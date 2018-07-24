Анна Герман устроилась VIP-спикером Юлии Тимошенко

Ігор Петренко / Depo.ua

Анна Герман в недавнем интервью телеканалу NewsOne сделала целый ряд заявлений, которые дают основания считать, что в выборах определенные политические силы, ориентированные на Россию, запустили новую технологию, одним из выразителей которой и будет бывшая соратница президента-беглеца. Та, которая говорила, что Янукович как Африка. Кстати, если бы иногда она не переходила на украинский, можно было бы подумать, что NewsOne пригласил какого-то эксперта из Москвы, настолько собеседница, родом из Галичины, копировала московский прононс.





Итак, что заявила госпожа Герман. Первое - она рассказала, что перед встречей Дональда Трампа с Владимиром Путиным работала группа экспертов, которая нарабатывала стратегии решения конфликта на Донбассе. Одна из таких стратегий - сделать Донбасс автономным регионом в составе Украины, провести там выборы и начать интеграцию этих территорий. Но, пожалела Герман, после возвращения в США Трамп начал заявлять другое. Причину этого она видит в том, что хозяин Белого дома не сохранил команду, с которой шел на выборы. Здесь лишь напомним: некоторые из членов той команды, в частности, Пол Манафорт, находятся под следствием по делу о вмешательстве России в американские выборы.

Второе - Украина не принимает участия в подготовке стратегий по Донбассу. То есть, здесь опять пресловутый тезис о внешнем управлении, который пытаются эксплуатировать многие политики - и из "Оппоблока", и Юлия Тимошенко, и некоторые провластные деятели.

Третье - если Украина не остановит "Северный поток - 2", нам будет конец. Поэтому Киев должен вернуть отношения с Москвой в "разумное русло". Нынешний парламент не может этого сделать, поэтому нужны досрочные выборы, на которых выберут "вменяемых людей". Кто они? Те, которые будут искать компромисс с Россией.

Четвертое - мы должны вернуться к политике многовекторности. Украину вырвали из орбиты России, но другой не дали. Пятое - нынешней власти невыгодно заканчивать войну, потому что она на ней зарабатывает. Напоминает недавний монолог Юлии Тимошенко в эфире UA: Первого, не так ли?

Шестое - ситуацию может спасти сильный политик, который наладит отношения как с американцами, так и с россиянами. Герман мечтает о президенте из одной части Украины, а премьере - с другой. В этом контексте она высоко оценила фигуру Тимошенко. Бывшая "регионалка" считает, что при условии победы лидера "Батькивщины" может быть реализована формула - президент представляет прозападную часть общества, а премьер - пророссийскую. Это напоминает проект "ширки", которую Тимошенко и Янукович безуспешно попытались провернуть в 2009 году вроде бы при участии Виктора Медведчука.

Седьмое: Путин после встречи с Трампом почувствовал силу, отсюда и заявление о санкциях против Украины. Герман даже удивилась, почему Кремль до сих пор этого не сделал.

Восьмое: Украина должна начать жить с чистого листа, ибо развалится на маленькие региончики и их раздерут другие государства.

Девятое: без экспроприации богатств нынешних чиновников не обойдется. Бежать им некуда, их деньги везде заберут и вернут в Украину. Расплата нынешней власти будет очень страшной и кровавой, пообещала экс-"регионалка".

Теперь несколько выводов. Первый - Анна Герман не впервые выступает в поддержку Тимошенко и пока ни сама Юлия Владимировна, ни кто-то из ее соратников не осудили поведение соратницы Януковича. Более того, известно о хороших отношениях двух женщин еще со времен их участия в молитвенном завтраке в Штатах в 2016 году. То есть, до тех пор, пока в "Батькивщине" не осудят заявления Герман и не открестятся от него, можно полагать, что это лицо выступает в роли VIP-спикера Тимошенко. Ее роль - говорить то, что Юлия Владимировна пока сказать не может. К примеру, о политическом союзе с командой "Оппоблока" о планах компромисса с Путиным.

Второй вывод - если Герман ретранслирует определенные элементы планов Тимошенко, или эти элементы в будущем попадут в планы лидера "Батькивщины", тогда можно предусмотреть, на что и на кого будет делаться ставка для победы на президентских выборах. Не только на разочарованный электорат, но и на избирателей востока. Их пытаются приучить к мысли, что Тимошенко не является для них злом, а совсем наоборот - она со всеми помирится, посадит всех плохих парней и договорится с Путиным.

Третий вывод - если Герман хвалит Тимошенко по собственной инициативе, либо с подачи пророссийских сил, тогда может быть еще одна версия - экс-"регионалка" заняла опустевшую нишу Надежды Савченко. Depo.ua когда-то подметил интересную вещь - за последние 4 года, пока продолжается война на востоке, у нас в разные периоды появлялись женщины - выразительницы определенных общественных настроений, на которых играла Россия. В 2015 году, когда продолжались жестокие бои за Донбасс, в Украине пытались раскрутить движение солдатских матерей, которые выступали против войны. Среди этих матерей была некая Виктория Шилова - бывшая депутат Днепропетровского облсовета от Партии регионов. В свое время она была даже соратницей Олега Ляшко и носила бублик, похожий на прическу Юлии Тимошенко. В конце 2015-го Шилова, которую раскручивали пророссийские СМИ в качестве лидера движения "Антивойна" побывала в оккупированном Донецке, где встретилась с главным боевиком "ДНР" Александром Захарченко. На чистую воду эту даму вывели журналисты. Кстати, недавно появилась новость: Шилова вернулась в Украину.

Параллельно с ней засветилась еще одна интересная личность - Ирма Крат. Напомним, на суде над Савченко она хотела взять скандального депутата на поруки. Крат попала в плен к боевикам раньше Надежды, еще в апреле 2014 года в Славянске. Там она раскаялась и была отпущена на свободу. После того с ее участием было несколько скандальных инцидентов, но выйти на первые роли ей так и не удалось. Шилову и Крат затмила звезда Савченко. Которая закатилась после разоблачения спецслужбами попытки государственного переворота, который она планировала вместе с "генералом" Рубаном.

Сейчас ситуация изменилась, фейковые солдатские матери уже не нужны, Кремль поднял ставки, его интересует победа лояльного кандидата на президентских выборах в Украине. Поэтому спикерами российских интересов должны быть не маргиналки, а политики с опытом, в том числе в медиа. Похоже, Герман, даже существенно изменила внешний образ, и является новой Шиловой, Крат и Савченко, которая сыграет определенную роль во время выборов. Будет ли это только роль ретранслятора выгодных России месседжей или речь идет о чем-то больше, увидим. Но, видимо, спецслужбам все же стоит заинтересоваться, чем вызвано возвращение из политического небытия одиозного соратника Януковича. Потому что если звезды зажигаются, это кому-то выгодно.