Управляемые бомбы. Как украинская авиация получила возможность с высокой точностью уничтожать «гибридов»

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Главной проблемой нашей авиации в ходе войны на Донбассе было практически полное отсутствие управляемого авиационного оружия. В связи, с чем, как только россияне ввели ПВО армейского уровня, даже достаточно устаревшие типа пушечно-зенитных "Панцирей", зенитно-ракетные комплексов "Стрела-10" и "Оса-АКМ" потери боевых вертолетов и штурмовиков стали расти, что в итоге привело к полному отказу в конце августа 2014 г. от применения авиации в боевых действиях.

Украине после распада СССР досталось достаточно большое количество управляемых ракет и бомб - так, только ракет класса "воздух - земля" было около двух тысяч (1796 ракет типа Х-25, 132 ракеты типа Х-59М и 69 Х-59). Однако за годы независимости это "добро" было потеряно почти полностью. И к традиционным проблемам украинской армии как-то невозможность поддержания необходимых условий для хранения и продление ресурса "приложили руку" и россияне.

Так как ими было утеряно производство Х-59 на Смоленском авиационном заводе, то к 2011 г. все наличные ракеты этого типа были куплены по бросовым ценам (в среднем около $20 тыс.) в Украине. Причем, что неудивительно, это были самые современные и уникальные ракеты, принятые на вооружение ВВС СССР во второй половине 1980-х годов. Это крайне высокоточное (точность попадания - 2-3 метра), и дальнобойное - до 120 км оружие предназначалось для использования с борта Су-24М (которые, кстати, и поныне составляют основу парка фронтовых бомбардировщиков Воздушных Сил Украины).

Формально на вооружении ВСУ осталась только тактическая ракета Х-25МЛ с лазерной головкой самонаведения. Эти ракеты довольно эффективно применялись в ходе советской войны в Афганистане в 1979-1989 гг. с борта штурмовиков Су-25. Однако у этого оружия одна большая проблема - небольшая дальность применения: всего 10 км. Что не позволяет их применять в условиях насыщения переднего края средствами ПВО.

Тем не менее, осенью 2013 г. Министерство обороны Украины заключило с государственным предприятием "Государственное Киевское конструкторское бюро "Луч" договор на продление назначенного срока службы корректируемых авиационных бомб КАБ-1500Л-ПР и авиационных ракет класса "воздух - поверхность" Х-25МЛ.

Достаточно быстро на полигоне в Повурске были проведены учебные стрельбы ракет с продленным сроком службы. На сколько ракет хватило денег - неизвестно. С началом войны на Донбассе в мае 2014 г. летчики Су-25 попытались применить эти ракеты по меньшей мере один раз против бронетехники противника (захваченные у десантников 25-й бригады БМД и "Нона"), однако неудачно. В дальнейшем случаев применения управляемого оружия не зафиксировано - применялось исключительно неуправляемое.

Начиная с 2015 г. бюджетное финансирование было направлено на проект создания корректируемой авиационной бомбы под эгидой все того же ГосКБ "Луч". По данным СМИ и разработчика, бомба с 650 кг осколочно-фугасной частью оснащена телевизионной головкой самонаведения, обеспечивающей захват целей под носителем и автоматическое наведение в автономном полете с реализацией принципа "сбросил-забыл".

Как указывается в рекламном проспекте, дальность применения этого перспективного образца составляет 20 км (с высоты 5 км), что позволяет поражать наземные цели типа железнодорожных мостов, артиллерийских позиций не входя в зону действия ПВО противника. Достоинством оружия в наших условиях является возможность поражения надводных целей. Интересно также, что бомба от "Луча" разрабатывается под стандартное авиационное катапультное устройство АКУ-58АЭ, что позволит применять ее с самолетов как типа Су-27, так и МиГ-29.

Интересно, что, судя по всему, бомба находится в стадии активных испытаний. По крайней мере, один образец был продемонстрирован Александру Турчинову во время его инспекции 16 июля предприятий "оборонки", задействованных в ракетной программе.

Проводятся и работы в другом направлении - оснащения обыкновенных "чугунных" бомб современной головкой самонаведения - по крайней мере, один из образцов демонстрировался во время недавней выставки "Оружие и безопасность-2017". Главная особенность таких бомб - дешевизна. Это направление получило особенное развитие и массовость в западных странах.

В этом случае источником информации для выработки команд служит телеизображение, которое транслируется с авиабомбы на борт носителя. После сброса УАБ самолет может менять курс, при этом оператор продолжает управлять бомбой вплоть до попадания ее в цель. Ориентируясь по хорошо видимым объектам, он в состоянии наводить такую бомбу на замаскированные и неконтрастные цели, поскольку при приближении к ним улучшается разрешающая способность системы, а плохая видимость между бомбой и носителем (например, облака) не мешает процессу наведения.

Доподлинно неизвестно продлена ли программа по восстановлению довольно мощных корректируемых бомб КАБ-1500Л-ПР для нужд Воздушных Сил. Как показала война в Сирии, несмотря на то, что этот образец принят на вооружение еще в 1980-х гг., он остается достаточно эффективным прежде всего для поражения максимально защищенных целей типа бункер. Дело в том, что боевая часть проникающего типа, выполнена в толстостенном корпусе и обладает еще и вторичным, осколочным действием. После разрушения преграды бомба проникает внутрь цели, где поражает все защищаемое пространство не столько мощным фугасным действием, сколько высокой энергией тяжелых осколков.

Некоторые военные аналитики высказывают мысли о возможной закупке западных образцов такого оружия, однако как видится на сегодня этот вариант вряд ли стоит рассматривать даже как потенциальный. Тут сказывается несовместимость советских и западных образцов авиатехники, а также политический фактор - управляемое авиационное оружие относится к высокотехнологическому и его продажа в ту или иную страну обусловлена целым рядом факторов и условий.

Таким образом, можно говорить о том, что в ближайшее время наши Воздушные Силы получат достаточно современный образец авиационного оружия класса "воздух-поверхность", что несомненно повысит их ударные возможности.