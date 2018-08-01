В ЦАР убиты российские журналисты, которые снимали фильм о ЧВК «Вагнер»

Слева направо: Кирилл Радченко, Александр Расторгуев, Орхан Джемаль. Фото: Facebook

Трое российских журналистов убиты в Центральноафриканской Республике: Орхан Джемаль, Александр Расторгуев и Кирилл Радченко.

Как сообщает Би-Би-си, они снимали документальный фильм о деятельности в стране российской "частной военной компании Вагнера".

"Мы делали вместе проект по ЦАР. Позавчера вечером они выходили на связь в последний раз. Правда, очень тяжело говорить, это мои друзья", - сказал Би-би-си главный редактор Центра управления расследованиями (ЦУР) Андрей Коняхин.

Жена Джемаля Ирина Гордиенко опознала своего мужа на фотографии, рассказала она изданию The Bell. С ней связалась официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Захарова сообщила, что процесс опознания продлится до 1 августа, и пообещала как можно скорее вернуть тело, рассказала Гордиенко.

Гибель Джемаля Би-би-си ранее подтвердил его друг Максим Шевченко. "На прошлой неделе мы виделись с Орханом, он рассказывал о планах поехать в эту проклятую Центральноафриканскую республику. Но доподлинно я не знал, поехал он туда или нет. Он человек, не знавший страха, поэтому он мог туда поехать", - рассказал он.

Во время разговора с корреспондентом Би-би-си Шевченко сообщил, что ему пришла смс о том, что Джемаль погиб.

Что известно о гибели журналистов?

Первым о гибели россиян сообщило агентство Франс пресс со ссылкой на источники. По его данным, у убитых были при себе пресс-карты.

Тела были обнаружены на дороге в 23 километрах от города Сибю, выяснило агентство. По данным источников, они были были убиты "неизвестными вооруженными людьми".

По словам водителя автомобиля, которому удалось спастись, "несколько вооруженных лиц выскочили из зеленых насаждений у обочины дороги и открыли огонь по транспортному средству".

"По предварительным данным, убийство было совершено с целью ограбления", - сказал источник "Интерфакса" в полиции ЦАР.

В пресс-службе "Известий" сообщили, что в последнее время никто из сотрудников издания на территории ЦАР не находился.

"Все сотрудники редакции работают в стандартном режиме, никакой информации о каких-либо чрезвычайных происшествиях с нашими журналистами у нас нет", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте издания.

Кем были погибшие?

Орхан Джемаль погиб в возрасте 51 года. В разное время работал в газете "Вечерняя Москва", "Независимой газете", "Новой газете" и других. Как военный корреспондент он работал в горячих точках на Северном Кавказе, в Южной Осетии, Афганистане, Ираке и Сирии. Работая в Ливии в 2011 году, он был ранен в ногу во время битвы за Триполи.

Режиссеру-документалисту Александру Расторгуеву было 47 лет. Вместе с журналистом Алексеем Пивоваровым и режиссером-документалистом Павлом Костомаровым Расторгуев в 2012 году создал проект "Срок" - фильм о протестах в России 2011-2012 годов и их лидерах.

Оператору Кириллу Радченко, по данным СМИ, было 33 года. Согласно открытым данным с его страницы в "Фейсбуке", в разное время он работал фотографом и оператором. Последним его местом работы указано абхазское агентство Anna News, где Радченко был видеооператором-монтажером.

Что известно о российских наемниках в ЦАР?

О том, что в Центральноафриканской Республике присутствуют российские наемники, в апреле этого года сообщила французская газета Le Monde.

В октябре 2017 года в Сочи состоялась встреча между президентом ЦАР Фостеном-Арканжем Туадерой и главой МИД России Сергеем Лавровым. После нее Москва обратилась в ООН с просьбой отменить запрет на поставку оружия в ЦАР, отмечала газета.

МИД России в марте 2018 года сообщил, что российская сторона в ответ на соответствующую просьбу президента африканской республики приняла решение оказать стране военно-техническую помощь на безвозмездной основе.

Зимой этого года из России в ЦАР была поставлена партия стрелкового вооружения и боеприпасов, рассказали в ведомстве. Также в ЦАР "для подготовки военнослужащих" республики были отправлены пятеро российских военных и 170 российских гражданских инструкторов, добавили в ведомстве.

Источник издания The Bell в начале июня этого года утверждал, что вооруженные силы Центральноафриканской Республики тренируют сотрудники ЧВК Вагнера.

Каковы возможные мотивы нападавших?

Источник "Медиазоны" подтвердил, что членов съемочной группы убили, когда они ехали на встречу со своим помощником и везли с собой дорогую технику. По одной из версий, напавшие на автомобиль, возможно, хотели совершить ограбление.

Вместе с тем издатель "Новой газеты", с которой сотрудничал Джемаль, считает этот сценарий маловероятным, поскольку, по его словам, репортер обладал большим опытом работы в горячих точках.

В свою очередь, центральноафриканское агентство CNC 31 июля сообщило, что в Дамаре, в 75 километрах от столицы Банги, население "восстало" против "российских солдат-наемников", которые прибыли для обучения военнослужащих ВС ЦАР обращению с оружием и убили одного из местных жителей. Как в этой связи уточняет "Эхо Москвы", нападение на Джемаля и его коллег могло стать местью за произошедшее. По другой версии, убийство могли совершить сами наемники.

Что происходит в ЦАР?

В 2013 году власть в ЦАР захватили повстанцы из коалиции "Селека", которые называют себя мусульманской группировкой. Самопровозглашенным президентом страны стал мусульманин Мишель Джотодия.

Вскоре в ЦАР, большинство населения которой составляют христиане, появились группы под названием "Антибалака", которые называют себя христианским ополчением. Между группами началось ожесточенное противостояние, в ходе столкновений погибли сотни мирных жителей.

В 2014 году "Селека" под международным давлением передала власть переходному правительству, но насилие не прекратилось. Несмотря на присутствие в ЦАР миротворческого контингета ООН, столкновения между разными группировками продолжаются.

Регулярно подвергаются нападениям гражданские объекты и сотрудники гуманитарных миссий, работающие в стране. В начале мая ООН заявила о серии нападений неизвестных групп вооруженных людей на больницы.