Украина может стать европейским лидером органического агропроизводства

Юрий ВИШНЕВСКИЙ / Деловая столица

С незапамятных времен главной задачей сельского хозяйства считалось обеспечение людей продовольствием в максимальном количестве. Во второй половине XX в. с этой целью все более широко внедрялись индустриализованные методы агропроизводства. Однако проблемы экологии вынудили обратить внимание на теневую сторону этого процесса. Выяснилось, что пренебрежение почвозащитными мерами привело к стремительной деградации почв (подробнее об этом можно прочесть в статье на стр. 8. - "ДС"), а интенсификация сельхозпроизводства вызвала нарушение экосистем. Кроме того, безудержное применение на различных этапах производственного процесса всевозможных химических веществ (удобрений, пестицидов, добавок в корма, консервантов и т. д.) заставило медиков бить тревогу ввиду того, что продукты питания стали нести угрозу здоровью людей.

По законам ЕС и Украины

В западных странах этой проблемой всерьез озаботились еще в 1980-х. Конечно, все понимали, что в одночасье ее не решить никакими запретными мерами. Для исправления ситуации было предложено стимулировать развитие рынка organic - органической или экопродукции, чтобы это было выгодным как производителям, так и потребителям. В то же время была понятна и необходимость сертификации экопроизводителей и маркировки органической продукции (чтобы предотвратить злоупотребления недобросовестных фирм).

Одним из первых вступил на этот путь и уже далеко продвинулся Евросоюз. Еще в июне 1991 г. было принято постановление Совета Европейского Экономи-ческого Сообщества № 2092/91 "Об органическом производстве сельскохозяйственной продукции и указаниях на него на сельскохозяйственной продукции и продуктах питания". В июне 2007 г. на смену этому документу пришло постановление Совета ЕС № 834/2007 "Об органическом производстве и маркировке органической продукции".

Примечательно даваемое там определение органического производства: это целостная система хозяйствования и производства продуктов питания, которая сочетает в себе лучшие природоохранные методы, высокий уровень биоразнообразия, сохранение природных ресурсов, применение высоких стандартов благосостояния животных и метод производства, удовлетворяющий тех потребителей, которые предпочитают продукты, изготовленные с использованием только натуральных веществ и процессов. Таким образом, подчеркивается в постановлении Совета ЕС, метод органического производства играет двойную социальную роль: с одной стороны, он обеспечивает специфический рынок, отвечающий потребительскому спросу на органические продукты, а с другой - обеспечивает общее благо, способствуя защите окружающей среды, надлежащему содержанию животных, а также развитию сельской местности.

В Украине в сентябре 2013 г. был принят и в январе 2014 г. вступил в силу Закон "О производстве и обороте органической сельскохозяйственной продукции и сырья". Однако он вызвал критику, поскольку его положения не соответствуют законодательству ЕС и создали благоприятную среду для введения в оборот фальсифицированной органической продукции. В ноябре 2016 г. правительство внесло в Верховную Раду разработанный Минагрополитики законопроект "Об основных принципах и требованиях к органическому производству, обороту и маркировке органической продукции". В ноябре 2017 г. парламент рассмотрел этот проект и отправил его на доработку в профильный комитет. 19 апреля 2018 г. доработанный проект принят в первом чтении, а 10 июля - во втором чтении и в целом. Этот закон отменяет действие старого и должен вступить в силу через полгода после опубликования.

Благодаря новому закону, гармонизированному с законодательством ЕС, украинским производителям будет легче продвигать свою органическую продукцию в Европе, да и в других частях света. В то же время можно ожидать ускоренного роста украинского рынка. Новый закон должен дать потребителям уверенность в продуктах, маркированных как органические, и защитить производителей от недобросовестной конкуренции.

Детали закона лучше обсуждать после того, как он будет опубликован в окончательном виде. Пока же стоит обратить внимание на уже имеющиеся достижения и перспективы органического производства в Украине.

Знаки натурального качества

Импорт в страны ЕС органических продуктов из третьих стран регулируется постановлением Еврокомиссии № 1235/2008. В нем приводится перечень органов сертификации, аккредитованных на международном уровне, в том числе 15 органов, которые вправе сертифицировать украинскую продукцию. Из этих 15 единственный украинский орган сертификации - ООО "Органик Стандарт"; все остальные - иностранные или их местные филиалы.

Согласно постановлению Евро-комиссии № 271/2010 с 1 июля 2010 г. все упакованные органические продукты, произведенные в ЕС, помечаются специальным логотипом; рядом с ним должна быть размещена информация об органе сертификации и о месте, где было выращено сырье, из которого изготовлен данный продукт. Этот логотип защищен от использования на неорганических продуктах, но его разрешено использовать на органических продуктах, импортируемых из третьих стран (в том числе из Украины).

