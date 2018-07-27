Елена Лысенко / UBR.ua

Доллар продолжает разочаровывать приверженцев стабильной гривны: 26 июля его безналичный курс поднялся еще на 11 копеек - до 26,71-26,73 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. С начала недели «американец» подорожал на 29 копеек, и развеял надежды на курсовой откат, которая еще вчера была у казначеев.

«Активность сегодняшних торгов превысила 5-месячный максимум по количеству сделок и 3,5-месячный по объемам купли-продажи валюты. Растущий курсовой тренд отражает опережающий спрос на нее в сравнении со сдержанным предложением и стимулирует сам себя, дополнительно подогреваемый спекулятивной составляющей, в том числе за счет опережающих котировок и легкого ажиотажа наличного рынка», - прокомментировал ситуацию на межбанке директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Валютный курс сегодня поднимался целый день, и остановить его смог только выход Нацбанка с продажей доллара. Регулятор появился с небольшим опозданием - под закрытие основных торгов.

«Безналичный рынок открылся в рамках 26,59-26,62 грн./$. Ближе к 10 часам котировки поднялись к 26,61-26,64 грн./$, а после появления на торгах большого числа банков к 11 часам - до 26,63-26,65 грн./$. И на этом все не закончилось: уже к обеду межбанк был на уровне 26,65-26,69 грн./$, а затем поднялся к 26,70-26,75 грн./$ - из-за дисбаланса между спросом и предложением. Дальнейший рост котировок был приостановлен Национальным банком, который вмешался в торги посредством продажи доллара через Matching», - рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Чиновники отдавали валюту по 26,70 грн./$, и, по разным оценкам, продали из своих резервов порядка $30 млн. Казначеи открыто говорили, что НБУ пожадничал - не удовлетворил все заявки. Межбанку не хватило где-то $15-20 млн.

Бизнес получает выплаты Госказначейства по НДС, и чуть ли не всю получаемую гривну готов конвертировать в доллар. Потому на межбанке стояла целая очередь на его покупку. Ну еще и из-за девальвационных настроений, которые сейчас царят в бизнес-среде. Там вспомнили, что власти заложили на 2018 г. среднегодовой курс на уровне 29,3 грн./$ и 30,1 грн./$ на конец этого года. И решили, что чиновники дадут просадить межбанк ближе к этим уровням не в привычный сезон - в конце августа - начале сентября, а на месяц раньше.

Потому и стали к этому готовиться после завершения закупок нерезидентов. Вчера и позавчера иностранцы активно скупали доллар за гривну, полученную за гривневые гособлигации (Минфин на этой неделе провел погашение зимнего выпуска ОВГЗ).

Никто толком не представлял, до каких уровней может подняться курс доллара. Потому его сегодня скупали по любому курсу. В серьезных масштабах: объем безналичных торгов вырос со вчерашнего $512,86 до $598,26 млн. Это провоцировало ажиотаж на межбанке и подначивало наличный курс.

Средний курс продажи доллара людям поднялся в кассах банков на 5 копеек - до 26,80-26,85 грн./$, в нем работали УкрСиббанк, Райффайзен Банк Аваль, Альфа-Банк, ПУМБ. А максимальный достиг 27,1 грн./$ (ВТБ Банк). При этом выкупали доллар у населения в рамках 26,40-26,80 грн./$.

Скачкообразное подорожание доллара окончательно выбило казначеев из колеи. И они с большой неохотой давали прогнозы на будущее.

«Скорее всего, завтра старт межбанка будет происходить в рамках 26,70-26,80 грн./$, и при сохранении текущих тенденций котировки могут продолжить свой рост. На фоне выплат по НДС растет спрос на доллар. Потому не исключается выход на торги Нацбанка», - сказал Юрий Гриненко.

Более оптимистично настроен Олег Куринной, который спрогнозировал на завтра 26,50-26,60 грн./$.

В чем уверены все без исключения - это в роли Нацбанка. Он снова стал главным законодателем мод на межбанке, и именно от него казначеи с придыханием ждут вводных о дальнейшей судьбе гривны. Финансисты сами перестали ее понимать - потому и сметают каждый доллар, появляющийся на межбанке по любой цене. Но ждут, что НБУ начнет защищать какой-то свой курс (продавать доллар не только на росте котировок, а даже на снижении). Как только это произойдет подорожание валюты должно остановиться: импортеры станут ее менее агрессивно скупать, а экспортеры начнут активнее продавать свободную часть выручки, которая пока копится до лучших времен.