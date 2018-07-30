Украина вошла в тройку лидеров по логистике на постсоветском пространстве - Всемирный банк

Украина заняла 66 место из 160 стран по логистической эффективности, набрав 2,83 балла. Таковы данные нового рейтинга Всемирного банка Logistics Performance Index (LPI) 2018.

Как отмечает ЦТС, по сравнению с предыдущей версией рейтинга (исследование проводится раз в два года) страна в общем зачете поднялась на 14 позиций. Украина расположилась между Сербией и Египтом, а на постсоветском пространстве стала третьей после Эстонии (3,31 балла и 36 место) и Литвы (3,02 балла и 54 место).

Всего рейтинг включает пять направлений, по которым проведены исследования. В разделе "таможенные процедуры" Украина набрала 2,49 балла, по инфраструктуре - 2,22 балла, по международной транспортировке грузов - 2,83 балла, по логистической компетентности - 2,84 балла, по отслеживанию грузов - 3,11 балла, по своевременности доставки - 3,42 балла. Чем выше балл, тем сильнее позиции у страны в данной категории.

Лидерство в рейтинге у Германии с суммарным показателем LPI Score на уровне 4,2 балла. За ней следуют Швеция, Бельгия, Австрия и Япония. Вторую пятерку лучших открывают Нидерланды, далее идут Сингапур, Дания, Великобритания и Финляндия.

США расположились на 14 месте, Россия - на 75.