Порошенко одобрил передачу всех подследственных дел Антикоррупционному суду после начала его работы

Президент Петр Порошенко подписал закон о передаче всех дел, подследственных Высшему антикоррупционному суду, в этот суд после начала его работы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українські Новини.

"Президент Петр Порошенко подписал Закон "О внесении изменений в Закон Украины "О судоустройстве и статусе судей" в связи с принятием Закона Украины "О Высшем антикоррупционном суде", - сказано в нем.

В частности, этим законом изменена так называемая норма об апелляции в законе "О Высшем антикоррупционном суде".

В частности, уголовные производства по преступлениям, отнесенным к подсудности Антикоррупционного суда, судебное рассмотрение которых в судах первой и апелляционной инстанции не завершено до дня начала работы суда, передаются для рассмотрения в Антикоррупционный суд.

До соответствующих изменений в Антикоррупционный суд не передавались бы апелляционные жалобы на приговоры, вынесенные судами первой инстанции по делам, подследственным Национальному антикоррупционному бюро и переданные до момента создания суда.

Кроме того, Апелляционная палата Антикоррупционного суда сможет рассматривать как решения данного суда, так и решения других судов первой инстанции, принятых до начала работы Антикоррупционного суда.

"Законом также предусмотрено, что апелляционное рассмотрение дел по топ-коррупционерам будет осуществляться исключительно Апелляционной палатой Высшего антикоррупционного суда", - говорится в сообщении пресс-службы Президента.

В связи с подписанием закона Порошенко вновь обратился к Высшей квалификационной комиссии судей с просьбой как можно скорее провести конкурс и к Министерству иностранных дел с просьбой в максимально короткие сроки обратиться к международным партнерам о делегировании представителей в Общественный совет международных экспертов.

Как сообщали Українські Новини, Высший совет правосудия заявляет о том, что количество судей Антикоррупционного суда составит 39 человек.