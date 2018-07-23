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Оценка личного материального состояния украинцев в июне 2018г выросла, потребнастроения продолжают улучшаться
Индекс потребительских настроений украинцев в июне 2018 года после трехмесячного положительного тренда повысился на 2,7 пунктов - до 65,6 (здесь и далее - по шкале от нуля до 200) по сравнению с майским показателем, а в годовом сравнении показал рост на 6,2 пункта, свидетельствуют материалы ежемесячного исследования компании GfK Ukraine.
По данным исследования, индекс текущего личного материального состояния показал наибольшую положительную динамику, повысившись по сравнению с маем-2018 на 8,8 пункта до 59,6. "Этот результат может быть связан с постепенным ростом реальных доходов населения, а также с тем, что в летний период происходит снижение цен на основные продовольственные товары", - отмечают аналитики GfK Ukraine.
Индекс ожидаемых изменений личного материального состояния вырос на 6,2 пункта - до 67,3, а в целом индекс текущего состояния в месячном сравнении повысился на 5,1 пункта - до 65,5, указывает GfK Ukraine.
Украинцы в июне текущего года были оптимистичны относительно ожидания развития экономики страны в ближайшие пять лет - соответствующий индекс вырос на 3,3 пункта по сравнению с майским показателем - до 56,4. Украинцы также проявили склонность к оптимизму и в отношении инфляционных ожиданий - этот индекс снизился на 3,4 пункта до 187, показывает исследование.
При этом показатель целесообразности больших покупок замедлил рост по сравнению с маем на 1,5 пункта и установился на значении 71,3 (в мае он вырос на 3,7 пункта).
Хотя в целом индекс экономических ожиданий растет четвертый месяц подряд, увеличившись в июне на 1,1 пункта - до 65,7, некоторые его составляющие показали серьезное проседание, отмечают аналитики компании.
Индекс ожидаемой динамики безработицы вырос на 8,1 пункта до 133,5 после положительного тренда в мае, когда этот показатель просел на 5,3 пункта. Негативную тенденцию исследователи отмечают и в отношении индекса ожидаемого роста экономики страны в ближайшем году, который в июне снизился на 6,1 пункта - до 56,4.
"Такие настроения могут быть следствием неопределенности относительно предоставления следующего транша МВФ", - комментируют авторы исследования.
Продолжили майский тренд к ухудшению и ожидания украинцев относительно курса гривни в ближайшие три месяца - индекс девальвационных ожиданий поднялся на 1,4 пункта до 150,9.
Как сообщалось, в мае этого года был зафиксирован рост индекса потребительских настроений на 1,5 пункта - до 62,9 по сравнению с апрелем.
Gfk Ukraine осуществляет исследование домашних хозяйств для определения потребительских настроений в Украине с июня 2000 года. Опрашивается 1 тыс. респондентов.
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