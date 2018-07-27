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Фирташ против Коболева. Кому выгоднее торговать газом втемную
19:14 27.07.2018 |
Камнем раздора на внутреннем рынке газа в Украине неожиданно стала процедура суточной балансировки газораспределительных систем. Одни компании начали ее использование, другие - категорически отказываются. Дошло до открытого конфликта.
Обыск в целях давления
25 июля "Региональная газовая компания" (РГК) - структура, управляющая всем газовым бизнесом одиозного Дмитрия Фирташа, заявила об обысках в своем офисе. Формальная причина обысков - расследование уголовного дела против должностных лиц группы "Нафтогаз", связанного с закупкой программного обеспечения (ПО) для внедрения суточной балансировки газа. Якобы речь идет о коррупции в ходе закупки ПО у венгерской компании IP Systems.
Однако в РГК уверены, что реальная цель обысков - оказать давление на компанию с целью саботажа суточной балансировки рынка газа. А инициатор этого давления - сам "Нафтогаз". Об этом прямо говорится в пресс-релизе РГК: "Нафтогаз" предпринял открытое давление на бизнес с использованием правоохранительных органов. Эти действия направлены на саботаж запуска суточной балансировки рынка газа, которая положит конец незаконным схемам "Нафтогаза".
Со стороны все действительно выглядит странно. "Правоохранители разрушают и удаляют серверы компании, на которых содержатся программные продукты для суточной балансировки газораспределительных сетей и многие другие продукты для клиентов газораспределительных предприятий", - отмечается в пресс-релизе РГК. Однако в компании утверждают, что РГК использует ПО собственной разработки, не имеющее отношения к компании IP Systems и, соответственно, к возможной коррупции в "Нафтогазе".
Представители РГК, по их словам, уже обратились к Еврокомиссии, Европейскому энергетическому сообществу, Всемирному банку, посольствам США и Великобритании с просьбой "вмешаться в ситуацию и повлиять на должностных лиц "Нафтогаза Украины" и прекратить применение бандитских методов и использование силовых структур в борьбе против реформирования рынка газа".
В ответ в "Нафтогазе" назвали провокационными заявления РГК о якобы заказном характере обысков. И сообщили, что обыски также проводятся в "Укртрансгазе" (он подконтролен "Нафтогазу"), хотя и не сказали, по какому поводу. Но, судя по всему, в рамках того же дела о коррупционных схемах при закупке ПО для мониторинга газовых потоков.
Похоже, темнят здесь все стороны. Непонятно, зачем вести обыски и изымать технику в офисах РГК, если там используется не купленное, а собственное ПО. Непонятно, почему "Нафтогаз", выступая против процедуры суточной балансировки газораспределительных систем, атакует РГК, а не ответственную за внедрение процедуры Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
На кону - прозрачность рынка
Вся эта история на самом деле началась еще в 2015 г. Тогда по представлению ПАО "Укртрансгаз" был утвержден и согласован действующий Кодекс газотранспортной системы (ГТС). В рамках этого Кодекса 27 декабря 2017 г. было принято постановление №1437, определившее сроки тестирования и внедрения процедуры суточной балансировки.
Балансировка газовой системы - это установление и устранение разницы между объемами газа, которые поступили в систему через точки входа и отобранными из нее через точки выхода. Балансировка проводится адресно, с учетом данных, поступивших от всех поставщиков и потребителей газа. Ее задача - бороться с несанкционированным отбором газа, способствовать уменьшению цены на газ из-за развития конкуренции, прозрачности национального газового рынка и платежной дисциплины участников, позволить потребителям газа оперативно менять контрагентов и интегрироваться с рынками стран Евросоюза.
Отвечает за внедрение процедуры суточной балансировки рынка газа НКРЭКУ.
Еще в начале лета все шло по плану: 4 июня РГК сообщила, что первой в Украине начала ежедневное балансирование газораспределительных систем. Причем с помощью информационной платформы, которую разработали специалисты РГК. Показательно, что это было сделано задолго до 1 августа, - именно с этой даты, согласно Закону "О рынке природного газа" и подзаконным актам, все субъекты украинского газового рынка должны перейти с месячных на суточные балансировки.
"Благодаря суточной балансировке покупатели и поставщики газа могут корректировать объемы операций купли-продажи газа на следующий день. Сейчас балансировки происходят по итогам месяца и могут продолжаться несколько дней, - объяснял технический директор РГК Артем Компан. - У наших операторов газовых систем появился совершенный инструмент управления, который позволяет уменьшить затраты и время на регулирование системы".
