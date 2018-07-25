Как «крымская» вода напоила Херсонскую область

Юрий Шпак / Голос.UA

Недавно в информационном пространстве Украины начали появляться «идеи» возобновить поставки воды в Крым. И денег, мол, заработаем, и украинским гражданам поможем, и по Азовскому морю договоримся. Но сегодня Украина не может пойти на такие уступки не только по политическим мотивам, но и экономическим. «Крымская» вода стала настоящим спасением для украинского юга.

После аннексии Крымского полуострова и перекрытия дамбы Северо-Крымского канала, Украина получила свой небольшой бонус - днепровскую воду, которую стали активно использовать на засушливом юге.

Что потерял Крым

Ранее по Северо-Крымскому каналу поступало порядка 85% пресной воды в Крым. Но после аннексии полуострова Украина в мае 2014 года перекрыла водоснабжение.

Северо-Крымский канал - оросительно-обводнительный канал, проходящий по территории Украины и подававший воды Днепра в районы Херсонской, Запорожской областей Украины и северного и восточного Крыма.

Основное техническое сооружение находится на Каховском водохранилище. Канал заходит в Крым через Перекопский перешеек и доходит до Керчи.

Протяжённость 402,6 км, из них 300,6 км - по территории Крыма и 102 км - по материковой Украине. Ширина в начале канала 150 м, средняя ширина 10-15 м, максимальная глубина 7 м, пропускная способность головного сооружения 294 м3/с, максимальный расход воды 380 м3/с.

Когда он работал на Крым, только 60-80 м куб/с воды уходило на сельскохозяйственные нужды Херсонской и Запорожской областей, а 300-320 м куб/с поступало на полуостров.

От Северо-Крымского канала в течение последних лет орошалось свыше 460 тыс га сельхозугодий, из них почти 102 тыс га - в Херсонской области, и около 360 тыс га - в Крыму.

Канал снабжал водой города Феодосию, Керчь и другие населённые пункты и промышленность Крыма. Для обеспечения гарантированного водоснабжения были построены пять водохранилищ, 126 насосных станций для подачи воды на орошаемые земли, 256 крупных гидротехнических сооружений. По всей трассе канала создано телемеханическое управление гидротехническими затворами и автоматическое управление крупными насосными станциями. Для предотвращения подъёма уровня грунтовых вод в зоне канала проектом предусмотрена коллекторно-дренажная сеть.

Теперь вес это ветшает, гниет и превращается в металлолом.

Херсонский ренессанс

В 2016 году Госагентство водных ресурсов Украины заявило, что дамба перед Крымом увеличит площадь орошаемых земель в Херсонской области на 7 тысяч га.

Аграрии Херсонщины стали выращивать больше риса и грецких орехов в качестве дополнения к бахчевым культурам и томатам, урожайность которых падала из-за засухи.

Производство сельскохозяйственных культур в Херсонской области 2013-2017

Год Производство сельскохозяйственных культур, тыс.ц Зерновые и зернобобовые Овощи 2013 16863,6 11611,9 2014 21562,2 12823,2 2015 26219,4 12514,7 2016 22624 12782,2 2017 25454,4 12688,8 Рост за 5 лет 33% 9,2%

Урожайность сельскохозяйственных культур в Херсонской области 2013-2017

Год Урожайность сельскохозяйственных культур, ц / га Зерновые и зернобобовые Овощи 2013 22,2 272,1 2014 28,3 288,8 2015 33,6 301,4 2016 34,1 313,2 2017 34,5 304,4 Рост за 5 лет 55% 12%

В 2018 году урожай грецких орехов на Херсонщине обещает побить все рекорды, не отстают и производители риса, которые рассчитывают выбиться в лидеры Украины по выращиванию этой культуры.

Посевы риса в Херсонской области в 2018 году увеличились на 20% и достигли 7,8 тыс га. Причем урожайность составила 57 ц/га, что выше среднегодовой сезона 2017 года на 2 ц/га.

Всего урожай в регионе уже превысил 45 тысяч тонн, что составляет почти 65% от общеукраинского: в целом по стране риса собрано 70 тыс тонн.

По мнению херсонских чиновников, у области есть все шансы вывести продажи риса на мировой уровень. Так считает директор департамента агропромышленного развития Херсонской ОГА, с «говорящей» фамилией - Александр Паливода. «В ближайшие восемь лет можно будет увеличивать объемы урожая без опасения перепроизводства», - уверен в успехе директор департамента.

«Очень скоро рис станет брендовой культурой Херсонщины, так же, как и лук, арбузы и помидоры», - отметил он.

Так в 2018 аграрии области уже отправили на экспорт более 107 тонн риса в Азию и Европу.

Прекращение водоснабжения Крыма позитивно отразилось не только в аграрном возрождении Херсонщины, но и в исправлении экологической ситуации.

Освобожденные объемы воды станут настоящим спасением для малой реки Каланчак в одноименном районе области.

В советские времена эту маленькую реку (длина реки - более 48 километров, ширина русла - 4-6 метров), которая впадает в Черное море, решили сделать длинным рыбным прудом, перегородив ее двумя дамбами. Течение в Каланчаке остановилась, и река превратилась в болото с метровой толщины слоем ила на дне. Ни рыбы, ни покупаться в ней, плюс отвратительный запах - жители райцентра Каланчак стараются без крайней необходимости на открытый воздух не выходить.

По требованию жителей планируется завести от Северо-Крымского канала две самотечные трубы и оживить водоем, что позволит дать новый импульс земледелию и экологии района.

По состоянию на 27 июня, государственные поставки воды были обеспечены подписанными договорами с сельхозпроизводителями на площади 426 тыс. га. Больше всего заключено договоров в Херсонской области - 248 тыс га, Одесской - 42,5 тыс га, Запорожской - 50,7 тыс га и Николаевской области - 24,8 тыс га.

Также по состоянию на 27 июня поливом воды было обеспечено 384 тыс га, что на 29,3 тыс га больше чем на ту же дату в 2017 году. В Херсонской и Одесской областных под рис затоплено 8,2 и 4,8 тыс га соответственно.

Если посмотреть на Херсонскую область с высоты спутника, то можно увидеть множество оросительных систем (круги на снимке), которых с каждым годом становится все больше.

Возобновление подачи воды в Крым только укрепит власть оккупантов, которая испытывает трудности не столько в сельском хозяйстве (к нему безразличие), сколько в обеспечении широкой сети военных баз, а также водоснабжения военных производств и крупного предприятия «Крымский титан» опального украинского олигарха Дмитрия Фирташа. Сегодня это предприятие истощает остатки подземных вод полуострова.

Днепровская вода вернется в Крым только с Украиной, а пока послужит нашему сельскому хозяйству.