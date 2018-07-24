Анна Герман устроилась VIP-спикером Юлии Тимошенко

Авторизация

Имя пользователя:

Пароль:

Новости   RSS подписка

Топ-новости   RSS подписка

Финансовые новости   RSS подписка

Финансы   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Банки и банковские технологии   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимость   RSS подписка

Новости экономики   RSS подписка

Экономика   RSS подписка

Топливно-энергетический комплекс   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Агропромышленный комплекс   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Право   RSS подписка

Статистика   RSS подписка

Зарубежные новости   RSS подписка

Мир   RSS подписка

Ближнее зарубежье   RSS подписка

Региональные новости   RSS подписка

Украина   RSS подписка

Киев   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Это интересно   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Криминал   RSS подписка

Транспорт   RSS подписка

Управление бизнесом   RSS подписка

Маркетинг и реклама   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Аналитика   RSS подписка

Финансовый рынок   RSS подписка

Фондовый рынок   RSS подписка

Страхование   RSS подписка

Ипотека и недвижимостьRSS подписка

Экономика   RSS подписка

ТЭК (газ и электроэнергия)   RSS подписка

Нефть и бензин   RSS подписка

Сырьевые рынки   RSS подписка

Агропромышленный рынок   RSS подписка

Приватизация   RSS подписка

Менеджмент и карьера   RSS подписка

Политика   RSS подписка

Международная аналитика   RSS подписка

Страны ближнего зарубежья   RSS подписка

Полезно знать   RSS подписка

Информационные технологии   RSS подписка

Пресс-релизы

Новости компаний   RSS подписка

Котировки

Курс НБУ

Курс валют

Курс доллара

Курс евро

Курс рубля

Курс британского фунта

Курс швейцарского франка

Курс канадского доллара

Межбанк

Ставки

Депозитные ставки

Физические лица, гривна

Физические лица, доллар

Физические лица, евро

Юридические лица, гривна

Юридические лица, доллар

Юридические лица, евро

Депозитный калькулятор

Ставки на межбанковском кредитном рынке

Графики

График изменения курса НБУ

График изменения наличного курса

График изменения курсов на межбанковском валютном рынке

График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке

Веб-мастеру

Информеры

Информер курсов НБУ

Информер наличных валют Киев

Информер курсов валют на межбанке

Графики

График курсов валют НБУ

График курсов обмена валют для физических лиц

График курсов валют на межбанковского валютного рынка

Экспорт новостей

Информация об агентстве

О нас

Размещение рекламы

Контакты

Подписка на новости

 
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК    Депозиты:   Ставки,  Калькулятор
Курсы:   НБУ,  Наличный,  Межбанк    Ставки:   МБК
НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Анна Герман устроилась VIP-спикером Юлии Тимошенко

19:34 23.07.2018 |

Политика

 Ігор Петренко / Depo.ua

Анна Герман в недавнем интервью телеканалу NewsOne сделала целый ряд заявлений, которые дают основания считать, что в выборах определенные политические силы, ориентированные на Россию, запустили новую технологию, одним из выразителей которой и будет бывшая соратница президента-беглеца. Та, которая говорила, что Янукович как Африка. Кстати, если бы иногда она не переходила на украинский, можно было бы подумать, что NewsOne пригласил какого-то эксперта из Москвы, настолько собеседница, родом из Галичины, копировала московский прононс.


Итак, что заявила госпожа Герман. Первое - она рассказала, что перед встречей Дональда Трампа с Владимиром Путиным работала группа экспертов, которая нарабатывала стратегии решения конфликта на Донбассе. Одна из таких стратегий - сделать Донбасс автономным регионом в составе Украины, провести там выборы и начать интеграцию этих территорий. Но, пожалела Герман, после возвращения в США Трамп начал заявлять другое. Причину этого она видит в том, что хозяин Белого дома не сохранил команду, с которой шел на выборы. Здесь лишь напомним: некоторые из членов той команды, в частности, Пол Манафорт, находятся под следствием по делу о вмешательстве России в американские выборы.

Второе - Украина не принимает участия в подготовке стратегий по Донбассу. То есть, здесь опять пресловутый тезис о внешнем управлении, который пытаются эксплуатировать многие политики - и из "Оппоблока", и Юлия Тимошенко, и некоторые провластные деятели.

Третье - если Украина не остановит "Северный поток - 2", нам будет конец. Поэтому Киев должен вернуть отношения с Москвой в "разумное русло". Нынешний парламент не может этого сделать, поэтому нужны досрочные выборы, на которых выберут "вменяемых людей". Кто они? Те, которые будут искать компромисс с Россией.

