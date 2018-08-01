Украина без шансов в ЕС и НАТО: детали скандальной речи Орбана о стратегии Венгрии

Сергей Сидоренко / Европейская правда

Год назад Киев и Будапешт продемонстрировали миру, насколько плохо каждый из них понимает другого.

В сентябре Украина приняла закон "Об образовании" с новой языковой нормой. Украине закон нужен, он давно был актуален, но для венгерских партнеров он был крайне болезненным. Тогда в Киеве этого не осознали и не запустили полномасштабную разъяснительную кампанию для иностранных партнеров. А пока мы собирались с мыслями, венгерские дипломаты рассказали миру свою версию событий - и многих убедили.

Но и Будапешт доказал, что умеет действовать вопреки логике. Там избрали тактику, которая только вредила венграм в Украине.

Агрессивные заявления министра иностранных дел Петера Сийярто превратили Венгрию едва ли не во "враждебное государство" в общественном сознании. Давление Будапешта мешает принять даже те изменения в закон "Об образовании", которые Киев готов был внести (о продлении переходного периода на три года). Депутаты неофициально рассказывают, что из-за хамских высказываний венгерских лидеров они не хотят рассматривать этот вопрос.

А вето на сближение Украины с ЕС и НАТО вообще поставило под сомнение тезис о том, что правительство Орбана ставит целью защиту венгроязычных граждан - ведь самым лучшим для их защиты была бы интеграция Украины в единую Европу.

А главное - эта тактика продолжается до сих пор. Как только появляются ростки конструктива в отношениях, Будапешт неожиданно их убивает.

Только в минувшие выходные премьер Венгрии Виктор Орбан наконец объяснил свои действия. И его объяснение позволяет сделать несколько выводов.

Прежде всего, Орбан действительно находится под влиянием аргументов РФ.

Это он подтвердил лично. В его речи - и положительные отзывы о Путине, и оценка будущего Украины, которая один в один совпадает с российской. Он даже намекнул на необходимость снять санкции с РФ, хотя в последние годы в Будапеште старались не говорить об этом публично. А еще - заявил, что не верит в успех евроинтеграции в Украине, и предположил, что наше государство останется в зоне влияния России.

Выступление Орбана в очередной раз продемонстрировало, что спор с Венгрией Орбана может затянуться надолго.

Единственное, что дает осторожную надежду на успех - опыт других государств, у которых были конфликты с Будапештом из-за венгерского меньшинства. 8-9 лет назад на нашем месте были словаки, и накал была даже выше, чем у нас, но... в 2014 году "война" Венгрии со Словакией прекратилась за один день. Просто Орбан сказал "хватит". Теперь Будапешт и Братислава - чуть ли не самые близкие друзья.

Венгрия - жесткая, но непредсказуемая. Не исключено, что однажды "словацкий путь" повторит и Украина. Но пока этого не произошло - разберемся, что сказал Орбан.

Буферная Украина

Премьер-министр Венгрии выступил с речью в румынском курортном городке Бэиле-Тушнад, население которого почти полностью составляют этнические венгры.

Здесь, в горной части Румынии, ежегодно проходит студенческий слет - так называемый "открытый университет Bálványos". В последнее время сюда ежегодно приезжает Виктор Орбан и каждый раз выступает с пространной программной речью.

Его нынешнее выступление похоже на внешнеполитическую стратегию Венгрии. Премьер определил место государства в мире, отношения с соседями и мировыми лидерами, перспективы развития мира согласно венгерским прогнозам и т.д.

Самые важные для нас - это заявления Орбана об Украине, и они действительно впечатляют.

Он признал, что Украина стала жертвой геополитических комплексов Кремля. "Россия не чувствует себя в безопасности, пока она не окружена "буферными зонами". А значит, она будет стремиться создавать такие "буферы" вокруг себя. Украина - одна из жертв такой политики", - пояснил Орбан.

Но шансов на успех Украины в этом противостоянии он не видит.

