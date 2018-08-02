Финансовые новости
- |
- 02.08.18
- |
- 23:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Сенаторы США готовят «сокрушительные санкции» против России
23:24 02.08.2018 |
Американские сенаторы внесли законопроект об ужесточении экономического, политического и дипломатического давления на Россию в ответ на "непрекращающиеся попытки РФ вмешиваться в американские выборы, злонамеренное влияние России в Сирии, агрессию в Крыму и другие действия". Об этом говорится в обнародованном в четверг, 2 августа, пресс-релизе одного из соавторов законопроекта - сенатора-республиканца Линдси Грэма.
"Нынешний санкционный режим не заставил Россию отказаться от вмешательства в предстоящие в 2018 году промежуточные выборы в Конгресс, - говорится в документе. - Наша цель - изменить статус-кво и ввести сокрушительные санкции и другие меры против России Путина до тех пор, пока он не прекратит вмешиваться в избирательный процесс в США, а также кибератаки на американскую инфраструктуру, не выведет российские силы из Украины и не прекратит попытки посеять хаос в Сирии".
"Самые жесткие санкции"
В пресс-релизе отмечается, что предусмотренные законопроектом санкции - самые жесткие из всех, которые были приняты до сих пор и являются "прямым следствием непрекращающегося желания Путина подорвать американскую демократию". "Владимир Путин продолжает представлять собой растущую угрозу нашей стране и союзникам", - констатируется в документе.
Соавторами законопроекта являются также Джон Маккейн, Кори Гарднер, Боб Менендез, Бен Кардин и Жанн Шахин. Новые ограничительные меры против России могут коснуться не только российских политиков и бизнесменов, но и транзакций по госдолгу и инвестиций в энергетической сфере.
Новые обвинения в адрес России
В тот же день директор Национальной разведки США Дэн Коутс обвинил Россию в том, что она стремится подорвать ноябрьские промежуточные выборы в Конгресс, а также президентские выборы в США в 2020 году. "Мы продолжаем наблюдать вездесущую кампанию России, призванную ослабить и расколоть США, - сказал Коутс. - Нам также известно, что русские пытались совершить хакерскую атаку и похитить информацию у кандидатов и правительственных чиновников".
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Порошенко одобрил передачу всех подследственных дел Антикоррупционному суду после начала его работы
|Разводной мост: Керченский мост оказался попагандистским трюком Москвы
|Пять лучших инноваций волонтеров, принятых на вооружение армией
|Остановить рост курса доллара на межбанке 1 августа удалось лишь благодаря активной распродаже валютного запаса Нацбанка
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Украина без шансов в ЕС и НАТО: детали скандальной речи Орбана о стратегии Венгрии
|В Италии арестовали шесть человек за вербовку наемников на Донбасс
|«Газпром» почав виведення іноземних активів, - Вітренко
|Убийцей участника АТО Олешко в Бердянске является экс-"торнадовец" – А.Геращенко
|Дорогой гроб для бурятов. Почему россияне похоронили хваленую «Армату»
|В ЦАР убиты российские журналисты, которые снимали фильм о ЧВК «Вагнер»
Это интересно
|Xiaomi выпустит «умное» мусорное ведро
|Представлена ячейка солнечной панели с эффективностью 27,1 %
|Honor Note 10 с 6,95-дюймовым дисплеем представлен официально
|Huawei Mate 20 Pro будет первым смартфоном с ультразвуковым сканером отпечатков пальцев производства Qualcomm
|Google запретил майнинг на Android
|Intel обескураживает: компания продвинется за 14 нм не раньше конца 2019 года, когда у AMD уже будут 7-нм процессоры
|Марка Genesis стала лидером рейтинга удовлетворенности