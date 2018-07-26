Кабмин утвердил проект внедрения электронных торгов по продаже спецразрешений на недропользование

Кабинет министров Украины на заседании в четверг утвердил механизм продажи специальных разрешений на недропользование в период с 1 сентября 2018 года по 1 сентября 2019 года через электронные торги.

"Постановление предусматривает улучшение системы продажи спецразрешений с аукционов. Кроме того эта система будет работать в системе он-лайн времени", - отметил заместитель министра экологии и природных ресурсов Виктор Вакараш.

По его словам, будут сокращены сроки обращения в Государственную службу геологии и недр и согласования в местных и центральных органах власти. "Надеемся, что первые аукционы начнутся в ближайшее время и будут проведены на протяжении пяти-шести месяцев", - сказал он.

В свою очередь глава Госгеонедр Олег Кирилюк сообщил, что служба уже подготовила 44 участка для выставления на электронные торги, в т.ч. 14 - на шельфе.

"В данных участках стоимость спецразрешений составит около 3 млрд грн. Для примера, за последние восемь лет было продано столько же участков по углеводородам и государство получило 50 млн грн. Мы предлагаем выставить 44 участка, начальная стоимость которых составит 3 млрд грн. Стоимость за покупку геологической информации будет составлять 40 млн грн. В данных участках находится около 150 млрд куб. м газа", - сказал он.

Согласно временному порядку, текстом которого располагает агентство "Интерфакс-Украина", гарантийный взнос для участия в аукционе составит 20% от стартовой стоимости лота, стоимость пакета аукционной документации - 3,12% от начальной стоимости разрешения (но не меньше 4,5 тыс. грн и не больше 72,55 тыс. грн).

Электронные торги для нефтегазовых участков будут проводиться через 50 дней после размещения информационного сообщения, для остальных видов полезных ископаемых - через 30 дней. В случае подачи менее двух заявок на участие в торгах они считаются недействительными.

По итогам проведенных торгов Государственная служба геологии и недр Украины до 1 сентября 2019 года должна подать в Кабмин предложения по переходу, либо отказу от перехода на электронные аукционы уже на постоянном основании.

Старый порядок проведения торгов в период эксперимента будет применяться исключительно к тем аукционам, объявления о проведении которых опубликованы до 1 сентября.

