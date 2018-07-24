НБУ пересмотрел методику расчета официального курса гривны и время его обнародования

Национальный банк пересмотрел методику расчета официального курса гривны к доллару и время его обнародования.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українськi Новини.

Согласно принятому решению, официальный курс гривны к доллару будет рассчитываться на основании информации обо всех сделках по купле-продаже долларов на условиях "тод", "том" и "спот", которые в день расчета официального курса заключались банками на межбанковском валютном рынке Украины (далее - МВРУ) с другими банками и с Национальным банком, и информация о которых предоставлялась Национальному банку торгово-информационными системами до 15:30 соответствующего рабочего дня.

Новая методика расчета предусматривает двухступенчатую систему отсечения сделок, параметры которых по разным причинам отклоняются от параметров подавляющего большинства сделок соответствующего дня, а, следовательно, такие сделки являются нерепрезентативными для их учета при расчете официального курса гривны к доллару.

Сначала из имеющегося ряда соглашений отсекаются все соглашения, курс по которым отклоняется от среднеарифметического по всем сделкам более чем на 2%.

Затем отсекаются соглашения, курс/объем которых отклоняется от среднеарифметического курса/объема более чем на 2 стандартных отклонения.

Расчет официального курса гривны к доллару будет осуществляться как средневзвешенное по всем сделкам, которые остались после отсечения.

Официальный курс будет обнародоваться на сайте Национального банка до 16:00, то есть на 2 часа раньше, чем прежде.

Новые принципы расчета официального курса гривны к доллару также предусматривают наличие резервного механизма его расчета в случае, если количество сделок, которые должны учитываться для расчета официального курса гривны, по любым причинам меньше или равны 10% от среднедневного значения аналогичного показателя за предыдущий текучий месяц.

Такой механизм предусматривает осуществление Национальным банком с 12:00 до 13:00 запроса на банки (через функционалы ТИС или по телефону) для получения котировок по покупке/продаже 1 млн долларов и последующий расчет официального курса как обычное среднеарифметическое значение всех полученных в результате такого запроса курсовых котировок.

До сих пор резервный механизм расчета официального курса гривны к доллару отсутствовал.

Механизм расчета официального курса гривны к другим валютам остался без изменений.

Кроме официального курса гривны к доллару, Национальный банк также будет осуществлять ежедневный расчет справочного курса гривны к доллару США.

Он будет рассчитываться по той же методике, что и официальный курс гривны к доллару США, однако его расчет будет осуществляться на основании данных о сделках, заключенных на МВРУ к 12:00, и обнародоваться на сайте Национального банка до 12:30.

Указанные решения закреплены постановлением правления № 80 от 19 июля, которое вступает в силу 1 августа.

Как сообщали Українські Новини, до сих пор официальный курс гривны к доллару США рассчитывается как средневзвешенное значение по всем приведенным выше межбанковским сделкам за день по данным Системы подтверждения соглашений на межбанковском валютном рынке Украины (также известная как Валкли), то есть без отсечения нерепрезентативных соглашений.