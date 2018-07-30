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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

В чем нежданная выгода Банковой от союза Медведчука и Рабиновича

18:13 30.07.2018 |

Политика

 Виталий ДЯЧЕНКО / Деловая столица

Одно дело оставаться в формате "Украинского выбора", на который избиратели не слишком обращают внимания, и совсем другое подключиться к партии, которая всерьез нацелена на прохождение в парламент.

Явление Медведчука в партии Рабиновича было обставлено с особенной помпой и креативом. На телеканале NewsOne (не так давно купленном Медведчуком, если верить СМИ) презентацию предвыборной программы Рабиновича "Українська мрія" превратили в целое интерактивное шоу, в рамках которого зрители имели возможность голосовать за тех или иных политиков, которым "можно было бы доверить отдельные направления государственного управления", и Медведчук совершенно неожиданно (кто бы мог подумать!) оказался победителем в номинации "Мир и отношения с СНД" и Рабинович публично пригласил его в команду своей партии.

Буквально на следующий день Медведчук публично принял это предложение, заявив, что цели партии поддерживает, а саму партию Рабиновича назвал "партией мира и созидания". Дескать, больше всего в программе "За життя" куму Путина импонирует "готовность претворить в жизнь идеи народовластия". Та самая кремлевская идея референдума о федерализации, с которой уже не первый год носится сам Медведчук и его "Украинский выбор". Рабинович со своим референдумом оказался даже немного смелее самого путинского кума: изрядно токсичное слово "федерализация" из его уст хоть и не звучит, но звучит мечта превратить Украину в "восточноевропейскую Швейцарию", которая формально даже не федерация, а конфедерация.

Теперь закамуфлированные спекуляциями вокруг "народовластия" сепаратистские месседжи Кремля получили весомую медийную поддержку не только в лице Рабиновича, но и двух информационных телеканалов - 112 канал, судя по тому, как часто там теперь цитируют кума Путина, также может быть под контролем Медведчука. Похоже, Виктор Владимирович всерьез решил активизироваться на политическом поприще накануне приближающихся выборов.

Рабинович усилением в лице Медведчука никак не нарадуется, распространяя заявления, что получили в свои ряды "мощнейшего игрока": "Мы, говоря от души, приняв его в свои ряды, "сделали" "Оппоблок"! Как там в популярном кино Мюллер Штирлицу говорил, - "за пять минут и без всяких фокусов!".

А теперь попробуем разобраться, зачем все это представление для Медведчука, Кремля, Рабиновича, Оппоблока и других остатков пророссийской тусовки украинской политики. Похоже, что Медведчук, который достаточно давно понял свой мизерный потенциал в публичной политике (кум Путина, и без того никогда не располагавший привлекательной для электората харизмой, уже давно и безнадежно демонизирован), сегодня просто вынужден демонстрировать Москве бурную деятельность. До последнего времени эффективность Медведчука как внедренного агента Москвы была практически нулевой: "Украинский выбор" со своей агитацией оказался неэффективен, а Минские соглашения в их путинском понимании, не смотря на участие Медведчука в переговорной группе, в жизнь так и не претворены. Вот и приходится что-то делать Медведчуку, чтобы совсем не растерять доверие московского кума.

Рабинович, заручившись поддержкой Медведчука, получил серьезную прибавку в политическом весе. И он совершенно прав, говоря о "мощном игроке" Медведчуке, ведь сам Рабинович, равно как и его партнер Евгений Мураев, фигура куда меньшего калибра. Теперь "За життя" может позиционировать себя победителями виртуального московского кастинга на главную пророссийскую силу в Украине и рассчитывать на кремлевскую поддержку.

Но самое главное не это. Рабинович не зря теперь троллит "уделанный за пять минут" Оппоблок. Таким образом Кремль устами Рабиновича посылает сигнал главным акционерам правоприемникам Партии регионов Сергею Левочкину и Ринату Ахметову. Последние, как известно, сейчас не слишком в чести у Кремля. Первого называют едва ли не главным разжигателем Евромайдана, а второй не так активно, как хотелось бы, поддержал оккупацию Донбасса, а, кроме того, успешно "коллаборационирует с хунтой". Тем не менее без ресурсов Левочкина и Ахметова и в первую очередь телеканалов "Интер" и "Украина" федерализационные идеи Медведчука/Рабиновича явно не окажут ожидаемого эффекта. Для Кремля может быть и не так важно, чтобы лидеры Оппоблока формально ушли "под Рабиновича и Медведчука", главное, чтобы двигались в том же направлении и продвигали те же "темники".

Тут нужно понимать, что проект Рабиновича и Медведчука рассчитан не на президентские выборы. В Кремле прекрасно понимают, что шансов на победу в президентской гонке нет ни у кого из откровенно пророссийских кандидатов. Да и сам Рабинович публично заявляет, что его программа рассчитана на парламентские выборы. И тут у Кремля есть некоторые шансы завести в законодательный орган критическую массу пророссийских депутатов, чтобы те в идеале смогли создать свое большинство, ну или на худой конец имели возможность заблокировать работу парламента. А для того, чтобы провести в Раду пророссийские силы нужно актуализировать в обществе все те болезненные темы, спекулируя на которых успеха добивалась Партия регионов - русский язык, противопоставление регионов, федерализация и так далее. И именно этим будет активно заниматься в контексте президентских выборов Рабинович, и должны заниматься Левочкин с Ахметовым.

Но есть во всей этой истории и другой аспект. Публичное выступление Медведчука на стороне Рабиновича можно рассматривать как достаточно выгодный Банковой ход. Ведь Рабинович не просто взял к себе в команду Медведчука, он еще и организовал телевизионную пародию на недавнюю презентацию Юлией Тимошенко своего "Нового курса". Тем более, что главная фишка у Тимошенко и Рабиновича одна - народовластие, главным проявлением которого станет всеукраинский референдум, на котором украинцы должны дать ответ, "какую страну строить". Да и без этого в программах Тимошенко и Рабиновича достаточно похожих вещей. Как сказали бы криминалисты, почерк одинаковый.

Учитывая, что слухи о связях Медведчука с Тимошенко ходят уже давно, Банковая получила отличную тему для контрагитации. Теперь, мол, для всех очевидно, что Медведчук (читай Путин) запустил в Украине два своих проекта: Тимошенко для западного избирателя, а Рабинович для восточного, а Юлия Владимировна, соответственно, "московська зозуля".

Кроме того, связавшись с одиозным Медведчуком, Рабинович сам отрезал от себя потенциальный центральноукраинский электорат, на который мог претендовать с более умеренной позицией, и сам загнал себя в изрядно обрезанное Путиным Юго-Восточное поле.

Если бы на Банковой были способны к стратегическому планированию и тонким подковерным играм, да еще и имели влияние на Медведчука, то его союз с Рабиновичем можно было бы назвать спецоперацией штаба Порошенко. Но, похоже, все вышеперечисленные бонусы Администрация президента получит просто в нагрузку к вредоносной, но несколько бестолковой деятельности агентуры Кремля.
 

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