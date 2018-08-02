Пять лучших инноваций волонтеров, принятых на вооружение армией

Всеволод Некрасов / Экономическая правда

"Экономическая правда" выбрала пять лучших техно-инноваций, которые волонтеры создали для нужд армии и которые хорошо себя зарекомендовали.

Система управления артиллерией, комплекс для наведения минометов, беспилотники, комплексы радиотехнической разведки.

На разработку подобных высокотехнологичных военных решений США, Китай, Израиль тратят миллиарды и десятки лет. В Украине такие устройства были созданы за деньги, собранные волонтерами, и в течение нескольких лет.

Безусловно, украинские военные техно-инновации по многим критериям пока существенно уступают западным и азиатским аналогам. Тем не менее, они уже сейчас в разы повышают возможности боевой техники ВСУ.

В обозримом будущем при наличии оборонного заказа и должного госфинансирования изобретатели инновационных военных технологий могут основать экосистему частных компаний по разработке оборонных технологий.

"Экономическая правда" выбрала пять лучших техно-инноваций, которые волонтеры создали для нужд армии и которые хорошо себя зарекомендовали.

Составить список помог руководитель Украинского милитарного центра Тарас Чмут. Он с 2015 года в течение двух лет служил на контракте в морской пехоте ВМС Украины, был разведчиком, оператором беспилотных комплексов.

Чмут отказывается составлять рейтинг лучших волонтерских военных техно-проектов, но все-таки выделяет два из них: ГИС "Арта" и РГК "Броня".

Геоинформационная система "Арта"

Это глобальная система управления артиллерией. У военных она получила наибольшее признание из всех волонтерских проектов. "Арта" работает во всех бригадах на линии фронта. Для обмена данными в рамках системы военные организовали спутниковый канал передачи данных в каждой бригаде.

"Условно говоря, вы начальник артиллерии бригады, находитесь на своем командном пункте и на большом экране видите все цели ваших артиллерийских подразделений бригадного уровня, батальонного уровня: кто по кому может стрелять, кто кого может перекрывать.

Вы можете распределять целеуказания, принимать от подразделений информацию о целях и результатах работы. Эти данные можно накладывать на карту разведки, ставить задачу, где сразу будет указано, куда и насколько надо крутить конкретную пушку, чтобы нанести удар", - рассказывает Чмут.

"Арта" разработана группой волонтеров-программистов во главе с Борисом Костенко. Все они хорошо знакомы с геоинформационными системами.

"Арта" решает три основные задачи: дает артиллеристам самую актуальную карту местности в виде аэрофотоснимков, передает и систематизирует данные разведки контрбатарейных радаров и беспилотных комплексов и за доли секунды указывает, каким орудием, каким снарядом, по каким координатам и с какими параметрами необходимо стрелять по обнаруженному противнику.

"Однажды на полигоне мы провели эксперимент: засекли, сколько времени уходит на уничтожение цели традиционным способом и сколько - через нашу систему. Традиционным - до 20 минут, с системой - 30 секунд. Точность попадания - 6-25 метров", - рассказывают разработчики.

Расчетно-графический комплекс "Броня"

Это программа для планшета, которая позволяет за секунды определить координаты цели с точностью до метра и рассчитать параметры стрельбы с нескольких огневых позиций.

Софт позволяет наводить орудия гранатометов, минометов, танков, БМП на закрытых огневых позициях и с точностью до десяти метров поражать противника с первого выстрела. Программа упрощает управление огнем.

Инициативу разработчиков "Брони" поддерживает фонд "Вернись живым". Он покупает планшеты, на которые устанавливается программа, а также другое оборудование: метеостанции, дальномеры, аккумуляторы, средства связи.

Разработчики вместе с работниками фонда обучают тех, кто будет пользоваться программой. Как правило, обучение происходит прямо на передовой, в зоне боевых действий, на "рабочем месте" воинов.

Баллистический калькулятор "Арт OS"

Не меньшую популярность получила программа "Арт OS", разработанная артиллеристом Ярославом Шерстюком. Она решает такие же задачи, что и "Арта" и "Броня", но, как заявляет разработчик, преимущество его проекта - в четком целевом назначении под определенные должности артиллеристов.

