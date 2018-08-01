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Несмотря на проведенный аукцион, на межбанке сохранился спрос на иностранную валюту
23:56 31.07.2018 |
31 июля на межбанке активно штурмовали новую курсовую величину - 27,0 грн./$, но взять ее так и не смогли. Безналичный доллар подорожал на 19 копеек, и к вечеру закрепился в рамках 26,91-26,95 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.
Госказначейство провело бизнесу последнюю выплату в рамках возмещения по НДС - 2,3 млрд. грн. И вместе с 3,7 млрд. отправленными накануне у компаний образовался мощный гривневый запас. Экспортеры при нем не торопились продавать свободную часть валютной выручки (на межбанк уходили лишь 50% выручки). А импортеры получили возможность активно закупаться долларом. Что и делали на протяжении всего дня.
Их прыти вполне могло хватить на скачок доллара к 27,0 грн./$, и даже выше. Но этому помешали продажи Нацбанка, который вместо уже привычной продажи доллара в Matching провел открытый валютный аукцион. Первый с 23 января этого года и третий с начала 2018-го. Чиновники хотели произвести впечатление на рынок, и им это удалось. Многие обомлевшие казначеи сделали неправильную курсовую ставку, и в итоге не взяли доллар на аукционе.
Из 23 заявок на покупку валюты у НБУ было удовлетворено лишь 14, и из запрошенных $46,7 млн. Нацбанк фактически продал лишь $28,1 млн. Без валюты остались те, кто предложил чиновникам курсы ниже 26,86 грн./$, - именно на этом уровне произошло отсечение. А средняя цена продажи составила 26,8611 грн./$.
Валютный спрос не был удовлетворен почти на $19 млн. - именно это и стало причиной роста вечерних котировок к 26,95 грн./$. «Несмотря на проведенный аукцион, на рынке сохранился спрос на иностранную валюту и уже во второй половине дня котировки установились на отметке 26,90-26,96 грн./$», - сказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
Впрочем, трагичной ситуация тоже не была. В последний день месяца активизировались экспортеры, которые конвертировали доллар под бюджетные платежи. Так что в целом предложение на межбанке было. Объем торгов вырос со вчерашних $291,90 млн. до $442,08 млн.
«Курсовая динамика обусловлена высокой активностью банков в связи с завершением финансового месяца, соответствующей финализацией расчетов с бюджетом и контрагентами, фиксацией банками своих валютных позиций на фоне общего настроя рынка на девальвацию, подкрепляемого финансовым ресурсом выплат по НДС. Участие регулятора в торгах в формате валютного аукциона (впервые за полгода) несколько снизило ажиотаж, но не остановило растущий тренд», - описал для ситуацию в целом директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
Средняя стоимость наличного доллара на продаже людям 31 июля приподнялась на 5 копеек, и закрепилась в рамках 27,0-27,10 грн./$. В них работали кассы очень многих крупных структур: УкрСиббанк, Райффайзен Банк Аваль, Приватбанк, Universal Bank, Укрэксимбанк, Правэкс-банк, Альфа-Банк, Проминвестбанк.
Максимальный ценник не изменился - 27,30 грн./$, и, как и прежде, его продолжает ставить ВТБ Банк. Только вот рядом с ним стала формироваться группа продавцов с 27,20 грн./$, и в ней растет число участников: ПУМБ, Форвард Банк, банк «Грант» и др.
На 7 копеек поднялась минимальная стоимость валюты на продаже населению. Она сегодня находилась на 26,87 (Кредитвест Банк), а дальше сразу шел уровень 26,95 грн./$, на котором работало уже больше структур: Креди Агриколь Банк, ОТП Банк, Укргазбанк и др.
Выкуп доллара у людей происходил в очень широком диапазоне - 26,40-26,92 грн./$.
На удивление спокойно на курсовые перипетии межбанка реагировал черный рынок. Здесь день начался в рамках 26,84-26,93 грн./$, и к полудню цены поднялись лишь к 26,87-26,94 грн./$. Сколько-нибудь заметное курсовое движение произошло лишь после обеда и к вечеру оно закрепилось в рамках 26,90-26,97 грн./$.
Несмотря на рваную курсовую динамику дня и непредсказуемый наличный рынок, который влияет на межбанк, финансисты сейчас дают достаточно спокойные прогнозы по дальнейшему развитию ситуации.
«Скорее всего, межбанк завтра будет стартовать в рамках 26,92-27,0 грн./$, а дальнейшее движение котировок будет зависеть от объемов продаж. Которые, кстати, вполне могут завтра подрасти. Ведь уровень 27,0 грн./$ - очень привлекателен для продажи. Да и импортеры вряд ли будут соглашаться на большее. Мне кажется, если им поднять курс еще выше, они могут начать снимать заявки на покупку доллара», - спрогнозировал Юрий Гриненко.
Оптимистический сценарий на завтра - откат к 26,85-26,90 грн./$, пессимистический - 27 грн./$. В курсовом откате уверены многие, но у всех свое мнение о сроках этого явления.
«На этой неделе ожидаем формирования локальной вершины, от которой должна начаться нисходящая коррекция», - заверил начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
Что сейчас финансисты не берутся прогнозировать - это реакцию наличного рынка на курсовые качели межбанка. Хотя и отмечают, что значительную часть спроса на доллар здесь создают аграрии. Продавая зерно буквально с машин, они активно конвертируют выручку в доллар, и складывают, как говорится, «на черный день». Кстати, этот тренд сегодня подтверждал и Нацбанк.
В тоже время ажиотажа по скупке валюты городским населением финансисты пока не наблюдают
«Наличный доллар в отделениях берут, но я бы не говорил о каком-то массовом или паническом спросе. Все достаточно взвешенно», - заверил Гриненко.
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