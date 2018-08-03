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Минрегионстрой предлагает прекратить практику бесплатной выдачи жилья
08:17 03.08.2018 |
Об этом во время круглого стола заявил замминистра регионального развития Лев Парцхаладзе.
"Надо, действительно, уйти от бесплатной передачи жилья. Могут быть, конечно, исключения - если муниципалитет захочет кого-то отблагодарить, он будет иметь право это сделать, например, Героев Украины. Это неприятная часть, но нам надо это сделать", - сказал Парцхаладзе.
По мнению участников круглого стола, норма о бесплатной выдаче жилья, заложенная в Жилищный кодекс Украины, в нынешних условиях невыполнима и тормозит развитие экономики.
При этом Конституция Украины запрещает ухудшать социальные условия. Но в Минрегионстрое планируют найти сбалансированные варианты решения этой проблемы.
Также в ведомстве считают, что пришло время завершать бесплатную приватизацию жилья, которая длится с начала независимости. Эти положения также могут найти отражение в законопроекте.
Текст законопроекта планируют представить для обсуждения через два месяца, то есть к октябрю 2018 года.
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