В процесс артиллерийской работы задействованы четыре специалиста. Для каждого разработан свой функционал программы, это позволяет довести работу на планшете до автоматизма. У командира батареи, старшего офицера батареи, командира орудия свой функционал программы.

Планшет с программами артиллериста Шерстюка

Разработки Шерстюка в начале военный действия оказались незаменимыми. Волонтеры фонда "Армия SOS" закупали планшеты, на которые устанавливали навигационные карты и программы Шерстюка.

"Я работал с программами "Арт OS" и "Броня". Штука очень хорошая. Эти решения позволяют быстрее и без ошибок обрабатывать информацию, необходимую для стрельбы. Разведка использует их для выполнения своих задач, поскольку там есть карты местности", - рассказывает Чмут.

Беспилотные летательные аппараты

По мнению спикера ЭП, в вооруженных силах 95% поставщиков БПЛА - украинские разработчики. На его взгляд, самые качественные - беспилотный авиационный комплекс "Лелека-100" от компании DeViRo из Днепра. Он допущен для эксплуатации в армии, Минобороны закупает такие комплексы.

БАК "Лелека-100" от компании DeViRo

Такой комплекс был во взводе Чмута. Он называет его кустарным изделием невоенного назначения, который при этом стоит очень дорого. Среди других БПЛА спикер ЭП называет PD-1 компании The People's Project (Киев), "Фурия" компании "Атлон-авиа" (Киев) и "Мара" компании "Карболайн" (Харьков).

Однако самым массовым беспилотником у военных является квадрокоптер Phantom 4 китайского производителя DJI.

DJI Phantom 4

"Их очень много, потому что они дешевые и простые в эксплуатации. Возможности их камеры и возможность зависать на переднем крае ни один из конкурентов не может превзойти. Ни один беспилотник не дает такую детализацию, как этот", - объясняет Чмут.

Радиус действия Phantom 4 - 5-6 км, а его стоимость - примерно 1 500 долл. Для сравнения: стоимость комплекса "Фурия" из трех дронов превышает 150 тыс дол. Несмотря ни на что, БПЛА украинского производства все же расширяют возможности ВСУ - хотя бы на данном этапе, говорит Чмут.

Комплексы радиотехнической разведки

Хороший результат показали комплексы радиотехнической разведки, которые поставляли волонтеры из фондов "Армия SOS" и "Вернись живым".

Они не создавали комплексы с нуля, а покупали сканирующие приемники, антенны, компьютеры и объединяли все это в единый комплекс РТР.

Такие решения позволяют прослушивать радиосети противника на разных расстояниях. Волонтеры также учили военных работать с комплексами.

По словам спикера ЭП, такие системы могут применяться на уровне батальона.

Десять человек могут слушать весь радиоспектр в своей зоне ответственности по частотам и расстоянию. Собранная информация обрабатывается, расшифровывается, систематизируется и тогда она представляет ценность.

С помощью РТР можно выяснить позывные противника, название позиций, количество людей на позициях, их вооружение, план ротации. С помощью этих данных можно планировать огневой налет, выяснить, где позиции противника слабые и их можно захватить, а где сильные позиции и куда идти не стоит.

Вместо заключения

Чмут считает, что для стимулирования экосистемы частных военных техно-инноваций нужны деньги, проще говоря - государственный заказ. Сейчас инновации разрабатываются за народные деньги и деньги бизнеса.

"Мы не можем сделать все и сразу. У государства есть свои приоритеты. Волонтеры закрывают первоочередные потребности. Проекты работают не идеально, но работают. Кидать туда деньги необходимо, но есть более важные вещи", - говорит руководитель Украинского милитарного центра.

По его словам, если в армии не будет системы связи, то планшеты никому не пригодятся. "Если будут работать российские системы РЭБ, то ни один беспилотник не будет летать. Это понимают в Минобороны, поэтому там направляют средства на приоритетные направления", - резюмирует спикер.