Информационная платформа группы компаний РГК - та самая, работу которой 25 июля прервали силовики - обеспечивала сбор и анализ оперативных данных о распределении газа среди 8 млн бытовых и 98,8 тыс. коммерческих потребителей, находящихся на обслуживании группы. Платформа ежедневно собирала и обрабатывала данные метрологического и оперативного учета по всем диспетчерским пунктам газораспределительных систем группы, с 1490 точек входа и десятков тысяч маршрутов поставки газа. Весь массив данных по движению газа в защищенном формате поступал оператору ГТС - ОАО "Укртрансгаз". Предполагалось, что такое сотрудничество операторов газораспределительных систем и оператора ГТС позволит с 1 августа перевести на суточное балансировки весь рынок газа Украины.
Однако уже в июле всплыл конфликт между ответственной за внедрение процедуры суточной балансировки рынка газа НКРЭКУ и "Укртрансгазом". Представители "Укртрансгаза" заявили, что компания недостаточно готова к полномасштабному тестированию собственной информационной платформы и начали настаивать на переносе сроков вступления в силу постановления НКРЭКУ № 1437 или его полной отмене. Совещания НКРЭКУ с участниками рынка природного газа проблему разрешить не смогли. После чего ведомство объявило: "Укртрансгаз" сознательно тормозит процесс внедрения суточного балансирования на рынке природного газа Украины" и сроки вступления в силу постановления НКРЭКУ переноситься не будут.
Сперва разгорелась информационная война - в Сети появилась информация о том, что отдельные участники рынка газа при внедрении процедуры суточной балансировки получают от комиссии некие преференции. 19 июля НКРЭКУ была вынуждена это официально опровергнуть. А 25-го в РГК пришли изымать серверы...
Накануне 1 августа
"Мнение рынка - суточная балансировка нужна. В ней нуждаются компании, которые работают на рынке газа, в том числе иностранные компании, которые поставляют газ в Украину. Учет газа будет более прозрачный и понятный, да и с любой точки зрения суточная балансировка - значительный шаг к либерализации рынка газа. У Украины есть обязательство перед ЕС внедрить эту суточную балансировку, - сказал в комментарии "ДС" директор ExPro Consulting Геннадий Кобаль. - Но это в теории. На практике ситуация гораздо хуже. "Укртрансгаз", который находится под контролем НАК "Нафтогаз", обрушился с критикой. Мол, Кодекс ГТС плохой, не соответствует европейской практике, его надо менять и все такое... Хотя все европейские партнеры этот кодекс согласовали".
Сейчас все выглядит так, что "Нафтогазу" по какой-то причине не выгодна прозрачность газовых потоков, то есть мониторинг движения газа в онлайн-режиме. Действительно, мы увидели удивительное стечение обстоятельств: сперва "Укртрансгаз" потребовал не запускать с 1 августа обязательную для всех процедуру суточной балансировки на рынке природного газа, а когда ему отказали - соответствующую технику забрали у единственного, кто эту процедуру внедрил.
Более того, лишившаяся оборудования "Региональная газовая компания" принадлежит Дмитрию Фирташу, который, не секрет, давно конфликтует с главой "Нафтогаза" Андреем Коболевым.
В "Нафтагазе" кивают на то, что текущая версия Кодекса ГТС утверждена в нарушение законной процедуры и "есть веские основания полагать, что в создании этого кодекса участвовали юристы, работающие на олигарха Дмитрия Фирташа". "Как следствие, кодекс в его нынешней редакции призван закрепить как монополизм облгазов на региональных рынках, так и возможность для них безнаказанно заниматься несанкционированным отбором, то есть, кражами газа", - говорят в НАК.
С другой стороны, позиция НАК отнюдь не выглядит безупречной. Например, вспоминается история с формированием "Нафтогазом" теневого денежного потока за счет манипуляции ценами и ручного управления подземными газовыми хранилищами, закрытыми для внешнего аудита.
Пока мы видим, как вопрос прозрачности газовых потоков используется в закулисной борьбе различных значимых фигур на внутреннем рынке газа. Уже понятно, что с 1 августа процедура суточной балансировки рынка газа для всех участников рынка запущена не будет. А мы вместо этого получим новое затяжное выяснение того, кто кого кинул. И европейских партнеров, с сожалением на все это взирающих...
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