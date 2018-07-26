Сетевая война. Как кремлевские пропагандисты снова попиарили Яроша

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Одним из фронтов российской войны против Украины являются соцсети. Спецслужбы России создают фейки и внедряют их в украинское информпространство через свои "сливные бачки". На днях подобным образом в очередной раз была использована Страна.ua. Вечером 24 июля этот сайт разместил "компромат" под кричащим заголовком: "ˮВсех здесь положимˮ. Как СБУ разоружала добровольцев у линии фронта на Донбассе".

В подтверждение своего заявления Страна.ua привела видео под названием "Роззброєння", размещенное на YouTube 23 июля пользователем под ником Павло Пабло. Несомненно, это фейковый персонаж, поскольку никаких других следов в интернете он не оставил. Но Страна.ua выдала фальшивое видео за истинную правду, написав: "Очевидно, что после запрета командующего операцией объединенных сил (ООС) Сергея Наева добровольцам находиться на линии фронта, действие происходит на Донбассе".

Эффект этого информационного удара не стоит недооценивать. За два дня фейковое видео набрало свыше 143 тыс. просмотров. Впрочем, в это число вошли и российские зрители - за несколько часов до Страны.ua ролик "Роззброєння" прорекламировал сайт телеканала "Звезда" минобороны РФ.

С разоблачением российского постановочного фильма выступили спикер СБУ Елена Гитлянская (она подчеркнула, что у бойцов СБУ сейчас совсем другая форма, чем та, которую надели актеры фейкового фильма), а также "Мілітарний портал" и другие украинские интернет-ресурсы. Страна.ua, желая прикрыть свой тыл, переиначила материал и дала ему новый заголовок: "ˮБандеровцы еб@ныеˮ. Появилось видео, как СБУ разоружала добровольцев на Донбассе. В спецслужбе назвали его фейком".

Цель российского фейка понятна: спровоцировать конфликт в рядах украинских воинов. Время для создания фильма было выбрано не случайно: после трансформации АТО в ООС обострился вопрос о правовом статусе добровольческих формирований, таких как Добровольческий украинский корпус "Правый сектор" и Украинская добровольческая армия, которую возглавляет народный депутат Дмитрий Ярош.

9 июля вышло интервью, в котором командующий ООС генерал-лейтенант Наев заявил: "Что касается людей, которые раньше ездили для выполнения непонятных задач в зону боевых действий, кто не имеет законного права иметь оружие... Теперь люди, которые не входят в состав ни одной силовой структуры, официально, в соответствии с нормами закона, лишены права находиться в зоне боевых действий". Заказчики фейкового видео посчитали, что теперь самое время показать, как добровольцев якобы разоружает СБУ. Создатели фильма спешили, потому и допустили множество проколов. Помимо спешки, наверняка сказалась и тупость сценаристов, режиссеров и актеров.

В любом случае расчеты создателей фейка не оправдались. Днем 24 июля, еще до того, как Страна.ua стала разгонять очередную зраду, в Краматорске состоялась встреча Наева и Яроша, в ходе которой командующие ООС и УДА обсудили вопросы участия бойцов УДА в составе Вооруженных сил Украины (в частности, в виде полноценного подразделения) при условии заключения контракта. По сообщению ООС, бойцам УДА было предложено прохождение военной службы в резерве в составе боевых воинских частей спецназа, разведки и в подразделениях территориальной обороны.

Также Наев расшифровал свою фразу о "людях, которые раньше ездили для выполнения непонятных задач в зону боевых действий". По словам Наева, он имел в виду отнюдь не воинов-добровольцев, а "лиц, которые раньше посещали подразделения на передовой с целью собственного пиара или в собственных меркантильных интересах".

Интересными подробностями поделился Ярош. По его словам, когда он возвращался в штаб УДА после встречи с Наевым, информслужба УДА сбросила ему то самое видео, которое появилось на Стране.ua. "Благодарю врагов за очередной бесплатный пиар СБУ и УДА, - отреагировал Ярош, - но при этом официально заявляю: тыловые базы 5-го, 8-го отдельных батальонов, отдельного легкопехотного отряда "Волынь", медицинского батальона "Госпитальеры", службы военной разведки, учебного центра, территориальных отрядов Украинской добровольческой армии работают в штатном режиме. Передовые оперативные базы - также. Врагам открываю "важную" военную тайну: все базы УДА с 2015 года уже "захвачены СБУ": там всегда находятся представители военной контрразведки, а сама УДА полностью подчинена командованию ООС".

ДУК "Правый сектор" тоже выступил с опровержением фейкового видео. "Мы как правосеки точно знаем, как выглядят наши базы. Место съемок никому из нас не знакомо, - утверждается на сайте корпуса. - Информационная война - та же война. Только жертвой становится мозг врага".

Словом, российские заказчики ролика просчитались. Они надеялись спровоцировать конфликт в рядах украинских воинов, а вместо этого получили консолидированный отпор. Сам же фейк послужил пиару Яроша, УДА и "Правого сектора".