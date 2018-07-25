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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Каких провокаций ждать на 1030-летие крещения Украины

09:18 25.07.2018 |

Политика

 Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

Зарубежные церковные гости будут проецировать события 27-28 июля на религиозную ситуацию в Украине после Томоса об автокефалии.

Два дня, 27-28 июля, с пятницы по субботу, украинцы будут отмечать 1030-летие крещения Киевской Руси-Украины. На центральных улицах столицы в честь праздника пройдут молебны и крестные ходы.

Стоит уточнить, что дата празднования крещения приходится на 28 июля - день святого равноапостольного князя Владимира. А то, что торжества захватывают и предыдущий день, 27 июля, связано прежде всего с необходимостью разнести во времени крестные ходы Московского и Киевского патриархатов.

УПЦ МП планирует организовать шествие к Владимирской горке 27 июля. В этот день с 11:00 до 16:30 будут перекрыты для движения транспорта улица Трехсвятительская (от Михайловской площади до Европейской), Крещатик (от улицы Михайловской до Европейской площади), Владимирский спуск (от Почтовой площади до Европейской), Парковая дорога (от аллеи Героев Крут до улицы Михаила Грушевского) и улица Михаила Грушевского (от улицы Шелковичной до Европейской площади). Молебен возле памятника Владимиру проведет митрополит Онуфрий, начало в 13:00. По завершении молебна, в 13:30, запланирован крестный ход к Киево-Печерской лавре, где пройдет всенощное бдение. 28 июля в 9:00 на площади перед Успенским собором Киево-Печерской лавры начнется божественная литургия, которую возглавит митрополит Онуфрий.

Тем временем УПЦ КП проведет 27 июля во Владимирском соборе торжественные богослужения, которые возглавит патриарх Филарет. В 17:00 начнется всенощное бдение, а 28 июля с 9:30 до 11:30 состоится божественная литургия. В 11:30 начнется крестный ход - молитва за Украину и за единую поместную украинскую православную церковь. Маршрут: Владимирский собор - бульвар Шевченко - улица Владимирская - Софийская площадь - Михайловская площадь - Владимирская горка. В этот день с 12:00 до 13:30 будут перекрыты для движения транспорта бульвар Тараса Шевченко (от дома № 20 до дома № 14), улица Владимирская (от дома № 56 до улицы Софийской) и Владимирский проезд (от Софиевской площади до Михайловской).

Поскольку это юбилейные торжества, ожидается прибытие множества иностранных гостей, представителей православных и католических церквей мира, в т.ч. официальной делегации Вселенского патриархата, а также представителей украинских церквей в диаспоре. Вице-премьер Павел Розенко подчеркнул на заседании оргкомитета по подготовке торжеств, что значимость нынешнего празднования повышается в связи с анонсированной возможностью получения Томоса об автокефалии православной церкви в Украине. Впрочем, до торжеств 27-28 июля, как и на них, о Томосе, скорее всего, объявлено не будет. Но даже и ожидание Томоса, несомненно, скажется на атмосфере празднования.

В этой связи особенно важны два момента: безопасность и массовость. На это будут обращать пристальное внимание церковные делегации из-за рубежа, а также масс-медиа. И не все из них будут настроены дружественно. Имеются в виду, конечно, делегация РПЦ и российские СМИ.

О безопасности

Больше всего тревог вызывает первый день, 27 июля. Для Московского патриархата, который назначил на этот день молебен на Владимирской горке и крестный ход, ожидание Томоса точно будет совсем не праздничным. А для российских спецслужб этот день будет возможностью представить УПЦ МП жертвой насилия и гонений. Наверняка найдутся "полезные идиоты" и работающие на Кремль провокаторы, которые - одни нечаянно, другие вполне сознательно - разыграют сценарий, написанный в ФСБ.

Зарубежные гости волей-неволей будут проецировать события 27 июля на религиозную ситуацию в Украине после Томоса. Действительно ли над УПЦ МП нависла угроза расправы? Или ее просто ждет игнор со стороны подавляющего большинства украинцев? От того, какие ответы на эти вопросы сформируются 27-28 июля во время акций УПЦ МП, зависит многое, включая даже и судьбу Томоса. Поэтому стоит одинаково игнорировать и акции Московского патриархата, и тех, кто будет призывать именно в эти дни "проучить московских попов", "изгнать московских бесов из Лавры" и т.п.

Наверное, непосвященным в детали наблюдателям и телезрителям будет трудно оценить работу СБУ в эти дни. Хотя, по имеющимся сведениям, ряд профилактических мер уже предпринят. Но зато у всех на виду будет работа органов правопорядка. В случае, если события пойдут по плохому сценарию, за это придется нести ответственность руководству МВД и Нацполиции (более того, им придется взять ответственность на себя, поскольку события, омрачающие праздник, не могут оставаться безнаказанными).

Собственно, Кремль уже активно использует юбилей крещения для информационной агрессии и антиавтокефальной агитации, используя подконтрольные украинские СМИ. Те же скандальные "Интер" и NewsOne уже во всю мобилизуют пророссийских прихожан УПЦ МП, представляя будущий Томос исключительно как сделку с Дьяволом.

О массовости

От киевлян зависит массовость акций Киевского патриархата в субботу. Конечно, зарубежные церковные гости будут сравнивать, сколько народа соберут УПЦ МП 27 июля и УПЦ КП 28 июля. Но на судьбу Томоса это вряд ли повлияет. Допустим, оба дня массовость на Владимирской горке будет одинаковой. Это будет означать только то, что в Украине есть много приверженцев как Киевского, так и Московского патриархата, но это совсем не будет основанием отказать украинскому православию в автокефалии. Ведь Томос отнюдь не принуждает кого-либо отказываться от Московского патриархата - кто захочет, тот там останется.

Массовость акций Киевского патриархата важна в другом плане. Вопросы о передаче независимой украинской церкви Лавры и других киевских святынь, сейчас пребывающих под московским контролем, будет намного легче ставить и решать, если сторонников Киевского патриархата зримо окажется больше, чем Московского.

Кстати, в соцсетях уже идет кампания против участия "высокоинтеллектуальных киевлян" в "дремучем религиозном действе" 28 июля. Или под другим соусом - дескать, там будет присутствовать Порошенко, который запишет всех прибывших в число своих сторонников. Хотя подобная контрагитация может возыметь обратный эффект: будет неудивительно, если многих киевлян она лишь побудит в субботу утром таки взять и прийти.
 

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