Бизнесмены стали реже жаловаться на чиновников

«Уже второй квартал подряд мы получаем меньше жалоб от бизнеса, и это позитивный тренд. Количество обращений сократилось практически по всем предметам жалоб. В первую очередь, по блокированию налоговых накладных - что говорит об улучшении работы системы их автоматической регистрации. В то же время количество жалоб за период на 73% больше, чем во втором квартале 2017 года», - подчеркнул бизнес-омбудсмен Альгирдас Шемета.

Прямой финансовый результат работы бизнес-омбудсмена во II квартале 2018 года составил 1,2 млрд грн, а всего с начала работы институции - 12,7 млрд. грн.

На конец квартала государственные органы выполнили 93% из 1885 рекомендаций СБО. 97% заявителей довольны сотрудничеством с Советом, утверждает Совет.

81% заявителей - украинские компании. После падения в прошлом квартале, доля крупных компаний выросла до 28%. Чаще всего обращались представители сферы торговли (30%), промышленности (14%), сельского хозяйства (9%), недвижимости (9%) и частные предприниматели (6%). Больше трети обращений (36%) поступили из Киева.

Совет структурировал ключевые предметы обращений во втором квартале 2018 года:

- Налоговые вопросы - 62% жалоб. Количество обращений по этому предмету сократилось на 41%, по сравнению с прошлым кварталом. Предприниматели реже жаловались на открытие уголовных дел, администрирование НДС, принятие налоговой отчетности. Единственный предмет, по которому Совет получил больше жалоб - налоговые проверки.

Согласно выводам СБО, Государственная фискальная служба (ГФС) закрыла 39% админобжалований при участии Совета в пользу налогоплательщика. Это намного больше, чем средний показатель ГФС - 14%. Совет выяснил, что суды приняли решение в пользу заявителей СБО в 90% случаев.

- Действия правоохранителей - 16% жалоб. В сравнении с прошлым кварталом Совет получил аналогичное количество жалоб на СБУ и на четверть меньше на ГПУ. На Национальную полицию жаловались на 19% чаще - в частности, на ее бездеятельность.

- Действия госрегуляторов - 7% жалоб. В абсолютных цифрах количество жалоб сократилось на 41% по сравнению с прошлым кварталом и на 17% по сравнению со вторым кварталом 2017 года.