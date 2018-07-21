В Украине запустили новую единую базу данных оценки недвижимости

Фонд государственного имущества Украины запустил обновленную Единую базу данных оценки недвижимости и электронный модуль оценки, что подразумевает автоматическую электронную проверку каждого отчета оценщиков на соответствие заложенным ценовым показателям минимально допустимой стоимости.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook написал и.о. главы Фонда государственного имущества Украины Виталий Трубаров.

«Фонд совместно с оценочным, нотариальным сообществом добились введения в действие этой новой системы. Все это делается для того, чтобы положить конец «черным» соглашениям с налогооблагаемым движимым или недвижимым имуществом, из-за чего государство теряло ежегодно до 2 млрд грн налогов», - написал он.

По словам Трубарова, новая система работает так, что любой отчет об оценке, который не соответствует заложенным индикативам того или иного региона или территории, база принимать не будет.

«Но право обратиться в Фонд государственного имущества с апелляцией оценщики имеют. И если специалисты дадут положительную рецензию, то отчет в базу можно будет внести», - добавил он.

Как сказано в сообщении, за два дня работы новой системы неприемлемыми признаны 10% из представленных отчетов по причине заниженной оценки.

Как сообщал УНИАН, в апреле Фонд госимущества разработал новые правила оценки государственного имущества в соответствии с новым законом о приватизации и отправил на утверждение в Кабинет министров проект о внесении изменений в существующую методику оценки.