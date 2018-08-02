Финансовые новости
- |
- 02.08.18
- |
- 16:38
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Порошенко одобрил передачу всех подследственных дел Антикоррупционному суду после начала его работы
Президент Петр Порошенко подписал закон о передаче всех дел, подследственных Высшему антикоррупционному суду, в этот суд после начала его работы.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українські Новини.
"Президент Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде", - сказано в нем.
В частности, этим законом изменена так называемая норма об апелляции в законе "О Высшем антикоррупционном суде".
В частности, уголовные производства по преступлениям, отнесенным к подсудности Антикоррупционного суда, судебное рассмотрение которых в судах первой и апелляционной инстанции не завершено до дня начала работы суда, передаются для рассмотрения в Антикоррупционный суд.
До соответствующих изменений в Антикоррупционный суд не передавались бы апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам, подследственным Национальному антикоррупционному бюро и переданные до момента создания суда.
Кроме того, Апелляционная палата Антикоррупционного суда сможет рассматривать как решения данного суда, так и решения других судов первой инстанции, принятых до начала работы Антикоррупционного суда.
"Законом также предусмотрено, что апелляционное рассмотрение дел по топ-коррупционерам будет осуществляться исключительно Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда", - говорится в сообщении пресс-службы Президента.
В связи с подписанием закона Порошенко вновь обратился к Высшей квалификационной комиссии судей с просьбой как можно скорее провести конкурс и к Министерству иностранных дел с просьбой в максимально короткие сроки обратиться к международным партнерам о делегировании представителей в Общественный совет международных экспертов.
Как сообщали Українські Новини, Высший совет правосудия заявляет о том, что количество судей Антикоррупционного суда составит 39 человек.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Разводной мост: Керченский мост оказался попагандистским трюком Москвы
|Пять лучших инноваций волонтеров, принятых на вооружение армией
|Остановить рост курса доллара на межбанке 1 августа удалось лишь благодаря активной распродаже валютного запаса Нацбанка
|«Зеленые» аукционы: законодателям нужно договариваться
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|В Италии арестовали шесть человек за вербовку наемников на Донбасс
|«Газпром» почав виведення іноземних активів, - Вітренко
|Убийцей участника АТО Олешко в Бердянске является экс-"торнадовец" – А.Геращенко
|Дорогой гроб для бурятов. Почему россияне похоронили хваленую «Армату»
|В ЦАР убиты российские журналисты, которые снимали фильм о ЧВК «Вагнер»
|Убийство «Сармата»: В кого отрикошетят пули, выпущенные в АТОвца
Это интересно
|Представлена ячейка солнечной панели с эффективностью 27,1 %
|Honor Note 10 с 6,95-дюймовым дисплеем представлен официально
|Huawei Mate 20 Pro будет первым смартфоном с ультразвуковым сканером отпечатков пальцев производства Qualcomm
|Google запретил майнинг на Android
|Intel обескураживает: компания продвинется за 14 нм не раньше конца 2019 года, когда у AMD уже будут 7-нм процессоры
|Марка Genesis стала лидером рейтинга удовлетворенности
|«Мозговая пыль» Гвинет Пэлтроу. Актрису обвиняют в распространении антинаучных рецептов ЗОЖ