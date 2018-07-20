ICU сохранила прогноз роста ВВП в 2018 на уровне 3,5% при курсе гривны 28 UAH/USD на конец года

Группа ICU сохранила прогноз роста ВВП в 2018 году на уровне 3,5% при курсе гривны 28 UAH/USD на конец года.

Об этом говорится в материалах ICU, передают Українські Новини.

Реальный (3,5%) и номинальный (19%) рост ВВП и отсутствие первичного дефицита госбюджета подкрепляют тенденцию снижения уровня госдолга.

Это, в свою очередь, может отразиться повышением международных кредитных рейтингов, необходимых для рефинансирования внешних долгов из частных рынков капитала.

В 2017 году снижение уровня госдолга составило 81% до 72%. В этом году ожидается снижение до 65%.

ICU отмечает, что, несмотря на жесткую монетарную политику НБУ, спрос на кредиты постоянно восстанавливается с начала этого года.

"Это свидетельствует о том, что субъекты хозяйственной деятельности (СХД) ожидают продажи своей продукции с достаточной прибылью, чтобы покрыть расходы на обслуживание подорожавших с прошлого года кредитов. Тем не менее, восстановление спроса на кредиты в иностранной валюте является фактором риска в среднесрочной перспективе", - считает ICU.

Экономический кризис 2014-2016 годов существенно скорректировал перераспределение доходов от вознаграждения работникам в пользу прибыли.

С одной стороны, рост прибыльности влияет на улучшение кредитоспособности СХД, особенно тех, которые осуществляют внешнеэкономическую деятельность и, соответственно, имеют внешние кредиты (например, НАК "Нефтегаз").

С другой стороны, такое изменение создает социальное давление по увеличению зарплат работникам.



Сейчас доходы СХД составляют 44% от ВВП (исторический максимум), а вознаграждение работника - 39%.

Поэтому потребительская инфляция имеет поддержку не только из диспропорций между спросом и предложением на рынках отдельных товаров и услуг, она также поддерживается вышеупомянутой коррекцией в сторону прибыли.

ICU отмечает, что обменный курс будет двигаться к значению 28 UAH/USD к декабрю этого года.

На относительную стабильность курса влияет риторика НБУ в поддержку жесткой монетарной политики, подкрепляемая повышением учетной ставки, и фискальный баланс, обеспечивающий снижение уровня госдолга.

Как сообщали Українські Новини, Национальный банк прогнозирует рост ВВП 3-3,5% по итогам текущего года.