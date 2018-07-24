Попадание ФСБ впросак. Как донбасская горячка Лубянки заканчивается провалами

Олег ПОЛИЩУК / Деловая столица

Главные события за последние семь дней, произошедшие на территории оккупированных районов Донбасса.

Шпионаж за миссией ОБСЕ

На прошедшей неделе повышенное внимание было приковано к Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, представители которой имеют хоть какую-то возможность наблюдать за происходящим в ОРДЛО и передавать оттуда неудобную для российских оккупантов информацию. А таковой в последних отчетах СММ ОБСЕ было предостаточно. В частности, 17 июля беспилотниками международных наблюдателей было обнаружено большое скопление гаубиц, пушек, танков и минометов 2-го армейского корпуса ВС РФ, закамуфлированного под "народную милицию ЛНР", неподалеку от оккупированных Алчевска и Луганска. А 16 июля аналогичным способом была засвечена бронетехника 1-го АК ВС РФ в ДНР. Там же, на территории оккупированной Донетчины, сотрудников ОБСЕ на пустили в Пикузы и Саханку, что непосредственно возле линии фронта, а один из их БПЛА бесследно исчез.

Впрочем, постоянные палки в колеса со стороны боевиков и запрет местным жителям ОРДЛО общаться с наблюдателями ОБСЕ - это для всех давно не новость. Зато журналистское расследование, вышедшее в эфир немецкого телеканала ARD, привело к громкому скандалу. В нем речь шла о том, что в руки российской ФСБ попали внутренние документы СММ ОБСЕ, среди них - отдельные досье на представителей миссии, где указаны их черты характера, склонность к употреблению алкоголя, финансовое положение, типы женщин, которые им нравятся, и т. п. Передал такие данные на Лубянку, по данным журналистов ARD, один из членов СММ ОБСЕ, возможно, гражданин России, работающий в миссии на Донбассе.

Само собой, и украинские, и европейские, и американские дипломаты тут же выразили свою глубокую обеспокоенность ситуацией, в ОБСЕ пообещали немедля провести тщательное расследование, но главное не только в этом. А в том, что шпионаж ФСБ за международными наблюдателями был настолько быстро разоблачен, что воочию показал весь "профессионализм" хваленых лубянских кадров. Таким образом, резонанс от данного провала похоронил любую ценность обладания ФСБ досье на обээсешников и, скорее всего, приведет к выявлению внутри миссии "крота" и отдаления любых россиян и дружественных им членов СММ от внутренней секретной информации. Хотя то, что чуть ли не каждый представитель России в ОБСЕ приставлен туда Лубянкой, российским ГРУ или, в крайнем случае, СВР (Службой внешней разведки РФ), было изначально понятно даже ежу.

Что шьют узнику ДНР Асееву

На фоне шпионского скандала с ОБСЕ чекисты додумались до сущего идиотизма - повесить ликвидацию Моторолы и Гиви на безобидного Станислава Асеева, плененного "МГБ ДНР" более года назад за написание в оккупации правдивых блогов под псевдонимом Стас Васин. Пока дело не дошло до публичного обвинения больного хронической болезнью журналиста-патриота в том, что он является то ли каким-то Бен Ладеном, то ли неким Джеймсом Бондом, то ли и тем и другим одновременно. Сейчас в коллаборантских СМИ, публикующих отрывки из фальшивого дневника Асеева, просто прощупывается соответственная почва для этого.

Но не ровен час, как гебисты пришьют объявившему голодовку в донецком концлагере "Изоляция" Станиславу и владение в совершенстве огнеметом "Шмель", которым был поджарен Гиви, и навыки профессионального подрывника лифтов, как это произошло с ликвидированным Моторолой. О ситуации с намерением реальных террористов перекрасить своего узника Асеева в фейковые "террористы" сообщил широкой общественности экс-нардеп Егор Фирсов, в который раз забивший в набат о судьбе своего однокурсника и друга.

По данным политика, Станислава начали шантажировать мамой - угрожают посадить и ее как сообщницу, если он на камеру не оклевещет себя и не подтвердит все, что описано в лжедневнике. Кстати, подлинный дневник Асеева ныне пребывает у Фирсова, фотографию страницы которого он разместил в своем Facebook. И добавил насчет попавших впросак "патриотов республики": "Им есть над чем подумать. Как дневник, изъятый при обыске квартиры Стаса, оказался у меня? Эта задачка сложнее, чем шантажировать голодающего и угрожать расправой над матерью".

Обратный эффект от ОРДЛО-запретов

Как и следовало ожидать, попытки запрещать выезжать с оккупированных районов Донбасса не только клеркам "органов власти республик", но и врачам, учителям и даже рядовому техперсоналу и всяческим сторожам, которых, бывало, боевики заворачивают прямо на КПВВ, обернулись волной массовых увольнений бюджетников с работы. Понятно, что местные пропагандистские СМИ об этой тенденции умалчивают, но в соцсетях местные жители активно делятся подробностями кадрового некомплекта, повально охватившего в последнее время "вотчины" как Захарченко, так и Пасечника.

При этом распространяемые обеими российскими оккупационными администрациями страшилки для местных пенсионеров о том, что на подконтрольной территории Украины их, мол, ждут аресты и "пытки карателей", также явно не сработали. На пунктах пропуска как были, так и остаются столпотворения из дедушек и бабушек, которым в очередях становится плохо (на каждом КПВВ таких случаев ежедневно случается как минимум с десяток), а некоторые старые люди здесь же умирают. Только за минувшую неделю лишь на пути из ОРЛО в украинскую Станицу Луганскую скончалось трое, и это то, что смогли по ту линию разграничения выяснить правозащитники, так что подобных случаев может быть больше.

Тем временем о реальных настроениях людей в оккупации можно более-менее составить некую цельную картину, собирая ее из маленьких крупиц, отражающихся в сообщениях информресурсов, контролируемых ДНР либо ЛНР. Например, недавно в пропагандистских СМИ ОРДО пожаловались о множестве случаев вырывания крестов, переворачивания памятников и уничтожения сепаратистской символики на могилах боевиков, заполнивших целые кварталы кладбищ Донецка, Макеевки, Горловки, Енакиево и других оккупированных населенных пунктов. То есть недовольство местных жителей действительно носит глобальный характер, но срывать свою злость, не опасаясь последствий, они могут лишь на мертвых убийцах своего родного края.