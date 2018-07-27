Яресько считает невозможным найти компенсаторы для введения налога на выведенный капитал

Экс-министр финансов Наталия Яресько выступает против замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал (НнВК), указывая на отсутствие возможных компенсаторов покрытия бюджетных потерь.

"Я никогда не была сторонником этого налога и всегда боролась против него. Уверена, он создаст дыру в бюджете и тогда придется решать, у кого забрать эти средства. Но откуда их сегодня забирать? Из образования? Из военного бюджета или культуры? Мы уже настолько уменьшили расходы, что тратить меньше, мне кажется, уже нельзя", - сказала она в интервью изданию "Новое время".

Н.Яресько также отметила, что считает НнВК менее справедливым по сравнению с налогом на прибыль.

"Кроме того, этот налог платится со средств, которые выходят с предприятия. Если они реинвестированы, то выплат не предполагается. При этом в стране большая часть предприятий - приватные и далеко не прозрачные. Не всегда стремление частного предприятия вложить средства обратно в бизнес продиктованы необходимостью, а не желанием собственника уклониться от доходов", - отметила она.

Экс-министр финансов также подчеркнула, что при налоге на прибыль каждый предприниматель сам выбирает, вкладывать в бизнес деньги вновь или нет. "Но все платят налоги и принимают участие в экономическом развитии государства", - подчеркнула она.

Комментируя эстонский опыт замены налога на прибыль НнВК, Н.Яресько отметила, что в Эстонии налог на прибыль от юридических лиц не был большой частью бюджета. "Они не рассчитывали на него при планировании бюджета. А мы очень рассчитываем", - сказала экс-министр.

Как сообщалось, 5 июля президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о налоге на выведенный капитал (№8557). При этом проект закона содержит требование определить компенсаторы для покрытия бюджетных потерь вследствие замены налога на прибыль НнВК.

