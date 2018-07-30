Доходный модуль. Кто зарабатывает на оценке квартир по-новому

Александра Некращук / ЛIГА.Бизнес

С 18 июля оценщики обязаны сверять цены на квартиры, дома и землю со специальной программой - модулем единой базы Фонда госимущества. Таким образом ведомство намерено бороться с продажей активов по заниженной стоимости. Эксперты говорят, что реальная цена на квартиру может быть ниже по сравнению с той, которую подсчитала программа. Налоги покупателям приходится платить с более высокой суммы, а сама проверка обходится почти в 800 грн с каждой операции. Куда уходят эти деньги?

Как это работает

Новые правила оценки, который вступили в силу 18 июля, были прописаны в законе О госбюджете на этот год. Депутаты внесли изменения в ст. 172 Налогового кодекса, которая обязывала Фонд госимущества создать единую базу отчетов оценщиков и контролировать результаты их работы. Ведомству понадобилось семь месяцев, чтобы сформировать индикативные цены на недвижимость и привлечь системы для работы. По данным Фонда госимущества, ежегодно из-за действий нечестных на руку оценщиков государство теряет 2-3 млрд грн налогов.

Модуль единой базы позволяет определить оценочную стоимость объектов при помощи автоматической обработки информации, которая уже есть в базе, сообщили LIGA.net в пресс-службе Фонда госимущества. «Учитывается и цена продажи на рынке подобного имущества. Информация предоставляется Фонду компаниями, которые занимаются сбором, обработкой и обнародованием информации об объектах недвижимости, выставленных на продажу через интернет», - сказано в ответе на запрос LIGA.net. На основании всех этих показателей формируется среднерыночная стоимость объекта.

Но эксперты сомневаются в обоснованности цен, которые указывает модуль, основанный на анализе объявлений в интернете. Директор агентства недвижимости Брок-Риелти Дмитрий Корчев рассказывает LIGA.net, что столкнулся с проблемами при оформлении сделки по продаже трехкомнатной квартиры на Борщаговке за 1,080 млн грн. «Но система показала, что такое жилье должно стоить 1,3 млн грн. И покупателям, которые и так со сложностями собрали деньги на квартиру, вынуждены были заплатить налоги с указанной программой суммы», - говорит эксперт.

При оформлении сделки надо заплатить 1% в пенсионный фонд и 1% - госпошлины от стоимости сделки в том случае, если собственник владеет жильем свыше трех лет. В противном случае вводится дополнительный налог в размере 5% от стоимости квартиры, взимается еще 1,5% - военного сбора.

Дмитрий Корчев говорит, что за каждое обращение в систему Фонда госимущества приходится платить 390 грн. Для проведения одной сделки в модуль приходится обращаться дважды. Один раз цену с системой сверяет оценщик, а второй раз - нотариус. «Это много, поскольку услуга оценки квартиры сейчас стоит 300 грн. Но теперь нужно платить еще 800 грн», - рассказывает LIGA.net оценщик, пожелавший остаться неназванным. В пресс-службе Фонда госимущества говорят, что нормативные документы не заставляют потребителей платить за пользование модулем.

«Нотариус получает 1% от стоимости имущества. Например, при оформлении сделки на продажу квартиры стоимостью 500 000 гривен, нотариус получит 5 000 грн, из которых точно может оплатить 390 гривен, а не требовать этого от потребителя», - говорится в ответе Фонда госимущества.

ФГИ обещает конкуренцию

Сомнительная методика оценки и высокие цены за пользование программой - не единственные причины недовольства оценщиков и риелторов. По данным Украинского общества оценщиков, все средства за пользование услугами программы идут компании «Ви Ай Пи Департамент». По данным единого реестра юридических лиц Министерства юстиции, ее собственником является Сергей Хмара. Он также является директором одесской общественной организации «Всеукраинская организация «Профессиональная ассоциация риелторов и сертифицированных аналитиков», также совладельцем компании Эталон Сервис. Сергей Хмара пообещал ответить на запрос LIGA.net в письменном виде, но к моменту публикации материала ответы не прислал.

«Всю эту систему может контролировать депутат Виталий Хомутынник», - рассказывает LIGA.net директор крупного киевского агентства недвижимости, пожелавший остаться неназванным.

Виталий Хомутынник не имеет отношения к указанной компании, - так ответили LIGA.net в пресс-службе политика.

В пресс-службе Фонда госимущества обещают, что монополии одной структуры на систему оценки не будет: приказом ведомства от 17 апреля авторизировано еще одну площадку - «Оцінка.online», которая начнет работу в ближайшее время. Фондом согласованы технические задания на создание комплексных систем защиты информации электронных площадок «Профессиональная оценка», «Экспресс Оценка», «Реестр Оценки». Также в Фонд еще обратились три компании, которые намерены создать свою электронную площадку.