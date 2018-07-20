Почему у Коломойского воюют с Порошенко «темниками» Кремля

Ігор Петренко / Depo.ua

Игорь Палица в компании другого "укроповца" Александра Шевченко, который уже заявил о намерении баллотироваться в президенты, высказал целый ряд претензий к Петру Порошенко. Некоторые из этих претензий очень напоминают месседжи, которые ретранслируются российской "пятой колонной". В первую очередь, относительно войны на востоке Украины.





Палица обвиняет Порошенко в том, что он начал войну, и ее продолжает. "Ты нам рассказываешь, что надо больше денег вкладывать в экономику войны? Когда людям не за что жить, не за что покупать жилье, учить своих детей", - говорит Палица. И называет президента "временным", которому уже давно никто не доверяет. Он также обвиняет Порошенко, что тот посадил Надежду Савченко. "Человека, за которого боролся весь мир, которой дали Героя Украины, надо сажать в тюрьму? Надо не на нее сделать акцент, а на тех, через кого она хотела взорвать или расстрелять эту Верховную Раду", - советует соратник Коломойского. Он не первый, кто таким образом пытается оправдать Савченко. Мол, она хотела сделать то, чего хочет народ.

Следующий его тезис: власть грабит Украину, но времени ей осталось немного. "Мы сделаем так, что все вернется в бюджет. Мы все у вас заберем и отдадим в бюджет", - обещает он Порошенко. В свою очередь Шевченко грозит Порошенко судьбой Януковича. Далее Палица артикулирует обиды на президента из-за ситуации с поставками сжиженного газа и в этом контексте обвиняет его в бизнес-отношениях с Виктором Медведчуком. А еще - обещает эмигрировать из Украины, если Порошенко выйдет во второй тур.

Итак, что это за видео. Во-первых, Палица и Шевченко общались с кем-то из журналистов, там слышен голос третьего лица, и если запись попала в сеть, то тут вопрос: санкционировано или нет. Видео представляет собой нарезку из фраз собеседников, но мы не знаем, что это была за встреча, где конкретно она произошла, и согласовывали ли с ними ее появление именно сейчас. Потому что обнародование видео совпало по времени с визитом Юлии Тимошенко в Польшу, где она жила в одном отеле с Коломойским. Фотографии с ней, а также фото Палицы и Коломойского недавно обнародовали в сети. Подтверждения встречи в Варшаве экс-"приватовцев" с лидером "Батькивщины" нет, однако можно предположить, что она была.

Во-вторых, Палица с обвинениями в адрес Порошенко в том, что он начал войну, откровенно перегнул. Обиды обидами, но подносить патроны российской пропаганде - это уже слишком. Вполне вероятно, что сказанное - один из элементов политической технологии, которая будет использоваться против Порошенко во время кампании. Ведь немного ранее фактически о том же, только другими словами, говорила Тимошенко. Напомним, она обвинила президента в желании сорвать выборы путем эскалации конфликта на востоке и введения военного положения.

Depo.ua тогда писал, что таким образом Тимошенко подыграла Кремлю, который более четырех лет талдычит, что в Украине гражданская война, а Россия здесь ни при чем. После заявлений Палицы можно утверждать, что в течение следующих месяцев тезис о вине нынешней власти, а не Москвы, в продолжении войны ради заработка активно будет насаждаться в общественное мнении. Ставка будет делаться на усталость общества от вооруженного конфликта. При этом ни одного адекватного варианта его прекращения никто не предлагает. Требование выполнять Будапештский меморандум, вернуться к Нормандскому формату, выйти из Минских договоренностей - дешевый популизм.

В-третьих, мнимый крен влево Палицы, который обещает забрать все у Порошенко и раздать людям - тоже политтехнология, суть которой, на самом деле, в мести одному человеку. Понятно, что ни Тимошенко, ни кто-либо из других кандидатов, которые сейчас обещают отобрать и разделить, не будут этого делать. К примеру, про какие-то неприятности для того же Медведчука Юлия Владимировна не говорит. А значит скорее речь идет о попытке дать сигнал богачам, чтобы они быстрее решали, на кого делать ставку на выборах.

И, последнее: мы наблюдаем процесс консолидации всех обиженных на Порошенко вокруг единой цели - убрать его с поста президента. Но мы не видим адекватного плана действий после этого. Это - один из ключевых трендов украинской политики, который, к сожалению, с приближением даты голосования только усиливаться.