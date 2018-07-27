Финансовые новости
- |
- 27.07.18
- |
- 15:19
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Яресько считает невозможным найти компенсаторы для введения налога на выведенный капитал
13:31 27.07.2018 |
Экс-министр финансов Наталия Яресько выступает против замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал (НнВК), указывая на отсутствие возможных компенсаторов покрытия бюджетных потерь.
"Я никогда не была сторонником этого налога и всегда боролась против него. Уверена, он создаст дыру в бюджете и тогда придется решать, у кого забрать эти средства. Но откуда их сегодня забирать? Из образования? Из военного бюджета или культуры? Мы уже настолько уменьшили расходы, что тратить меньше, мне кажется, уже нельзя", - сказала она в интервью изданию "Новое время".
Н.Яресько также отметила, что считает НнВК менее справедливым по сравнению с налогом на прибыль.
"Кроме того, этот налог платится со средств, которые выходят с предприятия. Если они реинвестированы, то выплат не предполагается. При этом в стране большая часть предприятий - приватные и далеко не прозрачные. Не всегда стремление частного предприятия вложить средства обратно в бизнес продиктованы необходимостью, а не желанием собственника уклониться от доходов", - отметила она.
Экс-министр финансов также подчеркнула, что при налоге на прибыль каждый предприниматель сам выбирает, вкладывать в бизнес деньги вновь или нет. "Но все платят налоги и принимают участие в экономическом развитии государства", - подчеркнула она.
Комментируя эстонский опыт замены налога на прибыль НнВК, Н.Яресько отметила, что в Эстонии налог на прибыль от юридических лиц не был большой частью бюджета. "Они не рассчитывали на него при планировании бюджета. А мы очень рассчитываем", - сказала экс-министр.
Как сообщалось, 5 июля президент Петр Порошенко внес в Верховную Раду законопроект о налоге на выведенный капитал (№8557). При этом проект закона содержит требование определить компенсаторы для покрытия бюджетных потерь вследствие замены налога на прибыль НнВК.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Зачем Минфину страница в терминале Bloomberg
|Многоцелевая «Рапира». Артиллеристы ВСУ готовят новые инструменты для умерщвления «гибридов»
|МВФ одобрил план Украины по Антикоррупционному суду
|Бизнес получает выплаты Госказначейства по НДС, и чуть ли не всю получаемую гривну готов конвертировать в доллар
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Общий госдолг в июне вырос на 0,04% до $76,3 млрд
|Бизнесмены стали реже жаловаться на чиновников
|Три абзаца исторической важности: как повлияет на курс США «Крымская декларация»
|Планы на лето. Чем кандидаты в президенты будут соблазнять избирателя на каникулах
|Кабмин утвердил проект внедрения электронных торгов по продаже спецразрешений на недропользование
|Как в Украине советскую ПЗРК «Игла» прокачали почти до «Стингера»
Это интересно
|Xiaomi выпустила массажное кресло с системой искусственного интеллекта
|Компания Porsche представила обновленный кроссовер Macan
|Умные колонки больше всего оценили люди старше 45 лет
|lifecell намерен развернуть первую в Украине сеть Интернета вещей
|Xiaomi Mi A2 и Mi A2 Lite: смартфоны среднего уровня с двойной камерой
|Ford сделал проекционный дисплей с покрытием от фотолинз
|Microsoft готовит две игровые консоли Xbox и новый сервис Xbox Scarlett Cloud