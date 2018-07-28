Как РПЦ играет с Украиной в доброго и злого полицейского

Тарас КЛОЧКО / Деловая столица

Крестный ход УПЦ МП по случаю 1030-летия крещения Руси и в преддверии возможного томоса впечатлил не слишком сильно, хоть и должен был явить миру всю мощь и благость русского православия в Украине.

Нынешнее юбилейное крестное действо в целом мало отличалось от предыдущих аналогичных проходок московского православия и несло в себе все тот же поднадоевший набор из архаичных русских скреп религиозного мракобесия. Тем не менее, первоочередная задача, которую поставили перед испуганным призраком автокефального томоса украинским филиалом РПЦ, была более-менее выполнена. На улицах столицы собрали достаточно внушительную массовку, дабы подчеркнуть массовую поддержку Московского патриархата в Украине, для чего целенаправленно свозили верующих со всей Украины, в большинстве своем из юго-восточных областей, где позиции Московского патриархата традиционно сильны.

Заманивали верующих в Киев не только канонической благодатью и политической необходимостью. Приятным бонусом был целый набор святых реликвий, завезенных в столицу по такому торжественному случаю. Речь идет в первую очередь о левой ступне апостола Андрея Первозванного, мироточащей главе священномученика Климента, епископа Римского, и неназванных частях тела главного действующего лица праздника - равноапостольного князя Владимира, ну и несколько мощей и святых икон калибром поменьше.

Вооружившись всей этой атрибутикой, а также крестами и хоругвями толпа верующих Московского патриархата сначала долго стягивалась к Владимирской горке, где митрополит Онуфрий отслужил литургию и произнес речь, а после организованно пошли к Киево-Печерской лавре. Шествие это прошло совершенно спокойно, за исключением небольшого инцидента с активистом партии Дмитрия Корчинского "Братство", который якобы в одеянии священнослужителя затесался в ряды крестноходцев с целью совершить какую-то провокацию, но полиция, которой на мероприятии было предостаточно быстро устранила этот риск.

В целом же марширующие православные Московского патриархата выглядели весьма уныло, видимо потому, что большую их часть составляли женщины пенсионного возраста в соответствующей православной униформе, которые старательно демонстрировали благость духа и смирение. Не отставали от своей паствы их церковные и, что нас интересует больше всего политические пастыри. Крестный ход посетил весь пул лояльных к Моспатриархии политиков из числа бывших регионалов: Вадим Новинский, Юрий Бойко, Александр Вилкул, Нестор Шуфрич, Владимир Литвин и другие. Однако в камеры вперед митрополита они не лезли, никаких политических заявлений не делали, раскольников не обличали и всем своим поведением демонстрировали благость и смирение.

Это же демонстративное миролюбие демонстрировали и многочисленные комментаторы из числа священников и религиозных экспертов на пророссийских телеканалах вроде "Интера", старательно освещавшего крестный ход. Главные посылы, ретранслируемые ими всеми, были следующими: каноническое православие (московское, разумеется) объединяет Украину в это сложное время (с намеками на то, что именно УПЦ МП может остановить войну), государство ни в коем случае не должно вмешиваться в церковные дела, выбор конфессии глубоко личное дело каждого и так далее.

Подобная подчеркнуто миролюбивая тональность особенно интересно смотрелась на фоне недавнего нашумевшего воинственного интервью нардепа Вадима Новинского, которого многие называют смотрящим от Кремля за делами УПЦ МП. Новинский тогда, напомним, прямым текстом заявил, что, если вдруг Вселенский патриарх выдаст Украине хоть какой-то документ даже с отдаленным намеком на автокефалию начнется гражданская война "в каждом городе, каждом селе: когда за храмы, принадлежащие канонической церкви, начнут сражения эти бандиты".

Такой резкий переход от радикальной воинственности к показушному миролюбию слишком уж напоминает банальный психологический прием "игра в доброго и злого полицейского". Злой полицейский это конечно Новинский, а добрый - Онуфрий, но, как и предписано правилами игры, оба они суть едино, и тот и другой голос Кремля. Сначала Новинский пугает Украину вооруженной борьбой за каждое культовое сооружение, а чуть позже благостный Онуфрий говорит о мире, любви и взаимопонимании. Испуганная злым московским полицейским украинская власть видимо должна тут же полностью довериться доброму полицейскому в лице Моспатриархии и во избежание новой встречи со злым полицейским тут же выдать "все явки и пароли", то есть отказаться от идеи автокефалии как вредной и опасной.

Ничего подобного, разумеется, произойти уже не может, но и Новинский, и Онуфрий исполнили свои роли и таким артистичным способом передали путинский месседж Украине и миру. Новинский намекнул, что Кремль ни за что не намерен мириться с самостоятельностью украинской церкви и готов даже на крайние меры. А Онуфрий попытался внушить в первую очередь миру (в Украине о том, что такое Московский патриархат все и так прекрасно знают), что русское православие доброе, пушистое и живет с украинцами других конфессий в полной гармонии, а вот Киевский партиархат - это радикалы и экстремисты, и именно они будут развязывать в Украине религиозную войну, но больше всех виноват в этом будет, конечно, Вселенский патриарх, который благословит их на эту войну своим томосом.

Какое впечатление произведет подобный спектакль на Вселенского патриарха и других ответственных лиц за пределами Украины пророчествовать не будем. Тем более, что многое будет зависеть от того, что Кремлю ответит Киевский патриархат и украинская власть.