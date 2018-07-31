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На межбанке 30 июля схлестнулось два разнонаправленных валютных фактора
23:54 30.07.2018 |
Небольшая сутолока на межбанке завершилась 30 июля минимальным ростом курса доллара: на 1 копейку, до 26,74-26,76 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
В течение дня котировки двигались в разные стороны, и поднимались даже выше - до 26,80-26,87 грн./$, уточнил директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук. Курсовой откат произошел после активизации валютных продавцов.
В понедельник на валютном рынке схлестнулось два разнонаправленных валютных фактора. С одной стороны, бизнес получил от Госказначейства немногим более 3 млрд. грн. в рамках возмещения по НДС, и быстро конвертировал часть средств в доллар. А с другой - экспортерам нужно в конце месяце рассчитываться с госбюджетом, продавая под это свою валютную выручку.
«Сегодняшние курсовые тренды продиктованы относительным балансом спроса и предложения в связи с окончанием финансового месяца и соответствующей потребностью участников рынка в гривне», - прокомментировал ситуацию на межбанке Олег Куринной. На наличном рынке курсовые движения были не так заметны.
Средняя стоимость доллара в банковских обменниках в понедельник почти не изменилась и двигалась в рамках 26,95-27,10 грн./$. В нем работало большинство крупных структур: ОТП Банк, УкрСиббанк, Проминвестбанк, Райффайзен Банк Аваль, Укрэксимбанк, ПУМБ, Правэкс-банк. Максимальная стоимость наличной валюты не превышала 27,30 грн./$, а минимальная просаживалась до 26,80 грн./$.
Завтра - последний платежный день для госбюджета. Бизнесу потребуется больше гривны, потому можно ожидать крупных долларовых продаж на межбанке. Потому финансисты рассчитывают на стабилизацию котировок.
«Во вторник торги будут проходить в диапазоне 26,65-26,75 грн./$», - считает Куринной. Правда, его коллеги допускают более существенную раскачку в ближайшие дни.
«В течение этой недели ждем формирования локальной вершины в диапазоне 26,80-27,00 грн/$. Откуда должна развиться нисходящая коррекция в область 26,50 грн/$», - спрогнозировал, начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
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