдущих торгов. В понедельник импортеры традиционно не сильно наращивают валютные закупки, поскольку не хотят замораживать крупные суммы гривны под торги с пятницы (чтобы не терять доходы по депозитам)», - пояснил Юрий Гриненко.

А Олег Куринной отметил устойчивый спрос на доллар со стороны аграриев: фермерские хозяйства по-прежнему конвертируют в валюту то, что заработали от продажи урожая крупным зернотрейдерам. К тому же на межбанк продолжает давить спрос на наличный доллар - банкам нужно пополнять свою позицию, чтобы наполнять кассы.

«Стабилизирующими факторами является активное участие регулятора в торгах, ограниченные ресурсы спроса наличного рынка, а также нежелание участников рынка покупать валюту слишком дорого и их настрой на курсовую коррекцию», - сказал директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

На наличном рынке средняя стоимость доллара на продаже людям прибавила 10 копеек, и закрепилась в коридоре 27,40-27,50 грн/$, в нем работали многие крупные структуры: Ощадбанк, Креди Агриколь Банк, УкрСиббанк, Приватбанк, Кредобанк, Проминвестбанк, Альфа-Банк и др. По рынку ходили упорные слухи о нехватке иностранной наличности. В тоже время несколько больших банков работали на минимальных ценниках - 27,25-27,30 грн/$: Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ, Банк Пивденный. Самый дорогой доллар был у Правэкс-Банк и ВТБ Банка - 27,80-27,90 грн/$. При этом выкупали валюту у населения в рамках 26,60-27,36 грн/$.

Финансисты дают разные прогнозы по дальнейшему курсовому движению. Многие не исключают подорожания валюты, несмотря на то, что нерезиденты перестали закупаться долларом под репатриацию дивидендов.

«Скорее всего, старт межбанка завтра будет происходить в рамках 27,05-27,15 грн/$. И не исключается дальнейшее движение вверх валютных котировок», - спрогнозировал Юрий Гриненко.

В тоже время есть и те, кто ждет укрепления гривны, и таких становится все больше и больше. Например, Олег Куринной спрогнозировал на 7 августа работу в рамках 27,0-27,10 грн/$, а Олег Ропяк не исключает и более глубокий курсовой откат.

«Если завтра движение вниз подтвердится, то курс устремится к 26,80 грн/$», - считает Ропяк.