Четвертое - мы должны вернуться к политике многовекторности. Украину вырвали из орбиты России, но другой не дали. Пятое - нынешней власти невыгодно заканчивать войну, потому что она на ней зарабатывает. Напоминает недавний монолог Юлии Тимошенко в эфире UA: Первого, не так ли?

Шестое - ситуацию может спасти сильный политик, который наладит отношения как с американцами, так и с россиянами. Герман мечтает о президенте из одной части Украины, а премьере - с другой. В этом контексте она высоко оценила фигуру Тимошенко. Бывшая "регионалка" считает, что при условии победы лидера "Батькивщины" может быть реализована формула - президент представляет прозападную часть общества, а премьер - пророссийскую. Это напоминает проект "ширки", которую Тимошенко и Янукович безуспешно попытались провернуть в 2009 году вроде бы при участии Виктора Медведчука.

Седьмое: Путин после встречи с Трампом почувствовал силу, отсюда и заявление о санкциях против Украины. Герман даже удивилась, почему Кремль до сих пор этого не сделал.

Восьмое: Украина должна начать жить с чистого листа, ибо развалится на маленькие региончики и их раздерут другие государства.

Девятое: без экспроприации богатств нынешних чиновников не обойдется. Бежать им некуда, их деньги везде заберут и вернут в Украину. Расплата нынешней власти будет очень страшной и кровавой, пообещала экс-"регионалка".

Теперь несколько выводов. Первый - Анна Герман не впервые выступает в поддержку Тимошенко и пока ни сама Юлия Владимировна, ни кто-то из ее соратников не осудили поведение соратницы Януковича. Более того, известно о хороших отношениях двух женщин еще со времен их участия в молитвенном завтраке в Штатах в 2016 году. То есть, до тех пор, пока в "Батькивщине" не осудят заявления Герман и не открестятся от него, можно полагать, что это лицо выступает в роли VIP-спикера Тимошенко. Ее роль - говорить то, что Юлия Владимировна пока сказать не может. К примеру, о политическом союзе с командой "Оппоблока" о планах компромисса с Путиным.

Второй вывод - если Герман ретранслирует определенные элементы планов Тимошенко, или эти элементы в будущем попадут в планы лидера "Батькивщины", тогда можно предусмотреть, на что и на кого будет делаться ставка для победы на президентских выборах. Не только на разочарованный электорат, но и на избирателей востока. Их пытаются приучить к мысли, что Тимошенко не является для них злом, а совсем наоборот - она со всеми помирится, посадит всех плохих парней и договорится с Путиным.

Третий вывод - если Герман хвалит Тимошенко по собственной инициативе, либо с подачи пророссийских сил, тогда может быть еще одна версия - экс-"регионалка" заняла опустевшую нишу Надежды Савченко. Depo.ua когда-то подметил интересную вещь - за последние 4 года, пока продолжается война на востоке, у нас в разные периоды появлялись женщины - выразительницы определенных общественных настроений, на которых играла Россия. В 2015 году, когда продолжались жестокие бои за Донбасс, в Украине пытались раскрутить движение солдатских матерей, которые выступали против войны. Среди этих матерей была некая Виктория Шилова - бывшая депутат Днепропетровского облсовета от Партии регионов. В свое время она была даже соратницей Олега Ляшко и носила бублик, похожий на прическу Юлии Тимошенко. В конце 2015-го Шилова, которую раскручивали пророссийские СМИ в качестве лидера движения "Антивойна" побывала в оккупированном Донецке, где встретилась с главным боевиком "ДНР" Александром Захарченко. На чистую воду эту даму вывели журналисты. Кстати, недавно появилась новость: Шилова вернулась в Украину.

Параллельно с ней засветилась еще одна интересная личность - Ирма Крат. Напомним, на суде над Савченко она хотела взять скандального депутата на поруки. Крат попала в плен к боевикам раньше Надежды, еще в апреле 2014 года в Славянске. Там она раскаялась и была отпущена на свободу. После того с ее участием было несколько скандальных инцидентов, но выйти на первые роли ей так и не удалось. Шилову и Крат затмила звезда Савченко. Которая закатилась после разоблачения спецслужбами попытки государственного переворота, который она планировала вместе с "генералом" Рубаном.

Сейчас ситуация изменилась, фейковые солдатские матери уже не нужны, Кремль поднял ставки, его интересует победа лояльного кандидата на президентских выборах в Украине. Поэтому спикерами российских интересов должны быть не маргиналки, а политики с опытом, в том числе в медиа. Похоже, Герман, даже существенно изменила внешний образ, и является новой Шиловой, Крат и Савченко, которая сыграет определенную роль во время выборов. Будет ли это только роль ретранслятора выгодных России месседжей или речь идет о чем-то больше, увидим. Но, видимо, спецслужбам все же стоит заинтересоваться, чем вызвано возвращение из политического небытия одиозного соратника Януковича. Потому что если звезды зажигаются, это кому-то выгодно.
 

