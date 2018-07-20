Станет ли Венгрия крупным газовым хабом в Центральной Европе?

Несколько лет назад в румынской части Черного моря было обнаружено крупное газовое месторождение. По предварительным подсчетам, его запасы составляют как минимум 40 млрд кубометров газа, однако могут достигать и 200 млрд кубометров. Этого достаточно, чтобы с лихвой покрыть потребности Румынии на ближайшие несколько десятилетий. Кроме того, газ можно будет даже экспортировать.

Добытый в Черном море газ планируют транспортировать в европейские страны по новому трубопроводу BRUA, который, согласно первоначальному плану, должен был связать Болгарию, Румынию, Венгрию и Австрию. BRUA, строительство которого осуществляется при финансовой поддержке Евросоюза и Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР), собираются ввести в эксплуатацию в 2019 году.

Венгрия стремится к лидерству в энергетическом секторе региона

В то же время реализация проекта осложняется тем, что государства, принимающие в нем участие, руководствуются разными, порой противоположными мотивами. С одной стороны, западноевропейские страны, включая Австрию, намерены диверсифицировать поставки газа и тем самым снизить свою энергетическую зависимость от России. С ними сотрудничают американская компания Exxon и австрийский концерн OMV, которые занимаются разведкой месторождений в Черном море.

В свою очередь Венгрия стремится занять ведущие позиции в энергетическом секторе Центральной и Юго-Восточной Европы. В июле 2017 года власти в Будапеште объявили, что газопровод BRUA дойдет только до Венгрии и не пересечет границу Австрии. Ранее предполагалось, что конечным пунктом трубопровода должен стать австрийский город Баумгартен, где находится важнейший газораспределительный центр в Центральной Европе.

В Венгрии, однако, утверждают, что дальнейшую транспортировку газа можно полностью обеспечить и через территорию Словакии. Многие эксперты полагают, что таким образом Будапешт пытается составить Вене конкуренцию и сыграть ключевую роль в транзите голубого топлива в такие страны, как Словакия, Сербия, Хорватия и Украина.

В феврале 2018 года премьер-министр Венгрии Виктор Орбан объявил о "завершении эры российской газовой монополии": по его словам, Венгрия собирается на протяжении 15 лет ежегодно закупать у Румынии более 4 млрд кубометров газа. Таким образом, уже в 2021-22 годах румынский газ будет обеспечивать более половины потребностей Венгрии в импорте голубого топлива. В итоге Венгрия и весь регион в целом окажется в гораздо более выигрышном геостратегическом положении, чем прежде, подчеркнул Орбан.

Румыния ужесточает закон о налогообложении добывающих компаний

Что же касается Румынии, то здесь не утихают споры на тему халатности и коррупции в том, что касается выдачи лицензий газодобывающим концернам. Ранее соответствующие разрешения можно было получить сравнительно дешево - это означает, что, по сути, Бухарест добровольно лишал себя значительных средств.

Положение должны изменить законодательные поправки, одобренные в начале июля румынским парламентом. Согласно новым правилам, которые еще не вступили в силу, налог на добычу газа будет составлять 13 процентов от его стоимости. К тому же закон предусматривает изменение уровня налогообложения добывающих компаний в зависимости от изменения рыночных цен, а также введение налога на дополнительные доходы компаний.

Между тем румынские оппозиционные политики подвергли принятые поправки критике. На их взгляд, большинство других газодобывающих стран облагают энергетические концерны гораздо более высокими пошлинами и налогами.

Венгрия не отворачивается от России

Как бы то ни было, венгерские эксперты полагают, что в споре вокруг черноморского газа Будапешт будет и дальше играть ключевую роль. Экономист Андраш Деак отмечает, что Венгрия впервые за 60 лет сможет импортировать газ не из России. "Не воспользоваться такой возможностью было бы крайне глупо", - уверен эксперт.

В то же время открытыми остаются вопросы о том, каким образом правительство Орбана сможет гарантировать беспрепятственный транзит газа за приемлемую плату через территорию Венгрии, а также сможет ли оно использовать румынский газ в качестве козырной карты в ходе переговоров с Москвой.

Что же касается заявлений премьера Орбана о снижении зависимости Венгрии от российского газа, то это отнюдь не говорит о смене его политического курса. По словам Деака, Орбан по-прежнему симпатизирует Кремлю.

"В данный момент в политическом плане Россия играет для Орбана не столь важную роль, ведь позиции Ангелы Меркель (Angela Merkel) ослабли, и Венгрия больше не является таким изгоем (в ЕС. - Ред.), как пару лет назад, - поясняет эксперт. - Кроме того, Венгрия делает ставку на укрепление отношений с США, где президент - Дональд Трамп. В то же время Будапешт пока не прощается с Москвой, а лишь слегка от нее дистанцируется".

Похожего мнения придерживается и политолог, специалист в области венгерско-российских отношений Петер Креко. По его словам, в данный момент Виктор Орбан пытается наладить отношения с США и странами Западной Европы. Поэтому, поясняет Креко, Орбану крайне важно показать - как своим собственным гражданам, так и международной аудитории, - что он не зависит от президента Путина.

Что же касается спора вокруг газового месторождения в Черном море, то, будучи страной с ограниченными ресурсами, Венгрия стремится стать своего рода энергетическим хабом в регионе. "Таким способом Орбан хочет расширить и свое региональное влияние - даже если в конкретном случае это напрямую не сопряжено с экспортом его идеологии в страны Юго-Восточной Европы", - подвел итог эксперт.