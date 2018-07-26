Общий госдолг в июне вырос на 0,04% до $76,3 млрд

Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в июне вырос на 0,04%, или на 0,03 млрд долларов, до 76,29 млрд долларов (по состоянию на 30 июня) по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом говорится в данных Министерства финансов, передают Українські Новини.

Государственный и гарантированный государством долг на конец июня составил 1 998,03 млрд гривен, или 76,29 млрд долларов, против 1 993,08 млрд гривен, или 76,26 млрд долларов, месяцем ранее.

Общий размер прямого госдолга по состоянию на 30 июня составил 1 732,10 млрд гривен (66,14 млрд долларов) против 1 730,76 млрд гривен (66,22 млрд долларов) месяцем ранее.

При этом прямой внешний долг за месяц сократился на 0,11 млрд долларов до 37,52 млрд долларов, тогда как прямой внутренний долг вырос на 2,26 млрд гривен до 749,56 млрд гривен (а в долларовом эквиваленте вырос до 28,62 млрд долларов).

Гарантированный государством долг на 30 июня составил 265,93 млрд гривен, или 10,15 млрд долларов.

Как сообщали Українські Новини, государственный и гарантированный государством долг Украины за 2017 год вырос в долларовом эквиваленте на 7,5%, или на 5,33 млрд, до 76,31 млрд долларов.

В 2016 году общий госдолг Украины увеличился с 65,51 до 70,97 млрд долларов.