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Нацбанк не смог остановить подорожание доллара на межбанке 27 июля
23:56 27.07.2018 |
Сегодня курс доллара на межбанке поднялся еще на 2 копейки, и закрепился в рамках 26,72-26,75 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Не самое большое валютное подорожание (среди недели курс прибавлял по 10 копеек в день), тем не менее оно показывает общий настрой рынка, и выводит «американца» на повышенные уровни - за неделю он совокупно подорожал на 31 копейку.
«Вчерашняя рекордная для лета активность торгов при растущем тренде обусловила завышенные утренние котировки, которые откатились к концу дня. В том числе благодаря участию в торгах регулятора, частично сбалансировавшему спрос и предложение», - прокомментировал ситуацию директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.
По оценкам финансистов, НБУ продал через Matching порядка $30 млн. - где-то столько же, сколько и вчера. Отдавал доллар по 26,75-26,76 грн./$. Но, как уверяют казначеи, удовлетворил не весь спрос на валюту.
Он продолжает активно расти. Во-первых, благодаря выплатам Госказначейства по НДС: вчера на счета бизнеса перечислили 1,7 млрд. грн. Во-вторых - из-за населения: люди дрогнули - ринулись скупать валюту, и банки закупаются долларом, чтобы пополнить свои кассы. Его стоимость на продаже людям на максимуме достигала 27,30 грн./$, а в среднем колебалась в рамках 27,0-27,10 грн./$.
В тоже время экспортеры не торопятся распродавать необязательную часть выручки. Некоторые ради этого даже берут гривневые кредиты: держат доллар (чтобы продать еще дороже), и ждут выплат по НДС.
Тем не менее беспрестанного роста курса доллара финансисты тоже не ждут.
«Скорее всего, межбанк будет стартовать в понедельник в рамках 26,65-26,75 грн./$. Вряд ли в первый день недели будем наблюдать больший рост спроса на доллар - бизнесу невыгодно с пятницы резервировать гривну на безналичные покупки. Потому, думаю, что валютные котировки не только могут перестать расти, но еще и немного скорректироваться вниз», - спрогнозировал Юрий Гриненко.
Финансисты рассчитывают, что экспортеры будут в конце месяца активнее продавать доллар.
«На следующей неделе ожидается рост предложения валюты в связи с потребностью участников рынка в гривне для проведения налоговых платежей для закрытия финансового месяца. По нашему мнению, в начале следующей недели торги будут проходить в диапазоне 26,60-26,70 грн./$», - резюмировал Олег Куринной.
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