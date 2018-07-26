Планы на лето. Чем кандидаты в президенты будут соблазнять избирателя на каникулах

Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

В нынешнюю пору летних отпусков топ-политикам приходится не снижать оборотов в своих избирательных кампаниях или хотя бы имитировать на публику собственную активность.

Покой им только снится. Такой вывод сам собой напрашивается после мониторинга персональных сайтов и страниц в соцсетях первой пятерки самых рейтинговых кандидатов в президенты на предмет их деятельности в пору летних отпусков. И хотя активная фаза предвыборной гонки начнется только осенью, а официальная президентская кампания стартует вообще в конце декабря, нынешним летом главные политические игроки априори не могут сидеть, сложа руки, а тем более посвятить себя какому-либо отдыху. Ведь избиратели очень нервно на это реагируют в любой период, не говоря уже о том, когда выборы буквально на носу. Вот и приходится топ-политикам не снижать оборотов в своих избирательных кампаниях или хотя бы имитировать на публику собственную активность.

Кроме финальной предвыборной подготовки, у Петра Порошенко остается прежде всего основная функция - собственно работа на должности президента. Выполнение им своих прямых обязанностей главы государства никто в связи с летом, разумеется, не отменял, к тому же летний президентский график по своей насыщенности мало чем отличается от подобного в разгар любого политического сезона, разве что меньше дел с парламентом, находящимся на каникулах. А в остальном - та же рутина с официальными приемами и визитами, подписаниями актуальных указов и проведениями необходимых совещаний, всяческих консультаций и т. д. и т. п.

Впрочем, в текущем приоритете Порошенко важное место, конечно же, занимает вопрос предоставления автокефалии Украинской православной церкви. Кульминацией чему станет его личное участие в столичных мероприятиях 28 июля по случаю 1030-летия крещения Киевской Руси с президентским выступлением на Владимирской горке включительно. Очевидно, что на ожидаемое получение соответственного Томоса от патриарха Константинопольского для украинских православных сделали свою ключевую ставку как сам президент, так и его политтехнологи, рассчитывающие тем самым поднять показатели электоральной популярности Порошенко.

Главная конкурентка последнего - Юлия Тимошенко - также вся в предвыборных заботах и делах. Летняя пора лидера "Батьківщини" всецело занята встречами с нужными для собственной кампании людьми, при этом как публично, так и непублично. В последнем случае речь идет о не афишируемых контактах, совпадающих во времени и месте с нахождением там отдельных влиятельных персон, как это, например, недавно было в Варшаве с тем же олигархом Игорем Коломойским. Зато в публичной сфере Тимошенко сейчас постоянно собирает различных экспертов, обсуждая с ними изменения в Конституцию в рамках предложенного ею нового курса для страны, что именуется не иначе как подготовка нового общественного договора.

А уже в августе экс-премьер запланировала вторую презентацию из той же серии - форум, отдельно посвященный экономической тематике под названием "Новый экономический курс Украины". На него, как утверждает Тимошенко, будут приглашены "все, кто твердо знает, как двигаться", то есть некие малые и средние предприниматели, аграрии, налоговики, финансисты и ученые. И здесь главное для лидера "Батьківщини", как и в случае с темой ревизии Основного Закона, создать громкий информповод и заставить всех только об этом говорить. А когда страсти немного улягутся, тут же пойдет третья сентябрьская серия с дискуссионной площадкой Тимошенко "Экосистема жизни человека". Одним словом, по задумке все должно выглядеть как перманентное задавание трендов.

Что же касается еще одного фаворита предстоящих выборов Анатолия Гриценко, то он делиться с общественностью собственными стратегическими идеями пока не спешит, так же как и знакомить с ключевыми членами своей команды. Говорит, что всему свое время, ограниченное 90 днями официальной президентской гонки. Впрочем, чуть ли не ежедневно Гриценко появляется в телеэфирах и раздает большие интервью для интернет-СМИ, где не устает жаловаться на то, что Банковая, дескать, создала вокруг него сущую информационную блокаду. А также постоянно продуцирует в отношении главных своих конкурентов едкие метафоры и образы, в которых Порошенко "от страха бегает по потолку", а из штаба Тимошенко "рассылают грязь обо мне и членах моей семьи".

Но с чем Гриценко уже окончательно определился, так это с праймериз на единого кандидата от "либерально-демократического крыла" (именно таким названием лидер "Гражданской позиции" оперирует, обозначая существующий конгломерат "третьих сил"). Этого, по его мнению, не будет по двум причинам. Во-первых, осенью на "искусственно-наносное и ведущее к поражению" уже не будет ни времени, ни сил. Ну и, во-вторых, Гриценко считает, что свой праймериз, якобы начавшийся еще в начале 2017 г., он у всевозможных претендентов уже выиграл, с результатами которого может каждый ознакомиться в любых социологических опросах.

А вот у Олега Ляшко даже в мыслях никогда не было прогибаться под всякие праймериз - народ, к которому безостановочно тянется главный "радикал", всегда и везде демонстрирует ему свой "респект и уважуху", нужно просто спускаться к людям с высот политического олимпа. Например, последним поводом поговорить о Ляшко стала его поездка на видеокамеру в столичном метрополитене 24 июля. Правда, посвящена она была повышению тарифов в киевской подземке, что произошло еще 14 июля, но, как говорится, лучше поздно, чем никогда.

В принципе в своих летних планах лидер РПЛ не особо мудрствует, а подходит под девизом "что новый день нам подарит" относительно самых резонансных тем общественных обсуждений. Случилось на Донетчине массовое отравление детей в летнем лагере, Ляшко тут же потребовал экстренного заседания Кабмина. Произошло в разных регионах страны несколько смертельных ДТП, а главный "радикал" в своем Facebook уже не дремлет: "Надо радикально наводить порядок на дорогах, несмотря на шум "правозащитников", которые защищают пьяных убийц за рулем. Достаточно смертей украинцев!" Когда же Порошенко наложил вето на закон о лесе-кругляке, возмущению Олега Валерьевича вообще не было предела, что легко объяснимо - одним из соавторов данного законотворчества выступает не кто иной, как сам Ляшко. Ну а если информповодов не достает, то Олег Валерьевич может затеять игру в волейбол под грозовым дождем в киевском Гидропарке.

В похожей манере "вдогонку за резонансами" пытается присутствовать в информпространстве и сопредседатель парламентской фракции "Оппоблока" Юрий Бойко. Но вот беда - его однопартийцы постоянно норовят застолбить за собой все важные поводы, фактически оставляя того с носом. Так, всю мегатему Томоса, автокефалии и крещения Руси давно монополизировал оцерковленный лоббист Московского патриархата Вадим Новинский. А в широкой социально-экономической тематике с фирташевцем Бойко вовсю конкурируют, причем даже на партийном сайте, другие два ахметовца - "оппозиционный премьер" Борис Колесников и второй сопредседатель "сине-белой" фракции Александр Вилкул.

Даже по поводу пенсий свои пять копеек вставляют то Наталья Королевская, то Юрий Павленко, то все кому не попадя, так что расслышать лидерское мнение Бойко на этот счет не представляется никакой возможности. Соратники оставили ему как профессионалу разве что упражняться в риторике о текущей работе "Нафтогаза" и будущем повышении цен на газ. Безусловно, эта тема важная и актуальная, однако не летом, а с началом отопительного сезона в середине осени.