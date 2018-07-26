Финансовые новости
- |
- 26.07.18
- |
- 01:43
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Встреча Трампа с Путина откладывается на следующий год
23:00 25.07.2018 |
Встреча президентов России и США переносится на следующий год из-за расследования предполагаемого вмешательства Кремля в американские выборы, заявили в Белом доме.
"Президент считает, что следующая двусторонняя встреча с президентом Путиным должна пройти, когда закончится охота на ведьм из-за России, поэтому мы решили, что это будет в следующем году", - заявил советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон.
20 июля пресс-секретарь президента США Сара Сандерс сообщила о том, что президент Дональд Трамп пригласил Владимира Путина посетить Вашингтон этой осенью.
"Президент Трамп попросил Джона Болтона пригласить президента Путина в Вашингтон осенью, и обсуждение этого вопроса уже началось", - написала она в "Твиттере".
Директор национальной разведки США Дэн Коутс, узнав об этом, очень удивился. Когда на конференции по безопасности ему рассказали о том, что осенью в Белый дом может приехать Путин, Коутс не скрывал своего удивления: он долго смеялся, а затем произнес: "Это будет что-то!"
Помощник российского президента Юрий Ушаков 24 июля говорил, что Болтон спустя несколько дней после саммита в Хельсинки передал предложение провести новую встречу Путина и Трампа в конце этого года.
Предыдущая встреча Трампа и Путина состоялась в середине июля в Хельсинки. Она вызвала шквал критики в США. Американского президента обвинили в мягкотелости, наивности и даже в предательстве интересов страны.
Что обсуждалось на этой встрече, когда два президента остались с глазу на глаз, до сих пор остается загадкой даже для ведущих сотрудников президентской администрации и конгрессменов, которым не сообщили об этой части переговоров, на которой присутствовали только переводчики.
В частности, скандал спровоцировал ответ Трампа на вопрос, верит ли он собственным спецслужбам или российскому президенту в том, что касается утверждений о российском вмешательстве в американские выборы.
"Президент Путин говорит, что это была не Россия. Я не вижу, с какой стати это могла быть она", - ответил президент на вопрос корреспондента. Правда позже он заявил, что неудачно выразился и что на самом деле он имел в виду, что нет никаких причин полагать, что Москва не вмешивалась.
Расследование вмешательства российского государства в выборы президента, которое более года ведет специально назначенный прокурор Роберт Мюллер, уже привело к арестам ближайших сподвижников Трампа и может грозить ему импичментом.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
ТОП-НОВОСТИ
|Встреча Трампа с Путина откладывается на следующий год
|Сетевая война. Как кремлевские пропагандисты снова попиарили Яроша
|Банки ожидают дальнейшего роста спроса на все виды кредитов для бизнеса, - опрос НБУ
|В пику Путину. Как США признали Украину своей исключительной зоной влияния
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Пока Шойгу показывает мультики. Как Китай и США ведут битву за гиперзвук
|Альтернатива хлору: як «Київводоканал» очищує воду
|В Патрульной полиции анонсировали скорое возвращение радаров для измерения скорости
|Каких провокаций ждать на 1030-летие крещения Украины
|Курс доллара на межбанке активно прибавляет в цене каждый день
|Нафтогаз сообщил, когда заработает оператор украинской ГТС
Это интересно
|Седан Mercedes-Benz A-Class стал рекордсменом по аэродинамике
|Повелитель имейлов: 10 способов победить хаос в почтовом ящике
|К 2030 году Honda электрифицирует две трети продаваемых автомобилей
|Google в 2023 году, полностью откажется от дальнейшей разработки Android.
|Microsoft, Google, Facebook и Twitter работают над проектом, который позволит пользователям переносить данные между разными платформами
|Виталик Бутерин: Криптовалюты должны преодолеть еще две большие проблемы
|Renault подтвердила намерения выпускать автомобили в Украине