"Украинцы хотят вырваться из российской зоны влияния, хотят приблизиться к НАТО и ЕС и, возможно, даже присоединиться к ним - и строить современную Украину. Но я не вижу впереди их членства в НАТО, да и перспективы членства в ЕС - практически нулевые", - категорично заявил венгерский премьер, не уточнив, что именно помешает европейской и евроатлантической интеграции Украины и будет ли к этому причастна Венгрия, которая продолжает блокировать наше сближение с Альянсом.

Карпаты без Украины?

Более того, Орбан верит, что Украина изменит свой приоритет движения на Запад и... вернется в так называемую "зону влияния" России. "Цель россиян - вернуть Украину к прежней ситуации - не выглядит нереальной", - пояснил он, отметив одну причину этого - слабую экономику Украины, которая "движется к долговому рабству".

Интересно, что Орбан не считает, что Венгрия должна препятствовать этому, развивая экономическое сотрудничество с Украиной - по крайней мере, среди приоритетов своего государства он этого не назвал. Даже рассказывая о масштабном проекте по интеграции Карпатского бассейна, который инициирует Венгрия, Виктор Орбан просто обошел вниманием Украину - словно нас и нет в этом регионе. Проект, о котором идет речь - это новые транспортные связи между региональными центрами (с упоминанием городов Венгрии, Словакии, Румынии, Хорватии, но не Украины), военное сотрудничество, совместные инвестиции в социальную инфраструктуру.

Конечно, это не значит, что Венгрия потеряла интерес к Закарпатью. Зарубежные венгры были и остаются приоритетом для Будапешта. Но комплексный карпатский проект, похоже, планируется реализовать силами ЕС, без участия Украины.

Единственным пунктом в этом блоке, где Орбан косвенно, но с гордостью упомянул о венгерских усилиях на Закарпатье, стала проблемная для Украины венгерская политика по раздаче паспортов.

"Венгры Карпатского бассейна преодолели еще одну психологическую отметку: уже миллион человек (живущих в государствах-соседях Венгрии) подтвердили, что стали новым гражданами Венгрии", - сообщил он. Как известно, Будапешт выдает свои паспорта закарпатским венграм, несмотря на недовольство Киева; точно такая же политика действует в Румынии, Словакии, Сербии, Хорватии.

Сильный Путин

То, что Орбан руководствуется российскими нарративами, когда рассказывает об Украине, не удивляет. Известно, что среди ключевых контактов его правительства в украинском политикуме есть открыто пророссийские деятели вроде Нестора Шуфрича или даже Александра Вилкула. Похоже, именно они убеждают венгерского лидера, что следующий парламент может и отменить языковую норму (а венгерская дипломатия, к сожалению, известна тем, что порой верит в мифы и начинает их дублировать).

Но российские нарративы чувствуются и в других частях речи Орбана.

Это и положительные отзывы о российском лидере Владимире Путине, который "доказывает, что выполняет обещания". Но главное - это мысли премьера Венгрии о перспективах отношений России и Евросоюза.

Строить их Орбан предлагает, исходя из контекста противостояния России и Украины (в котором, напомним, он не ожидает увидеть победу последней).

А итогом, мол, должна стать нормализация отношений России и ЕС. Без упоминаний о Донбассе и Крыме.

"Сегодня Европейский Союз проводит примитивную политику в отношении России: санкции, обоснование угрозами безопасности... Да, существуют страны Евросоюза, у которых действительно есть все основания чувствовать угрозу для своей безопасности (со стороны РФ). Это - страны Балтии и Польша. Их чувства оправданы как географически, так и исторически. Но очевидно, что Венгрия не испытывает такой угрозы. Словакия, Чехия, Западная Европа тоже ее не чувствуют", - объяснял он.

В качестве выхода из ситуации Орбан предлагает всем перестать обижаться на Россию, а взамен - найти дополнительные гарантии безопасности для государств-соседей РФ.

