Минрегионстрой предлагает прекратить практику бесплатной выдачи жилья

Об этом во время круглого стола заявил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.

"Надо, действительно, уйти от бесплатной передачи жилья. Могут быть, конечно, исключения - если муниципалитет захочет кого-то отблагодарить, он будет иметь право это сделать, например, Героев Украины. Это неприятная часть, но нам надо это сделать", - сказал Парцхаладзе.

По мнению участников круглого стола, норма о бесплатной выдаче жилья, заложенная в Жилищный кодекс Украины, в нынешних условиях невыполнима и тормозит развитие экономики.

При этом Конституция Украины запрещает ухудшать социальные условия. Но в Минрегионстрое планируют найти сбалансированные варианты решения этой проблемы.

Также в ведомстве считают, что пришло время завершать бесплатную приватизацию жилья, которая длится с начала независимости. Эти положения также могут найти отражение в законопроекте.

Текст законопроекта планируют представить для обсуждения через два месяца, то есть к октябрю 2018 года.