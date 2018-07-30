Как ВСУ используют временное затишье на Донбассе

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

Прошедшая неделя не принесла особых новостей с фронта на Донбассе - ожидаемого многими обострения не произошло.

Уровень обстрелов со стороны российско-оккупационных войск снизился до уровня 25-30 в сутки. Это достаточно невысокий показатель - осенью было 95-100. На этом фоне несколько снизилось и количество погибших и раненных.

На прошедшей неделе потери понесла 72-я мехбригада, которая только недавно зашла на ротацию в районе Светлодарской дуги. 26 июля на взрывном устройстве (по всей видимости, растяжке) в районе Новолуганского подорвался и погиб Артур Безсмертный, а на следующий день при проведении инженерной разведки на мине подорвался командир саперного взвода старший прапорщик Иван Войтенко.

По всей видимости, эта же бригада понесла и потери днем 28 июля, когда группа из 15 боевиков совершила попытку захватить позиции в районе населенного пункта Крымское Луганской области. Согласно официальной информации, в ходе двухчасового боя погибли двое украинских военных, еще двое получили ранения.

Пока на фронте относительное затишье, армия в тылу занимается боевой работой в виде многочисленных учений разного уровня и соревнований по самым разным дисциплинам. Так, например, в ОТУ "Схід" прошли соревнования на лучшую снайперскую пару.

Если говорить о более масштабных учениях, то начало августа будет "горячим". После достаточно успешных учебных сборов 119-й бригады территориальной обороны Черниговской области, опыт создания подобных подразделений для мобилизованных второй очереди (те, кто не служил в армии до 2014 г.) было решено перенести как минимум в двух областях.

С 28 августа по 6 сентября свои боевые навыки в составе 121-й бригады территориальной обороны будут отрабатывать 4000 военнообязанных Харьковской области, а с 3 по 12 сентября - бойцы 124-й бригады Херсонской области. Несколько позже (с 28 сентября по 7 октября) будут проведены учения Сумской бригады территориальной обороны (номер пока в СМИ не "засвечен", но судя по логике вещей 120-я).

Интересно, что если с "черниговской" бригадой еще были попытки отработки действий как легкопехотного подразделения, то, по всей видимости, с этими бригадами от этой практики откажутся. По крайней мере, по имеющейся на сегодня информации, в ходе учебных сборов военнослужащие будут привлекаться к патрулированию населенных пунктов, обороне блокпостов, а также охране стратегически важных объектов и административных зданий областного значения. Хорошо это или плохо судить сложно, однако тяжело требовать от людей, которые не служили в армии за две недели освоить довольно непростые навыки действий на современном поле боя.

И еще весьма показательный элемент боевого слаживания. С начала августа на базе Гончаровского военного полигона начинаются 45-ти дневные сборы 3-й отдельной танковой бригады Корпуса резерва ВСУ. Это будет весьма масштабное событие - планируется привлечь около трех тысяч резервистов 1-й линии и военнообязанных. Несколько слов стоит сказать о новой бригаде, созданной относительно недавно. Ее основу составляет техника 1-й отдельной "Сиверской" танковой, 72-й и 14-й механизированных бригад.

Сама бригада кадрированная, то есть в мирное время военнослужащими контрактной службы укомплектованы только органы управления и основные командные должности. Три отдельных танковых батальона (9-й, 10-й и 11-й) формируются соответственно в Гончаровске, Белой Церкви и Новоград-Волынске и в случае объявления военного положения разворачиваются в полноценные подразделения. А для отработки боевого слаживания и проводятся с разной периодичностью такие вот учебные сборы, где буквально каждый военнослужащий отрабатывает элементы боя в составе как батальона, так и бригады в целом.

Создание бригад территориальной обороны требует, как минимум, обеспечения оружием и боеприпасами на достойном уровне, поэтому неудивительно, что наше военно-политическое руководство уделяет особое внимание именно этим вопросам.

Так, 26 июля на полигоне в Гончаровске прошел очередной этап испытаний отечественных осклочно-фугасных артиллерийских боеприпасов. Интересно, что все они производства частной компании "Рубін-2017": связана с компанией "Украинская бронетехника" - у них МО Украины и МВД закупают бронеавтомобили "Варта", они же предлагают на вооружение станковый гранатомет "Ланцея".

Ассортимент боеприпасов поражает воображение - особенно на фоне того, что в Украине их никогда не производили. Итак, на полигоне были представлены 100-мм снаряды ОФ35 и ОФ17 для противотанковой пушки МТ-12 "Рапира", 125-мм танковый снаряд ОФ-19.

И самое главное - снаряды для артиллерии крупного калибра. Так, кроме снарядов для "Гиацинта-Б", которыми в очередной раз стреляли и, по всей видимости, вопрос с их принятием на вооружение уже решен, были представлены 152-мм активно-реактивный снаряд ОФ-22, который может использоваться как для стрельбы самоходными пушками 2С3 "Акация", так и 2С5 "Гиацинт-С". Такие снаряды представляют собой некий гибрид традиционного и реактивного снарядов и имеют значительно большую дальность полёта снаряда по сравнению с обычным снарядом того же калибра. Такие снаряды были в советской номенклатуре, но ввиду дороговизны их было немного на складах в 1991 г. и фактически все они были использованы в ходе войны на Донбассе. Возможное поступление таких снарядов на вооружение нашей артиллерии во многом увеличит ее возможности.

И еще один весьма показательный момент. На этом же мероприятии компания представила и еще одну прорывную новинку - 155-мм снаряд стандарта НАТО - аналог американского М107. Это может свидетельствовать только о том, что в случае успешных испытаний "Рубін-2017" сможет обеспечить армию и боеприпасами нового калибра, что является важным этапом в ходе реорганизации артиллерии ВСУ и переходе на новые стандарты.

На этой же неделе о себе напомнило КБ "Луч", которое опубликовало видео с пусками противотанковых ракет из комплексов "Стугна-П" и "Корсар". Интересно, что это событие весьма тривиальное (предприятие просто планово выполняет огромный государственный контракт на десятки пусковых установок и сотни ракет, подписанный в конце прошлого года) для Украины, вызывало огромный резонанс в российских СМИ.

Таким образом, можно говорить о том, что развитие ВСУ идет по заранее спланированному сценарию - армия постепенно перевооружается на новое оружие - как отечественного производства, так и западного. Происходит плановая отработка системы территориальной обороны в приграничных областях на случай "большой войны", повышается общая готовность строевых подразделений как на линии соприкосновения на Донбассе, так и в глубоком тылу.