Отношения с Россией при этом, как можно сделать вывод из его речи, должны вернуться к состоянию business as usual.

"Было бы лучше, если бы НАТО и ЕС предоставляли дополнительные гарантии безопасности Польше и странам Балтии, а остальная Европа имела бы возможность торговать, строить экономическое сотрудничество, создавать совместные сырьевые, энергетические, торговые проекты, получив возможности для экономического развития. Вместо жесткой политики в отношении России Европейский Союз нуждается в многогранной и адаптивной политике", - подытожил он.

Эта откровенная часть речи Орбана - беспрецедентна. Венгерский лидер в последние годы публично не заявлял о своем стремлении снять санкции с РФ. Более того, венгерские дипломаты в разговорах с украинскими коллегами постоянно упоминали о том, что Будапешт, несмотря на языковой конфликт, поддерживает Украину в вопросе давления на Россию.

Сейчас, похоже, в Будапеште почувствовали изменение атмосферы в международных отношениях - и потому решили сделать шаг в сторону и посмотреть, как международные партнеры отреагируют на новые предложения.

Прихоти переменчивой Венгрии

Едва ли не единственное, что позволяет не терять оптимизм в этой ситуации - тот факт, что Виктор Орбан известен своей способностью быстро адаптироваться и менять политику на диаметрально противоположную, как только меняются обстоятельства.

Украина - не единственное государство-сосед, с которым у Будапешта - жесткое противостояние по поводу прав заграничных венгров. Противостояние с правительством Румынии - еще жестче. К примеру, в начале года на официальном сайте правительства Венгрии сообщали, что "вычеркивают (тогдашнего) премьер-министра Румынии из перечня цивилизованных европейских политиков".

А лет десять назад должность "главного врага Будапешта" принадлежала Словакии. Почти 10% населения этой страны - этнические венгры, поэтому и страсти здесь разгорелись не на шутку.

Этот конфликт вошел в учебники дипломатии.

Он начался с принятого словаками закона о развитии государственного языка, который ввел огромные штрафы за переход на языки меньшинств (фактически - прежде всего на венгерский) в официальном употреблении. Причем, по мнению Будапешта, закон был сформулирован так, что позволял штрафовать венгров произвольно - например, за общение на родном языке в бизнесе.

Напряжение росло и дошло до того, что в Словакию не пустили венгерского президента, который ехал к диаспоре на культурное событие. Это произошло в 2009 году, когда оба государства были членами ЕС - но словаки объяснили, что правило о свободном перемещении европейских граждан на такие визиты не распространяется.

В 2010 году Венгрия приняла закон, по которому начала раздавать свои паспорта диаспоре, в том числе в Словакии, на что словацкие власти ответила законом, по которому людей автоматически лишали гражданства Словакии. Будапешт раздачу паспортов не прекратил, а лишь перевел ее "в тень".

В 2012 году Братислава под давлением венгров и Евросоюза немного смягчила наказание за "языковые нарушения" и убрала из закона разночтения, но ключевые нормы остались в силе. Казалось бы, эти государства обречены на длительное противостояние... Но в 2014 году министры иностранных дел Венгрии и Словакии неожиданно объявили, что вражда прекращается. А "проблемные вопросы" - выносятся "за скобки" двусторонних отношений.

Причем это произошло даже без смены власти - Венгрией течение этого периода бессменно руководил Виктор Орбан, а в Словакии в начале и в конце противостояния премьером был Роберт Фицо. Просто в обеих столицах, и прежде всего в Будапеште, поняли, что дальнейшая вражда не дает им никаких бонусов.

Стоит ли Украине ждать подобного сценария? Уверенности, конечно, нет. Конфликты существенно различаются; к тому же Словакия уже является членом ЕС, а мы - нет. Но словацкий опыт точно стоит изучать и по возможности использовать в диалоге с соседями-венграми.

Ведь очень похоже на то, что "этот дождь надолго". А проблемы в наших отношениях точно не исчезнут сами собой.