ПО РУБРИКАМ

23.07 Банкиры предвкушают сокращения валютных продаж на межбанке

23.07 Оплата покупок подмигиванием: MasterCard начнет тестирование технологии уже в ноябре

23.07 В январе-июне объем выполненных стройработ составил 48 млрд гривен

23.07 Рынок акций Украины завершил торги 23 июля снижением по индексу ПФТС

23.07 В июне объем операций на межбанке сократился на 9,6% до $8,2 млрд

23.07 Депозитные ставки для физлиц 23.07.18

23.07 В июне население продало валюты на $268,7 млн больше, чем купило

23.07 Курс доллара на межбанке 23 июля составил 26.4497 грн.

23.07 Доллар США стабилен 23 июля, внимание рынка приковано к юаню и иене

23.07 Глава JPMorgan Chase Джейми Даймон снова стал самым высокооплачиваемым банкиром в США

23.07 НБУ продолжит повышение учетной ставки для снижения инфляции в случае появления новых рисков, - монетарный комитет НБУ

23.07 Биржи АТР закрылись 23 июля разнонаправленно на геополитической неопределенности

23.07 Банкам предложили новые лицензионные правила

23.07 Курс валют по карточным операциям на 23.07.18

23.07 ОВГЗ в обращении по сумме основного долга на 23.07.18

• дальше…

23.07 Переговоры с МВФ по газу и бюджету идут конструктивно, итог ожидается скоро – глава Минфина

23.07 На рынке нефтепродуктов 23 июля отмечалось снижение цен на бензины и дизельное топливо в мелком опте

23.07 Кабмин изменил перечень стратегически важных предприятий

23.07 Рост промпроизводства в Украине в июне-2018 замедлился до 2,2% – Госстат

23.07 В январе-июне объем выполненных стройработ составил 48 млрд гривен

23.07 Транспортные предприятия Украины за 6 мес. сократили перевозку грузов на 2,4% - Госстат

23.07 Украина присоединилась к Многосторонней конвенции MLI

23.07 В Украине построят еще один завод деталей для Volkswagen

23.07 Нефть к вечеру 23 июля замедлила подъем, Brent подорожала до $73,58 за баррель

23.07 Оценка личного материального состояния украинцев в июне 2018г выросла, потребнастроения продолжают улучшаться

• дальше…

23.07 Скасувати санкції та забути Крим: чи вибухне в ЄС італійська бомба

23.07 Польша сделала новый противоречивый шаг для замены председателя Верховного суда

23.07 Парламент Кубы единогласно одобрил проект новой конституции

23.07 В Грузии вводится система накопительной пенсии

23.07 В ЦРУ назвали отношения с Китаем холодной войной

23.07 Помпео подтвердил желание США «свести до нуля» экспорт нефти Ираном до 4 ноября

23.07 Иран угрожает блокировать Ормузский пролив из-за США

23.07 МВФ предупредил о последствиях торговой войны для мировой экономики

23.07 Лондон пригрозил Брюсселю не выплачивать 39 млрд фунтов при «Брекзите»

23.07 Глава Минфина США предложил «большой семерке» беспошлинную зону

23.07 Microsoft: хакеры нацеливаются на осенние выборы в конгресс США. Их следы ведут в Россию

23.07 Финансовая «двадцатка» назвала основные риски для роста мировой экономики

20.07 Трамп готов ввести импортные пошлины на все китайские товары

20.07 Референдум на Донбассе: Почему Путин «слил» тайные переговоры с Трампом

20.07 Путин предложил Трампу провести референдум на Донбассе

• дальше…

23.07 Оценка личного материального состояния украинцев в июне 2018г выросла, потребнастроения продолжают улучшаться

20.07 Багаті мало платять. Уряд хоче посилити контроль за статками заможних

19.07 Нафтогаз опровергает заявление КГГА об отказе судом признать Киевтеплоэнерго правопреемником долговых обязательств Киевэнерго

19.07 Суд отказался передать долги «Киевэнерго» КП «Киевтеплоэнерго»

18.07 КГГА утвердила проект строительства метро на Виноградарь

18.07 Кабмин упростил процедуру трудоустройства иностранцев в Украине и отменил 22 устаревших акта

18.07 Фукс хочет отсудить у киевского метро еще полмиллиарда

18.07 Кабмин готовится к проведению пробной переписи населения в декабре 2019 года

18.07 В Киеве и пригороде осенью подорожают новостройки — компании гонятся за нормативом

17.07 Во 2-м квартале вакантность торговой недвижимости в Киеве снизилась на 0,3 п.п. до 4,2%, - Jones Lang LaSalle

