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Нацбанк не смог удержать курс доллара на межбанке ниже психологического уровня в 27 гривень
23:58 02.08.2018 |
2 августа «американец» прибавил 7 копеек на межбанке, и закрепился в рамках 27,03-27,06 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Все что смогли предотвратить чиновники - это поход котировок к 27,10 грн./$ и выше. Уровни 27,08-27,09 грн./$ на межбанке тестировали вечером и с утра, до аукциона НБУ.
Регулятор во второй раз за неделю и четвертый за год провел открытый валютный аукцион, на котором продал рекордные $100 млн. - ровно столько, сколько обещал (31 июля аукцион был заявлен на $50 млн., а фактически продали $28,10 млн.). Отдавал ниже вечернего фиксинга - с отсечением на 27,0 грн./$. Тем не менее рынку не хватило этого объема: не удовлетворенными остались заявки на $24,2 млн. Этот спрос надавил на рынок.
Сегодня доллар дорожал по двум главным причинам:
* Валюту скупали нерезиденты, которые в начале каждого месяца выводят дивиденды на родину.
* Не выдержали нервы у населения: банкиры подтверждают стремительный рост спроса на наличный доллар, и активно скупают его на межбанке для подкрепления касс.
Говорят, что именно под наличный рынок вечером и скупалась СКВ. Конечно, она приобреталась и импортерами под текущие контракты, но в этом сегменте объемы сделок были меньше, чем во всех остальных.
«Растущие котировки доллара разогревают спрос со стороны импортеров, нерезидентов и банков, имеющих возможность заработать на перепродаже валюты на наличном рынке по более высокому курсу. В то же время экспортеры максимально придерживают продажи, а ограниченные возможности регулятора по поддержке курса гривны лишь частично сдерживают растущий тренд», - подтвердил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
2 августа повышенный спрос поднял средний курс доллара на продаже людям в обменниках на 5 копеек, она закрепилась в рамках 26,15-26,25 грн./$. И ее придерживались многие структуры: Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, Укргазбанк, ОТП Банк, Креди Агриколь Банк, Укрэксимбанк, Идея Банк, ПУМБ, Ощадбанк, УкрСиббанк. Еще на 10 копеек поднялся максимальный ценник - до 27,70 грн./$, и его традиционно выставил ВТБ Банк. Зато некоторые банки стали постепенно к нему подтягиваться. Например, Правэкс-банк и банк «Грант» отдавали доллар по 27,45-27,50 грн./$. При этом выкупали валюту у людей на наличном рынке в рамках 26,60-27,17 грн./$.
Покупки нерезидентов и наличный спрос - будут формировать курс доллара и завтра. Банкиры рассчитывают, что иностранцы наконец-то выкупят основные объемы, и давление на курс начнет спадать. За кого они ручаться не могут - это за людей. Казначеи честно сознаются, что понятия не имеют, сколько еще купит население. И не исключают здесь определенной нервозности.
Потому и прогнозы дают очень аккуратно. «Скорее всего, старт межбанка в пятницу будет происходить в рамках 27,0-27,10 грн./$. Как будут двигаться котировки после этого - пока сложно сказать. Все будет зависеть от текущего спроса, желания экспортеров продавать свободную часть выручки и, конечно же, от планов НБУ по участию в торгах. Что очевидно, это вымывание гривны из оборота. Чем больше доллара продает Нацбанк, тем активнее она уходит из оборота. Так что инвалюту скоро начнут активнее продавать - ведь будет требоваться гривна. Вряд ли завтра, скорее всего с понедельника», - заключил Юрий Гриненко.
Олег Куринной на 3 августа дал точно такой же прогноз - 27,0-27,10 грн./$. А на более дальнюю перспективу, финансисты на всякий случай закладывают широкие курсовые коридоры.
«Если говорить о прогнозе на весь август, то, думаю, можно допускать раскачку рынка в рамках 27,0-27,40 грн./$», - спрогнозировал председатель правления RwS bank Владислав Кравец.
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