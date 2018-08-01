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Остановить рост курса доллара на межбанке 1 августа удалось лишь благодаря активной распродаже валютного запаса Нацбанка
20:48 01.08.2018 |
1 августа пожар на валютном межбанке удалось погасить. Курс доллара поднялся лишь на 4 копейки (вчера - сразу на 19), и остановился в шаге от психологической отметки - на 26,95-26,99 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Остановить валютное подорожание удалось лишь благодаря активной распродаже валютного запаса Нацбанка. Он появился в Matching с самого утра и весь день заливал межбанк долларом. Говорят, что таким образом регулятор продал даже больше, чем вчера в ходе открытого валютного аукциона (31 июля ушло $28,1 млн.) - около $50 млн. В среднем ценовом коридоре 26,95-26,97 грн./$.
Доллар активно скупали сами банки - под перепродажу на наличном рынке, а также иностранцы. В начале каждого месяца они по несколько дней конвертируют гривневые заработки в гривну и выводят доллар на родину.
«Против гривны сегодня сыграли высокий спрос со стороны аграриев и наличного рынка, плюс начало календарного периода вывода дивидендов нерезидентами. Противовесом выступило начало нового финансового месяца и соответствующая осторожность покупателей, не желающих переплачивать за валюту, а также участие регулятора в торгах в режиме Matching с целью гашения растущего спроса и удержания его ниже психологического барьера 27 грн./$», - отметил Куринной.
Банкиры уверяют, что валютные продажи Нацбанка подтолкнули экспортеров к более активной конвертации свободной части валютной выручки, и позволили увеличить предложение на торгах.
«Так часто происходит: когда регулятор начинает защищать определенную курсовую отметку, все понимают, что выше доллару прыгнуть не дадут. И понемногу выбрасывают на рынок то, что придерживали», - объяснил председатель правления RwS bank Владислав Кравец.
Однако точно оценить объемы торгов в итоге не вышло. В НБУ решили сделать непубличным это показатель и остановили публикацию данных об объемах торгов в течение дня (ранее показатель отображался каждые полчаса). Повод для сокрытия данных попытались найти благовидный - переход на новый стандарт курсообразования.
«С сегодняшнего дня регулятор отменил публикацию данных ВалКли и обновил методику расчета курса: справочный курс доллара по состоянию на 12 часов составил 26,9576 грн./$, официальный курс на завтра был опубликован в 16 часов и составил 26,9621 грн./$», - рассказал Олег Куринной.
Доллар дорожал не только на межбанке, но и в кассах. Средняя стоимость на продаже людям поднялся на 10 копеек, и зафиксировалась к вечеру в рамках 27,10-27,20 грн./$. В этом диапазоне торговали Приватбанк, ОТП Банк, Ощадбанк, Креди Агриколь Банк, Райффайзен Банк Аваль, Альфа-Банк, ПУМБ, УкрСиббанк. Максимальный ценник достиг 27,60 грн./$ (ВТБ Банк), а минимальный был на уровне 26,95 грн./$ (Альянс Банк). При этом выкуп валюты у населения происходил в рамках 26,30-27,0 грн./$.
Финансисты рассчитывают, что Нацбанк и завтра продолжит поддерживать гривну. Будет снова продавать доллар, как только нерезиденты активизируют свои закупки под репатриацию дивидендов. Потому не ждут расширения курсовых диапазонов.
«2 августа торги будут проходить в диапазоне 26,90-27,0 грн./$», - считает Куринной.
«Если Нацбанк продолжит защищать эту отметку крупными валютными продажами, котировки не двинутся выше. Поддержка может требоваться гривне пока доллар продолжат закупать нерезиденты. Это пара-тройка дней», - добавил Владислав Кравец.
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