13.07 Почему Украина опередила Россию в мировом рейтинге инноваций

12.07 Кличко одобрил повышение тарифов на проезд в коммунальном транспорте до 8 гривен с 14 июля

12.07 Киевские застройщики отмечают сокращение темпов реализации жилья – UTG

12.07 Минздрав Украины упростил форму декларации с врачом

11.07 Украина поднялась на 7 позиций в рейтинге инноваций

• дальше…

23.07 Анна Герман устроилась VIP-спикером Юлии Тимошенко

23.07 Скасувати санкції та забути Крим: чи вибухне в ЄС італійська бомба

23.07 Конец «хлебного перемирия». Решится ли Кремль на новое летнее обострение на Донбассе

23.07 Попадание ФСБ впросак. Как донбасская горячка Лубянки заканчивается провалами

20.07 Почему у Коломойского воюют с Порошенко «темниками» Кремля

20.07 Референдум на Донбассе: Почему Путин «слил» тайные переговоры с Трампом

20.07 Путин предложил Трампу провести референдум на Донбассе

20.07 СБУ начала расследование против должностных лиц ДнепрАзота из-за незаконной остановки производства хлора

19.07 Новый призрак большой войны. Чего хочет добиться Путин санкциями против Украины

19.07 Полезный скандал. Чем шпионы из ОБСЕ помогли Украине

19.07 Услуга Сытнику: Зачем антикоррупционеры атакуют назначенцев в ГБР

19.07 Какое преимущество дадут ВСУ на Донбассе гранатометы НАТОвского калибра

18.07 Внутренние документы мониторинговой миссии ОБСЕ на востоке Украины попали в руки российских спецслужб

18.07 Минюст объясняет отсрочку подачи в ЕСПЧ иска против России переговорами об освобождении украинских политзаключенных по дипломатическим каналам

18.07 Фукс хочет отсудить у киевского метро еще полмиллиарда

• дальше…

23.07 В Украине построят еще один завод деталей для Volkswagen

23.07 Седан Mercedes-Benz A-Class стал рекордсменом по аэродинамике

23.07 Повелитель имейлов: 10 способов победить хаос в почтовом ящике

23.07 К 2030 году Honda электрифицирует две трети продаваемых автомобилей

20.07 Google в 2023 году, полностью откажется от дальнейшей разработки Android.

20.07 Microsoft, Google, Facebook и Twitter работают над проектом, который позволит пользователям переносить данные между разными платформами

20.07 Виталик Бутерин: Криптовалюты должны преодолеть еще две большие проблемы

20.07 Renault подтвердила намерения выпускать автомобили в Украине

20.07 Модели Geely переедут на модульную платформу

20.07 Глава бренда Lexus: Время электрокаров еще не пришло

19.07 Huawei Nova 3i: первым смартфоном на базе Kirin 710

19.07 BMW запустила в Сиэтле конкурента сервиса Uber

19.07 Audi TT обновилась: один мотор и «ослабевшая» спортверсия

19.07 Xiaomi Mi Max 3: фаблет с 6,9" экраном Full HD+ и мощным аккумулятором

18.07 Rolls-Royce будет использовать жуков-роботов для ремонта двигателей

• дальше…

23.07 Повелитель имейлов: 10 способов победить хаос в почтовом ящике

13.07 Как женщинам быстро создать сеть деловых контактов

11.07 HSBC назвал шесть банковских должностей будущего

03.07 Как не разочароваться в новой должности

03.07 Google AdWords и DoubleClick останутся в прошлом

25.06 Что делать с плохим начальником

23.06 Возрастным сотрудникам все труднее угнаться за молодежью

21.06 Робот впервые в истории уволил разработчика

11.06 10 профессий, востребованных в цифровой экономике

08.06 Как справиться с нехваткой мотивации на работе?

04.06 Как стать успешным независимым работником в новой экономике

29.05 Google страдает от плюрализма мнений сотрудников

24.05 Как BMW, Rio Tinto и Electrolux соблюдают первый закон робототехники

22.05 Ученые: эти шесть черт характера обеспечивают успех в жизни

17.05 В чем разница между одержимыми работой и просто увлеченными ею

• дальше…

теги

Apple, Aston Martin, Audi, bitcoin, BMW, Credit Suisse, Deutsche Bank, Facebook, Ford, Google, Huawei, Jaguar, Lamborghini, Lenovo, LG, Mercedes-Benz, Microsoft, Porsche, Samsung, Tesla, Toyota, Volkswagen, Volvo, Xiaomi, Англия, Белоруссия, Венесуэла, Газпром, ЕС, Казахстан, Китай, Молдова, Россия, США, Туркменистан, Турция, акции, депозитные ставки, золото, ипотека, кредит, межбанк, облигации, прогноз, форекс

ТОП-НОВОСТИ

ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
 

Это интересно