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На курсовые тренды 20 июля повлиял неустойчивый баланс предложения и спроса
23:58 20.07.2018 |
Курс доллара немного откатили перед выходными: на 2 копейки, и закрытие межбанка 20 июля произошло в рамках 26,43-26,44 грн./$, сообщил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной. Если учесть недельное подорожание валюты на 20 копеек (в минувшую пятницу торговля завершилась на 26,23-26,24 грн/$), это совсем немного.
Сегодня бизнесу нужна была гривна под налоговые платежи, так что доллар продавали немного активнее: объем валютных торгов подрос со вчерашних $303,38 млн. до $372,22 млн. А спекулянты продолжали пользоваться моментом. Нацбанку не стоило равнять рынок интервенциями в такой ситуации, потому там не сильно старались.
«На курсовые тренды сегодняшнего дня повлиял неустойчивый баланс предложения и спроса. Продажи активизировались благодаря календарному периоду налоговых платежей и соответствующей потребностью в гривне. А спрос импортеров при этом остается активным притом, что гривневые возможности банковских корсчетов позволяют ситуативно раскачивать котировки в обе стороны, что и приводит к разнонаправленным движениям курса», - подтвердил Куринной.
Крупных выплат по НДС от Госказначейства еще не было, но небольшие суммы уже заходят на счета компаний. Гривны хватает. Сегодня остатки банков на корсчетах в НБУ увеличились на 1,9 млрд. грн (до 50,7 млрд. грн.), а объем ликвидности, мобилизованной регулятором через его депозитные сертификаты, снизился на 2,5 млрд. грн. (до 60,5 млрд. грн.).
На 5 копеек 20 июля сузились средние наличные курсы на продаже доллара людям - до 26,45-26,55 грн./$. В этом коридоре работало большинство структур: Укргазбанк, Кредобанк, Укрэксимбанк, Проминвестбанк, Мегабанк, ПУМБ, Альфа-Банк, Ощадбанк, УкрСиббанк, Приватбанк. Минимальная стоимость американской валюты в кассах была на уровне 26,40 грн./$, а максимальная - на 26,90 грн./$. Выкупали доллар у населения в рамках 26,10-26,38 грн./$.
Впрочем, долго эти уровни не продержаться - совсем скоро доллар снова будет дорожать. С будущего вторника-среды ожидаются крупные выплаты по НДС со стороны Госказначейства, так что экспортеры начнут с меньшей охотой продавать доллар, а импортеры выйдут его скупать.
«На следующей неделе высоковероятен рост по направлению к 26,80-27,0 грн/$. Если же курс не сможет уверенно пробить 26,50 грн/$, то сценарий роста отменится, и разовьется нисходящая коррекция по направлению к 26,20 грн/$», - спрогнозировал начальник управления дилинговых операций Банка Пивденный Олег Ропяк.
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