Путин предложил Трампу провести референдум на Донбассе

По данным агентства Bloomberg, во время встречи в формате тет-а-тет с президентом США Дональдом Трампом в Хельсинки Путин предложил провести на территории Донбасса референдум. Об этом российский президент рассказал на закрытой части совещания с послами в МИД России в четверг, 19 июля, пишет агентство со ссылкой на два присутствовавших на мероприятии в Москве источника.

По плану Путина, на референдум будет вынесен вопрос о статусе самопровозглашенных Донецкой и Луганской "народных республик" ("ДНР" и "ЛНР"). При этом голосование должно организовываться под эгидой международного сообщества, чтобы жители Донбасса могли свободно высказывать свою точку зрения, указывается далее в материале.

Трамп попросил время обдумать план

По данным одного из источников агентства, Трамп попросил не поднимать эту тему на совместной пресс-конференции в Хельсинки и дать ему время на размышления. Как отмечает далее Bloomberg, Путин представил свое предложение по Украине как знак того, что пытается привести к завершению длящийся уже четыре года конфликт, но Трампу будет тяжело получить согласие Украины и ее сторонников в Европе.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать эту информацию и сообщил лишь, что на саммите в Хельсинки "обсуждались некоторые новые идеи" по ситуации в Донбассе, которые "будут прорабатываться". В Белом доме не ответили на просьбу Bloomberg о комментарии.