В июне 2017 г. департамент продовольствия Минагрополитики сообщил, что "Укрпатентом" принято решение о регистрации украинского государственного логотипа для органической продукции (сырья) как знака для товаров и услуг. Министерство уверяет, что благодаря использованию логотипа украинскую органическую продукцию можно будет узнать на полках не только украинских, но и зарубежных магазинов.

О чем говорят цифры

По статистике Международной федерации органических сельскохозяйственных движений (IFOAM), в 2002 г. в Украине было зарегистрировано 31 хозяйство, получившее статус органического, а в 2016 г. насчитывалось уже 360 сертифицированных органических хозяйств. К концу лета 2017 г. на рынке экопродукции действовали 485 операторов, имеющих сертификаты "Органик Стандарт", а сейчас - уже 599. В это число входят как крупные агропредприятия, переработчики, трейдеры, так и мелкие фермерские хозяйства.

Общая площадь сельскохозяйственных угодий в Украине, на которых ведется органическое производство, в 2002-2016 гг. выросла, по статистике IFOAM, со 164,4 до 411,2 тыс. га. По данным Минагрополитики за июнь 2017 г., сертифицированным органическим производством занято 421,5 тыс. га земель (в этой площади не учтены 550 тыс. га земель под сертифицированными дикоросами - травами, ягодами и грибами). Более половины этой площади приходится на четыре области - Одесскую, Херсонскую, Днепропетровскую и Житомирскую. По общей площади сельскохозяйственных угодий, сертифицированных как органические, Украина занимает 11-е место среди стран Европы и 20-е место в мире. В Европе наибольшую площадь под органическими культурами имеет Испания (2 млн га). За ней идут Италия (1,7 млн га), Франция (1,5 млн га) и Германия (1,1 млн га).

Уже из этих цифр видно, что органическое сельхозпроизводство в Украине имеет большой неиспользуемый потенциал. Доля сертифицированных органических земель в общей площади сельскохозяйственных угодий Украины составляет лишь около 1%.

Сдерживающим фактором является слабый внутренний рынок. Правда, он растет весьма быстрыми темпами. Исследования Федерации органического движения Украины (ФОДУ) свидетельствуют, что внутренний потребительский рынок органических продуктов в Украине в 2005 г. составил 200 тыс. евро, в 2010 г. - 2,4 млн евро, в 2015 г. - 17,5 млн евро, в 2016 г. - 21,2 млн евро, в 2017 г. - 29,4 млн евро. В последние годы, отмечает ФОДУ, наблюдается тенденция активного наполнения внутреннего рынка украинской органической продукцией за счет налаживания собственной переработки органического сырья. В частности, это крупы, мука, молочные и мясные продукты, соки, сиропы, повидло, мед, масло, чай, лекарственные травы.

Но все равно пока что украинский рынок очень слабый. Год назад сообщалось, что по объему внутреннего рынка органической продукции Украина занимает лишь 25-е место в Европе. И хотя в 2017 г. получился заметный прирост, достигнутый уровень еще не вдохновляет. Все-таки 29,4 млн евро на 42,5 млн жителей - это менее чем по 1 евро на человека за год.

Перспективы и надежды

Наиболее широкие перспективы пока что сулит экспорт. Популярность экопродукции на рынках развитых стран растет столь быстрыми темпами, что уже сейчас спрос значительно превышает предложение. И этим успешно пользуются украинские производители. В 2017 г. они экспортировали органической продукции на $100 млн. Это в три раза больше, чем пошло на внутренний украинский рынок. Иными словами, украинцы потребляют только четверть собственной экопродукции, а три четверти продают за рубеж. Наибольшую долю в украинском экспорте занимают кукуруза, пшеница, соя, ячмень, подсолнечник, рапс, фрукты и ягоды. Крупнейшими странами - потребителями украинской "органики" являются Германия, Австрия, Польша, Италия, Франция, Нидерланды, Дания, Швейцария, США, Канада.

С 2019 г., когда вступит в силу новый закон, гармонизированный с европейским законодательством, можно ожидать еще более уверенной экспансии украинской "органики". По оценкам ФОДУ, этот закон должен дать дополнительный толчок устойчивому развитию органического производства в Украине, повысить конкурентоспособность отечественной органической продукции и расширить географию ее сбыта на международных рынках.

Что же касается внутреннего украинского рынка, то его динамика будет определяться, конечно же, в первую очередь ростом уровня доходов населения. Ведь органическая продукция конкурирует не ценой, а качеством, гарантируя натуральный состав и отсутствие добавок, вредных для здоровья. Можно надеяться, что украинцы все более активно будут переходить на экопродукты украинского производства. И уже в недалеком будущем как в самой Украине, так и во всей Европе утвердится формула: "Украинское - значит натуральное".