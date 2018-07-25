Киллеры танков: Что за бронебойные подразделения на Донбассе создал Наев

Руслан Рудомський / Depo.ua

23 июля пресс-центр штаба операции Объединенных сил обнародовал информацию, что по распоряжению командующего Объединенными силами генерал-лейтенанта Сергея Наева были созданы подразделения по борьбе с бронеобъектами и укреплениями врага.

Как оказалось, еще в конце июня с личным составом были проведены мероприятия слаживания и совершенствования обучаемости, и теперь, в случае необходимости, эти подразделения готовы выполнять боевые задачи.

То, что такие подразделения важны и даже необходимы на фронте, ни у кого сомнений не вызывает. Более того, их очень не хватало в начале 2015 года, когда россияне бросили в бой танковые дивизии и за счет этого выбили украинских защитников из Дебальцево, Докучаевска и Бахмутской трассы.

Стоит вспомнить, что тогда звучали разговоры о необходимости создания таких мобильных групп, но, судя по всему, дальше разговоров эта тема не пошла. Другое дело сейчас - после переформатирования АТО в ООС. Тем более, что, судя по всему, создание этих подразделений является личной инициативой командующего ООС Сергея Наева.

Кстати, судя по всему, такие бронебойные подразделения созданы не в каждой бригаде. По крайней мере, опрошенные нами представители нескольких бригад, которые сейчас выполняют боевые задачи на передовой, ответили, что впервые о таком слышат.

Тем не менее, давайте попробуем разобраться, какими именно будут эти подразделения, какова будет их численность и функции.

В опубликованном штабом ООС видео видно группу из трех бойцов, которые с рюкзаками высадились на местности, нашли удобную позицию, развернули противотанковый ракетный комплекс (ПТРК) и нанесли прицельный ракетный удар по вражеской цели.

Таким образом, можно сделать вывод, что эти бронебойные подразделения будут состоять из трех военнослужащих. Собственно, это подтверждается и обнародованной информацией о том, что эти подразделения формируются из состава расчетов противотанковых ракетных комплексов.

Как известно, стандартный расчет отечественного ПТРК состоит из 2-х человек:

- командира расчета с пусковой установкой;

- помощника командира пусковой установки с двумя ракетами.

Однако, если нужно переносить пусковую установку и боекомплект из 8-ми ракет, то расчет может состоять из трех человек. Очевидно, вновь созданные противотанковые подразделения будут рассчитаны на длительную автономную работу "в полях", поэтому будут состоять именно с 3-х бойцов, как на видео.

Кстати, о вооружении. Опять же, точной информации нет, но несложно догадаться, что будут или американские противотанковые комплексы "Javelin", или украинские "Скиф" или "Корсар", которые во время испытаний оказались не хуже американских по дальности и точности стрельбы. Правда, если говорить о "Javelin", то ранее существовали договоренности с американской стороной об их месте хранения подальше от фронта. А именно на складах в Западной и Центральной Украине. Их использование предполагалось в крайних случаях, если боевики, например, бросят в атаку танковый батальон.

Отличаются между собой украинские ПТРК преимущественно размерами и массой боезаряда. У "Корсара" масса ракеты в контейнере составляет 14,8 кг (с тандемным кумулятивным зарядом) или 14,0 кг (с осколочно-фугасным зарядом). При этом "Корсар" имеет калибр ракеты 107 мм, длину контейнера - 1180 мм и внешний диаметр контейнера - 113 мм.

"Скиф" (по сути, экспортная версия "Стугны", которая отличается лишь комплектующими) комплектуется ракетами калибров 130 мм и 152 мм в транспортно-пусковых контейнерах с тандемными кумулятивными и осколочно-фугасними боевыми частями. Длина ракеты составляет 1270 мм, длина контейнера с ракетой - 1360 мм, вес ракеты калибра 130-мм - 16 кг.

Что касается импортного "Джавелина", то масса всего комплекса с ракетой составляет 22,3 кг, из которых ракета калибра 127-мм весит 15,5 кг.

И хотя на Донбассе сейчас продолжается так называемое "хлебное перемирие" и враг крайне редко применяет танки и другую бронетехнику, создание таких подразделений является абсолютно уместным. Ведь, как говорит народная мудрость, готовь сани летом.