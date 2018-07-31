Дефицит текущего счета платежного баланса в июне составил $125 млн, платежный баланс сведен с профицитом в $23 млн

Дефицит текущего счета платежного баланса в июне, по предварительным данным Национального банка, составил 125 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

В июне дефицит текущего счета составил 125 млн долларов.

Дефицит торговли товарами несколько сузился (до 0,8 млрд долларов) по сравнению с маем из-за более существенного замедления роста импорта товаров по сравнению с экспортом.

В то же время ухудшилось сальдо торговли услугами.

За шесть месяцев 2018 дефицит текущего счета расширился до 613 млн долларов (с 285 млн долларов за аналогичный период прошлого года).

Объемы экспорта товаров увеличились на 11,5% в годовом измерении и составили 3,4 млрд долларов.

Основной вклад в рост экспорта обеспечивали поставки металлургической продукции, рост которых ускорился (до 32,5% г г).

За январь-июнь 2018 экспорт товаров вырос на 11,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, до 21,2 млрд долларов.

Объемы импорта товаров в июне составили 4,3 млрд долларов, однако его рост существенно замедлился (до 9,9% в годовом измерении) прежде всего за счет продукции машиностроения и химической промышленности.

Зато из-за роста мировых цен на нефть и природный газ увеличение стоимостных объемов импорта энергоносителей оставалось на высоком уровне (32,7%).

Всего за январь-июнь импорт товаров вырос на 14% год к году и составил 25,5 млрд долларов.

Чистый приток капитала по финансовому счету в июне составил 148 млн долларов (в июне прошлого года - 282 млн долларов), и был обеспечен чистым притоком прямых иностранных инвестиций.

Объем их поступлений в июне увеличился до 462 млн долларов, из которых 67% составляли операции по переоформлению долга банковского сектора в уставный капитал.

За январь-июнь 2018 чистые поступления ПИИ составили 1,2 млрд долларов.

Сократился объем наличной валюты вне банков и в июне составил 61 млн долларов.

Платежный баланс в июне сведен с профицитом на уровне 23 млн долларов.

В то же время уровень международных резервов уменьшился до 18,0 млрд долларов на 01 июля 2018 года, покрывающий 3,1 месяца будущего импорта, из-за выплаты кредитов в пользу МВФ.

Как сообщали Українські Новини, в 2017 году дефицит текущего счета платежного баланса, по предварительным данным НБУ, составил 3,8 млрд долларов.