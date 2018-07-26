Курс доллара на межбанке продолжают поднимать, но настроения меняются

Елена Лысенко / UBR.ua

Курс доллара не перестает расти, однако замедляет ход. Если вчера он поднялся на 10 копеек, то сегодня - лишь на 4 и уже без ажиотажа: 25 июля межбанк закрылся в рамках 26,59-26,62 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Казначеи отработали день сами - без долларовых продаж Нацбанка, который сегодня не появился на торгах.

Повышенный валютный спрос и дефицит доллара наблюдались лишь спозаранку. Иностранцы вовсю конвертировали гривну, полученную от нашего Минфина в качестве выплаты по зимним гособлигациям.

«Министерство выплатило 4,5 млрд. грн., разместив при этом новых ОВГЗ на миллиард с небольшим. Так что на рынке оказалось немногим более 3 млрд. грн. Долларов откупили не на всю сумму (ведь бумаги были еще и украинских инвесторов, не только иностранных), но на достаточно большой объем. Отсюда и повышенный спрос на валюту, который в этот раз совпал с выплатами по НДС со стороны Госказначейства. Оно пока выплатило немного - около миллиарда гривен, однако бизнес находится в ожидании остальных выплат. Потому с утра не очень активно продавал свободную часть валютной выручки», - объяснил Гриненко.

Впрочем, экспортеры недолго придерживали доллар - к вечеру расшевелились и на межбанк стало поступать больше валюты. Это в итоге и позволило откатить котировки.

«Открывался межбанк в рамках 26,57-26,59 грн./$. К 9:50 достиг 26,60-26,65 грн./$, а к 10:30 - 26,63-26,67 грн./$. Коррекция к 26,63-26,65 грн./$ произошла лишь к 11 часа, а еще ниже межбанк ушел уже после полудня, к 26,59-26,63 грн./$. Когда валютный спрос начали удовлетворять», - уточнил ход котировок директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Стимулировали курсовой откат на межбанке и сами импортеры. Валютные покупатели просто снимали заявки на приобретения.

«Спрос оказался не готов к завышенным котировкам доллара, что и привело к их откату практически до вчерашнего уровня», - подчеркнул директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

При этом общий объем торгов продолжает держаться значительно выше привычных средних значений ($320-360 млн.): 24 июля он был на уровне $537,34 млн., а 25-го - на $512,86 млн.

Средняя стоимость наличного доллара для людей в банковских обменниках сегодня поднялась на 10 копеек и достигла 26,70-26,80 грн./$. В нее укладывалось большинство крупных структур: Укрэксимбанк, ОТП Банк, УкрСиббанк, Альфа-Банк, Ощадбанк, Проминвестбанк, Креди Агриколь Банк, Приватбанк, Райффайзен Банк Аваль, ПУМБ. Минимальный валютный ценник держал государственный Укргазбанк - 26,60 грн./$, а максимальный - ВТБ Банк, который перемахнул через психологический уровень и поставил ценник на 27,10 грн./$. Выкупали валюту у населения в рамках 26,30-26,65 грн./$.

Впрочем, банкиры уверяют, что эти ценники долго не продержатся - уже завтра начнут откатываться.

«Скорее всего курс доллара начнет постепенно откатываться уже с завтрашнего дня. Все поняли, что он больше не будет расти, и нет смысла придерживать валюту. Потому пойдут ее активнее продавать. Это позволит межбанку уйти завтра к 26,50-26,55 грн./$. А наличному курсу закрепиться на уровне 26,60 грн./$», - спрогнозировал председатель правления RwS bank Владислав Кравец.

Юрий Гриненко ждет 26 июля старт межбанка в рамка 26,59-26,65 грн./$, а Олег Куринной рассчитывает на торговлю в рамках 26,40-26,50 грн./$.