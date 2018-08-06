Как Беларусь помогла Украине наладить производство военных грузовиков





Михаил ЖИРОХОВ / Деловая сталица

На фоне многочисленных сообщений о получении армией нового современного вооружения почти незаметной прошла новость о передаче в войска очередной партии грузовиков "Богдан-6317" от черкасского завода компании "Богдан моторс".

А тем не менее, это довольно важный компонент боеготовности сухопутных войск.

Нехватка автотранспорта вплоть до сегодня является настоящим "бичем" армии. Мало того, что до начала войны на Донбассе техника была уж очень устаревшей и ее было недостаточно, так и в ходе летней кампании 2014 г. потери просто зашкаливали. Поэтому с 2015 г. стоял вопрос не только восстановления довоенного парка, однако и наполнение техникой вновь создаваемых бригад - механизированных, мотопехотных, артиллерийских и т.д.

Выходов на тот момент был один - налаживание собственного производства. Тем более что за годы независимости сохранился такой гигант советского автомобилестроения, как Кременчугский автомобильный завод. Однако на момент аннексии Крыма его производственные мощности были загружены экспортными контрактами, и быстро увеличить объемы не было никакой возможности.

Тогда приняли верное как с технологической, так и с экономической точки зрения решение - начать сборку машинокомплектов (так называемую "отверточную сборку"). Попытки договориться с западными партнерами не привели ни к чему, и на помощь пришла соседняя Беларусь.

В марте 2016 года было подписано межправительственное соглашение о сборочном производстве белорусских грузовиков МАЗ-6317 под наименованием "Богдан-6317" в Черкассах, на дочернем предприятии корпорации "Богдан" "Автосборочный завод № 2".

Отметим, что грузовик был создан в конце 1980-х гг. по достаточно жестким техническим условиям Министерства обороны СССР. Его опытные образцы прошли во всех природно-климатических зонах приемочные испытания, по результатам которых автомобиль был рекомендован к принятию на вооружение и даже включен в госзаказ на 1991 год. Однако после распада Советского Союза про машину как бы забыли.

Лишь через пять лет автомобилем заинтересовались белорусские военные. Проведя серию испытаний, они пришли к выводу, что МАЗ-6317 может быть использован в белорусской армии в качестве замены отслуживших свой срок автомобилей-вездеходов советского производства типа КрАЗ, КамАЗ и "Урал". Запущенный в серию автомобиль поступил на вооружение не только белорусской, но также российской и азербайджанской армий.

На первом этапе в Украине организовали крупноузловое производство, включая сборку шасси, сварку, покраску и установку грузовой платформы. В дальнейшем произошла локализация производства с привлечением украинских производителей комплектующих. В числе поставщиков выступают Кременчугский колесный завод (КрКЗ), шинный завод "Росава" (Белая Церковь), а также производитель аккумуляторов "Иста" (Днепропетровск).

Долгое время большой проблемой было использование двигателя российского производства ЯМЗ-238Д мощностью 330 л. с., однако в конце декабря 2017 г. Министерство обороны Украины издало приказ о принятии на вооружение машины "Богдан-63172".

Фактически это полностью локализованная версия (без российских комплектующих) белорусской машины с китайским шестицилиндровым рядным дизельным двигателем с турбонаддувом Weichai Power WP10.380E32 мощностью 380 л. с.

Новая машина может развивать скорость 85 км/ч при запасе хода до 1447 км и может перевозить до 11 тонн груза или 48 человек на раскладных скамейках в кузове.

Как и любая техника грузовики имеют свои "плюсы" и "минусы". Так, машина разрабатывалась как шасси для РСЗО (что, кстати, реализовали в Беларуси, получив на выходе "БелГрад"), а не грузовик для перевозки личного состава. Поэтому кузов достаточно высокий (около полутора метров), и попасть в него можно только через откинутый задний борт по специальным, также откидывающимся, подножкам. Для этого солдаты, несущие на себе снаряжение и оружие, должны проявить соответствующую ловкость, ведь никаких поручней конструкция не предусматривает. Точно так же и покидать машину приходится, буквально десантируясь со "сверхмалой высоты".

С другой стороны, по опыту белорусских военных проходимость машины ничуть не хуже, чем у гусеничной техники, а скорость, соответственно, намного выше. На пересеченной местности МАЗ преодолевает подъемы и спуски до 30°, уверенно движется по зыбким грунтам, способен самостоятельно преодолевать броды. При этом машина остается хорошо управляемой и не теряет устойчивости.

На сегодня машина позиционируется как основной образец на вооружении армии с колесной формулой 6×6. Поэтому постоянно разрабатываются ее новые модификации. Так, частная фирма НПО "Практика" выпустила ограниченную серию бронированного варианта грузовика под общим названием "Богдан-Козак". Фактически в Киев поступали стандартные шасси МАЗ-6317, с которых демонтировалась "гражданская" кабина и вместо нее устанавливалась бронекабина собственного производства, бронированный кунг из брони шведского или финского производства с возможностью размещения 23 бойцов.

Помимо кунга бронировались также топливные баки, аккумуляторы, баллоны тормозной системы и ступичные элементы системы подкачки шин. Общий вес брони и дополнительных элементов составляет 4,5 тонны. Такая нагрузка для автомобиля грузоподъемностью до 12 тонн не существенна, но бронирование повышает выживаемость личного состава в зоне боевых действий.

На День независимости 2017 года был представлен специализированный грузовой бронеавтомобиль для перевозки боеприпасов с мультилифтом Hiab Multilift. Машина предназначена для перевозки боеприпасов, монтажа оборудования, а также может использоваться как эвакуатор поврежденной техники.

Точное количество уже поставленных машин доподлинно неизвестно - в сеть попадают только отрывочные данные. Так, например, известно, что только в 2016 г. было поставлено 120 машин, а на недавней церемонии передачи партии машин говорилось о том, что в этом году "Богдан" планирует передать более 200 единиц.

Вопрос о том, является ли такая достаточно плотная привязка к Беларуси в силу откровенно пророссийской позиции ее руководства плюсом или минусом для обороноспособности государства, на сегодня остается дискуссионным, но пока ситуация с обеспечением грузовиками именно такая.

