Курс доллара на межбанке активно прибавляет в цене каждый день

Елена Лысенко / UBR.ua

24 июля курс доллара поднялся на межбанке еще на 10 копеек, и зафиксировался в рамках 26,57-26,58 грн./$, сообщил начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко. Плавное движение вверх происходило целый день, и лишь под вечер произошла небольшая коррекция.

«Открывался рынок на уровне 26,50-26,55 грн./$, но уже после 10 часов вышел на 26,55-26,58 грн./$, а после появления на торгах большего числа банков и роста спроса на доллар вообще достиг 26,57-26,62 грн./$. В этом диапазоне межбанк работал до обеда, только после него ушел на 26,57-26,59 грн./$ с дальнейшей коррекцией», - рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.

Откат произошел не на пустом месте, его устроил Нацбанк. Он активно работал через Matching: продал по разным оценкам, порядка $50 млн. по 26,59 грн./$. Делал все, чтобы котировки далеко не ушли за 26,60 грн./$. И у него это получилось.

Кстати, если бы регулятор не устроил распродажу своих золотовалютных резервов, то межбанк уже сегодня оказался бы на отметке 27 грн./$, а может и пошел выше. Надо сказать, это одна из самых крупных валютных распродаж центробанка с конца января: тогда из-за вялых валютных поступлений после новогодне-рождественского периода ему пришлось выбросить на рынок сразу $125 млн.

Сегодня были все предпосылки для подорожания доллара, поскольку на его скупку агрессивно стали иностранцы.

«Наше Министерство финансов проведет завтра погашение гривневых гособлигаций на общую сумму 2,5 млрд. грн., и значительная часть этой суммы должна достаться иностранные инвесторам. Обычно они после таких поступлений фиксируют прибыль - конвертируют полученное в доллар и выводят его на родину. И тоже самое мы видим сейчас, просто немного раньше. Нерезиденты не стали дожидаться выплат Минфина, а за день-два сбросили бумаги на вторичном рынке. Часто так работают - не хотят брать на себя риск эмитента. Отсюда и преждевременная реакция валютного рынка на погашение ОВГЗ», - объяснил ситуацию председатель правления RwS bank Владислав Кравец.

Иностранные закупки на межбанке - это первая причина подорожания доллара. Вторая та же, что и вчера и касается выплат Госказначейства по НДС. Гигантских сумм на счета бизнеса оно пока не перечисляло - обходится 300-400 млн. в день (до 1-2 млрд. в сутки дело еще не дошло). Тем не менее даже этого достаточно, чтобы подстегнуть дополнительный валютный спрос - импортеры наравне с иностранцами кинулись скупать СКВ. И на это тут же отреагировали крупные корпорации-продавцы доллара - стали тут же придерживать доллар и спекулировать.

Отсюда - валютный дефицит. Он остро ощущался даже при двукратном росте объемов торгов: со вчерашних $285,94 млн. до $524,06 млн. И аукнулся не только межбанку, но и наличному рынку.

«Рост котировок вызван дисбалансами высокого спроса и ограниченного предложения на фоне календарного периода возмещения НДС и соответствующим увеличением гривневого ресурса: как для поддержания хозяйственной деятельности участников рынка, так и для выхода на валютный рынок», - обобщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Средняя стоимость доллара в кассах на продаже людям поднялась на 15 копеек и зафиксировалась днем в рамках 26,60-26,70 грн./$. В этом диапазоне торговало большинство структур: Райффайзен Банк Аваль, Приватбанк, УкрСиббанк, ОТП Банк, Альфа-Банк, Ощадбанк, Креди Агриколь Банк, Universal Bank и др.

Самый дешевый доллар - по 26,55 грн./$ - предлагали банки поменьше: Международный инвестбанк, Банк Альянс, Траст-Капитал, КомИнвестбанк. А максимальный ценник, как и прежде, держит ВТБ Банк - 26,90 грн./$. В тоже время рядом и тоже высоко сегодня начал ставить свой курс продажи ПУМБ - 26,80 грн./$.

При этом банкиры выкупают у населения доллар в рамках 26,20-26,56 грн./$.

Достаточно резво расценки на валюту поднимаются и на черном рынке. Нелегальные менялы начинали свой день на уровне 26,41-26,52 грн./$, уже к полудню курс вырос до 26,47-26,58 грн./$, а после обеда вообще прыгал к 26,63-26,74 грн./$. И только к вечеру устаканился в рамках 26,55-26,65 грн./$.

«Наличный рынок традиционно реагирует на волатильность межбанка парадоксальным с экономической точки зрения образом: на растущем тренде возрастает спрос на валюту, на падающем - ее продажа», - прокомментировал ситуацию Куринной.

Хотя иностранцы и раскупали активно сегодня валюту на межбанке, однако далеко не все успели полностью удовлетворить свои потребности.

«Рынок торговался достаточно активно, однако, думаю, на межбанке остался неудовлетворенный спрос», - сказал Юрий Гриненко.

Потому финансисты допускают и завтра активный день на безналичном рынке, и движение в сторону 26,70 грн./$. Причем даже в случае новых продаж Нацбанка, который, как считают финансисты, будет сокращать объемы интервенций и переходить к экономии резервов.

«Доллар в принципе дорожает. Не только в Украине, а по всему миру, поскольку американская Федеральная резервная система повышает свою ставку, и, думаю, продолжит поднимать этой осенью - в октябре она пойдет крепко выше 2%, и, соответственно, и libor подрастет. Он уже 2,8% годовых. Иностранцы очень дорожат долларом - уводят его с развивающихся рынков и аккумулируют. И из Украины в том числе. Потому его не хватает, и его курс растет - это естественное явление. Тем более в нашей ситуации - когда Госказначейство активно выплачивает гривну по НДС. Чем активнее бизнес будет получать нацвалюту, тем быстрее будет ее конвертировать. Будет расти спрос на доллар - будет расти его курс. Это закон экономики», - резюмировал Владислав Кравец.