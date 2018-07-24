Конец «хлебного перемирия». Решится ли Кремль на новое летнее обострение на Донбассе

Михаил ЖИРОХОВ / Деловая столица

На прошедшей неделе стало ясно, что "хлебное" перемирие окончательно сорвано. Снова, как и за месяц до этого практически "нон-стопом" идут сообщения о раненых и погибших с нашей стороны.

Война на Донбассе снова выходит на свою позиционную фазу с тремя десятками обстрелов в день, раненными и погибшими. При этом, по всей видимости, еще до конца лета следует ожидать локального обострения.

Так, украинская сторона СЦКК (а другой в этой структуре уже и нет) сообщает о массированном наращивании боевых сил российско-террористических сил на линии соприкосновения. Штаб проведения ООС вообще заговорил о том, что только за два дня противник сосредоточил силы и средства, эквивалентные двум танковым полкам, пяти артиллерийским дивизионам, а также большое количество средств ПВО.

ОБСЕ подтвердить или опровергнуть эти факты не может чисто технически - в указанные украинскими военными местности (прежде всего в районе Мариуполя) боевики их просто не пускают, а на днях был потерян очередной беспилотник (наверное, счет пошел уже на десяток не самых дешевых аппаратов).

С другой стороны, вряд ли противник сейчас решится даже на локальное обострение. А значит скорей всего снова продолжится "бодание" в "серой зоне" (где она еще осталась) и стычки очень местного значения - вроде взятия под контроль Чигирей или Золотого-4.

Война переходит в стадию беспокоящих ударов в виде выставления мин на линиях снабжения в ближайшем тылу, "охотой" расчетов ПТУРов за грузовиками и вообще машинами, снайперская война. Кстати, судя по сообщениям с "той стороны" наши снайперы понемногу берут инициативу в свои руки и теперь поток погибших от удачных выстрелов пошел в луганские и донецкие морги. А ведь еще буквально полгода назад ситуация была прямо противоположная. Однако наше военное руководство смогло переломить ситуацию прежде всего за счет переформатирования подготовки снайперов, отправки на фронт новых винтовок иностранного производства и конечно антиснайперских комплексов (которые настолько секретные, что до сих пор нет ни одной фотографии).

Фактически продолжается реализация тактики изматывания противника. Ведь уже вполне очевидно, что сейчас время полностью играет на нас - и в плане роста экономики в целом и оборонпрома в частности, и в плане поддержки Западом (на днях американские сенаторы снова заговорили дополнительных $200 млн на оборону). Как тут не вспомнить пресловутые 55 французских вертолетов, которые проданы нам в кредит на очень выгодных условиях, ракетную программу, которая развивается довольно быстрыми темпами, наметки для решения боеприпасной проблемы. Что касается новинок оборонки, которые выплескиваются на неподготовленного обывателя практически каждый день - то тут присутствует огромный элемент пиара. Ведь о многих вещах специалистам и интересующимся было известно довольно давно.

В то же время, хорошо видно, что в "молодых республиках" даже несмотря на огромные российские денежные вливания построить работающую экономику не удалось, отток специалистов и населения в целом (не важно в РФ или Украину) продолжается. Поэтому позиционная война выгодна Украине, поскольку постоянные боевые действия даже уровня Чигирей очень сильно выбивают и так не очень большой человеческий ресурс вооруженных формирований. Дошло до того, в "Л/ДНР" уже пошли разговоры о переходе с контрактной армии на мобилизационную. Мало того, продолжение войны заставляет Россию все более втягиваться в поддержку своих сателлитов, как ресурсно, так и зачастую прямым вмешательством силами своей армии.

Однако кроме противостояния на Донбассе у Украины сейчас во весь рост встала другая проблема - контроля над Азовским морем. Пользуясь "добрососедскими" довоенными соглашения россияне устроили настоящий террор для судов, которые идут как туда, так и обратно из украинских портов Мариуполь и Бердянск.

В их арсенале прежде всего многочасовые задержки то под предлогом "проверки документов", то под предлогом выдачи разрешения на проход Керченским проливом. За прошлую неделю прошел целый всплеск мнений, как стране решить эту проблему.

Президент предложил действовать экономически и внести в санкционный список российские порты на Азовском побережье. Однако, как показывает практика, с аналогичными запретами на крымские порты эта тактика вряд ли эффективно сработает против Кремля. Когда российское руководство считалось с потерями? Хоть экономическими, хоть человеческими.

Более радикальными оказались мнения экспертов (причем настолько, что в адекватности некоторых возникли некоторые сомнения), которые все сплошь настаивают на силовом решении конфликта. Тут и минирование фарватеров и проводка коммерческих судов конвоями а-ля "Битва за Атлантику" периода второй мировой войны. Правда, все эти варианты весьма далеки от реальности. Как показывает опыт морской войны мины не очень уж надежный элемент обороны, и могут быть угрозой для собственного судоходство.

Вариант конвоирования выглядит вообще не грани фантастики - стоит признать, что у нас нет кораблей, которые смогли бы реально обеспечить безопасность судов - ну может кроме флагмана "Гетман Сагайдачный". У "москитного флота" явно не хватит мореходности. Да и с другой стороны - вряд ли украинские моряки решатся на прямое боестолкновение с российскими коллегами, даже на пятый год войны.

В целом же ситуация на всех фронтах выглядит неоднозначной - на сегодня вполне очевидно, что Россия пока готова нести как репутационные, так и финансовые и человеческие издержки ради поддержки оккупированных территорий на Донбассе. И конца и края войне не видно.