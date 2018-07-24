Финансовые новости
- |
- 24.07.18
- |
- 01:49
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Авторизация
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Банкиры предвкушают сокращения валютных продаж на межбанке
23:55 23.07.2018 |
23 июля курс доллара на межбанке поднялся на 4 копейки, и зафиксировался к вечеру в рамках 26,46-26,48 грн/$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. Валюта поэтапно дорожала весь день и только под закрытие торгов произошла небольшая коррекция.
«Рынок открылся на уровне 26,42-26,45 грн/$ с небольшой коррекцией к 10:15 - на 26,23-26,44 грн/$. Но рынок долго здесь на стоял. Достаточно быстро пошли в обратную сторону - к 26,44-26,47 грн/$. В этом диапазоне и проходили торги до обеда. Во второй половине дня котировки установились у отметок 26,4550-26,4950 грн/$ с дальнейшей коррекцией вечером», - рассказал директор департамента казначейства Пиреус Банка Игорь Якобчук.
В тоже время финансисты пока не говорили о серьезных дисбалансах, уверяя, что спрос лишь немного превышал валютные продажи экспортеров.
«Факторами влияния на сегодняшние курсовые тренды стали преимущественное равновесие валютного предложения для проведения хозяйственных расчетов и календарных бюджетных платежей экспортерами с одной стороны и спроса импортеров с другой стороны. На фоне существенно увеличившегося навеса гривневой ликвидности на корсчетах банков и ожиданий рынка по погашению ОВГЗ и возмещению НДС на текущей неделе», - отметил Куринной.
При этом средний курсовой диапазон продажи наличного доллара людям не изменился. Как и в пятницу, он оставался в рамках 26,45-26,55 грн/$, и в нем работало большинство структур: Укргазбанк, Альфа-Банк, Укрэксимбанк, Кредобанк, Ощадбанк, УкрСиббанк, ОТП Банк, Приватбанк, Креди Агриколь Банк, Правэкс-банк, Сбербанк, Укрсоцбанк, Проминвестбанк. Выкупали валюту у людей в рамках 26,0-26,44 грн/$.
Финансисты дают разные прогнозы по дальнейшему движению курса. Некоторые продолжают надеется на укрепление гривны: Олег Куринной прогнозирует на завтра 26,30-26,40 грн/$. Хотя большинство продолжает говорить о грядущем подорожании доллара после вливаний Госказначейством гривны в рамках возмещений по НДС.
«С завтрашнего дня ожидаем развития восходящего движения в область 26,80-27,0 грн/$. Сколько на это понадобится торговых сессий - одна или, скажем, три - покажет время», - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
|
|
ПО РУБРИКАМ
тегиApple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс
ТОП-НОВОСТИ
|Банкиры предвкушают сокращения валютных продаж на межбанке
ТОП-НОВОСТИ
|Переговоры с МВФ по газу и бюджету идут конструктивно, итог ожидается скоро – глава Минфина
|Анна Герман устроилась VIP-спикером Юлии Тимошенко
|Скасувати санкції та забути Крим: чи вибухне в ЄС італійська бомба
|Оценка личного материального состояния украинцев в июне 2018г выросла, потребнастроения продолжают улучшаться
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
ПОПУЛЯРНЫЕ СТАТЬИ
|Конец «хлебного перемирия». Решится ли Кремль на новое летнее обострение на Донбассе
|Попадание ФСБ впросак. Как донбасская горячка Лубянки заканчивается провалами
|На курсовые тренды 20 июля повлиял неустойчивый баланс предложения и спроса
|В Украине запустили новую единую базу данных оценки недвижимости
|Почему у Коломойского воюют с Порошенко «темниками» Кремля
|ICU сохранила прогноз роста ВВП в 2018 на уровне 3,5% при курсе гривны 28 UAH/USD на конец года
|Мировое соглашение с Газпромом возможно только по недавно поданным жалобам на сумму свыше $12 млрд, - Юрий Витренко
Это интересно
|Модели Geely переедут на модульную платформу
|Глава бренда Lexus: Время электрокаров еще не пришло
|Huawei Nova 3i: первым смартфоном на базе Kirin 710
|BMW запустила в Сиэтле конкурента сервиса Uber
|Audi TT обновилась: один мотор и «ослабевшая» спортверсия
|Xiaomi Mi Max 3: фаблет с 6,9" экраном Full HD+ и мощным аккумулятором
|Rolls-Royce будет использовать жуков-роботов для ремонта двигателей